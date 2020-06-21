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顛覆傳統牛排館形象 這家餐酒館以動態主視覺使人陶醉其中

聯合新聞網 / 時尚漫旅

新竹英迪格酒店引進全台第一家的「CHAR Bar & Bistro」，繼上海、北京、曼谷後，成為全球第四家。品牌創辦人，同時被封為澳洲牛排教母的Julie Donohoe提及：「CHAR定位為Casual Dining 餐酒館，讓客人在此吃到簡單、新鮮又好吃的菜色，並且不定期更新菜單，這樣的餐廳理念，讓客人每一個月都會想要回來光顧一次，每次進到餐廳都帶給味蕾不同驚喜。」

前衛動態主視覺，科技而炫目

CHAR Bar以多達30片不同大小的LED螢幕拼接而成，巨型弧線懸吊牆面自吧台延伸而上，播放著「手」的不同變幻影像。手的概念受新竹英迪格酒店的鄰里文化「台灣矽谷—新竹科學園區」所啟發，引自科技教父Steve Jobs的理念「沒有手就沒有偉大的科技發明」作為設計主軸，在空間上不時能看到手部的造型元素。CHAR Bar燈光由操刀台北101外牆燈光的十聿照明設計師 (Unolai L ighting Design & Associates) 賴雨農所設計，白天與夜晚呈現截然不同的感受。在酒杯舉起前，視覺已經陶醉在迷人的空間裡！

CHAR Bar讓你從早喝到晚，豐富的娛樂想像

CHAR Bar的營業時間自早上11點到凌晨1點，午間可以來杯清爽的招牌CHAR Mojito搭配bar food開啟完美的一天，亦或是晚間下班後和朋友相聚小酌，一起享用炸物拼盤和大夥暢聊，不同的時刻皆能沉浸在CHAR Bar帶來的五感享受！

CHAR Bar & Bistro從菜單設計到餐廳氛圍，到最核心的食材皆十分講究，Bar和Bistro空間提供不同的餐飲選擇。CHAR Bistro在烤製牛排料理上，以最純粹的手法帶來原味的感動，並以隨性簡約的擺盤，顛覆傳統牛排館給人制式的形象，傳遞出Fun Dining的飲食趣味！

《時尚漫旅23》
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