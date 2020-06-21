電競女神火力全開 跨界「吃雞」花樣多！

射擊類遊戲一向是電競運動主要的項目，尤其受喜愛刺激的玩家歡迎。電競女神K7凱琪以其「胸」狠的火力俘獲大批死忠的男粉絲。YouTube 頻道已有超過27萬人訂閱。除了經營自己的電競頻道，K7還成立了電競戰隊 -- K7 Esports，培養新人一齊戰鬥。

近日，好勝心超強的K7把「事業線」從電競延伸到娛樂IP。一面成立娛樂公司，另一方面請來專門製作時尚風格寫真的ShaShin 團體，為她拍攝2020年度第一本寫真 -- "Winner Winner"，實現時尚娛樂跨界「通吃」。

"Winner Winner"的拍攝不同於K7過往電競少女的形象，全程以歐美時尚風格為題，帶給粉絲一個全新的時尚達人凱琪。這次寫真有超過10個品牌贊助，不單有來自英國的潮牌 Baker Street London, 還有來自香港的AR高科技公司 MAD Gaze全力支持。時尚 x 科技 x 電競，K7努力成為跨界Winner!