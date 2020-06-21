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《摘星秘密客》美食界的極致探索之旅

聯合新聞網 / 時尚漫旅

亞洲旅遊台「摘星秘密客」以「食」的角度出發，用舌尖品茗地方文化與生活態度，展開用味蕾紀錄世界的曼妙旅程。

耳熟能詳的「米其林指南Le Guide Michelin」從發行至今就被許多老饕視為「美食界的聖經」各方「吃貨」每年引頸期盼官方公佈名單，準備好好來場色、香、味俱全的饗宴，而獲得「米其林」認證，對於店家也是極高的榮耀，因此在「米其林指南」榜上得名，是許多廚師窮極一生的夢想，但要順利摘星可是沒有這麼簡單的唷！

美味料理的摘星之路

說到米其林評比依星級評分制度，共分為三個星等，一星的餐廳表示「在同類別裡出眾」；二星代表「廚藝高明，值得繞道前往」；三星為最高星級則是「出類拔萃的料理，值得專程造訪」，評鑑方式是經由專業的美食評審家至各店家匿名用餐，評比項目主要包含5項：食材品質、烹調技巧及調味、主廚創意、是否物有所值、用餐體驗與餐飲水準的一致性，想要順利摘星必須歷經層層關卡，摘星後也必須在各個項目維持水準，才能確保不被「降星」，因此順利摘星後如何保有星等，又是一大挑戰了！

秘密客帶領揭開面紗

米其林指南由美食評審家擔任秘密客評分而定，而《摘星秘密客》也特別邀請了王凱傑Jason Wang擔任密探，揭開米其林廚房的神祕面紗！王凱傑從小深受祖父母及母親的影響，進而對烹飪充熱誠，也因高中樂團巡迴演出和出國旅遊的經歷，讓他經常接觸到各種異國美食，這遊歷也為他的料理注入更多的創意！廚藝不同凡響的他因為參加美國烹飪實境節目獲得亞軍而爆紅，這次我們將藉由他的味蕾，走訪捷克、奧地利、匈牙利成功摘星的名店，一起窺探米其林的秘密。

探訪美食界的奧斯卡

《摘星秘密客》深入米其林廚房！探索米其林主廚如何面面俱到的發揮創意，從食材的挑選、烹煮、調味、擺盤，一步步進而創造色香味俱全屬於自己的城市料理，一睹米其林主廚對料理的講究與堅持，並由珍饈特殊的食材來認識各國風尚人文，找出特色星級食材，美味的食材不一定要極其尊貴，就算樸實也能夠讓人倍感驚艷，發現美味背後真正的的核心價值。

反璞歸真!從餐桌走回產地

除了米其林廚房大解密，也特別來到食材的產地，了解食物的生成，探訪貴腐酒莊，畢竟好的餐點也需要好酒彼此互相搭配，才能發揮加乘效應，將食材的精髓發揮淋漓盡致，除此之外也拜訪了眾多的養殖場，其中來到綿羊豬的飼養場，王凱傑一到這裡就興奮的像個孩子般跳了起來！看到綿羊豬驚呼連連的說著：「哇！牠們好可愛！天啊！」綿羊豬當初的培育是為了獲取豬油，但是後來因豬油需求下降，綿羊豬也就慢慢的減少，至今已成稀有品種，算是很珍貴的食材，而見到稍做處理的綿羊豬，豐富的豬油讓王凱傑驚豔的直誇：「好漂亮！」想必他在腦海中已經譜出他自己獨到的料理方式了吧！而米其林主廚對綿羊豬的處理手法也讓王凱傑敬佩的說：「我完全沒有想到肥肉可以做成四種完全口感跟味道不一樣的東西！根本不像肥肉啊！」。王凱傑最後也分享當初加入《摘星秘密客》是想讓更多人見到不同的飲食文化，同時可以到各國取用食物連結各國文化，因此讓我們跟著《摘星秘密客》主持人王凱傑一同到世界各地的米其林餐廳探訪。

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