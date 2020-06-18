2020澎湖國際海上花火節即將精彩呈現！

澎湖年度最重要觀光盛會「2020澎湖國際海上花火節」，將於7月6日盛大展開，澎湖縣政府為能迎來今年疫情後首波觀光人潮，於今（17）日在交通部觀光局旅遊服務中心舉辦台北場記者會，澎湖縣長賴峰偉及迪士尼公司代表以及興富發、澎坊、新光人壽、澎湖福朋喜來登等主要贊助商代表也紛紛到場，現場秀出今年澎湖國際海上花火節漫威無人機燈光秀圖形，引起現場媒體搶拍，為花火節璀璨揭幕。

澎湖縣政府旅遊處表示，花火節歷時18年，今年首度於暑假7月6日至9月3日間辦理， 繼去年首創以煙火搭配無人機燈光秀演出，創造花火節歷史高峰，今年最大亮點是8場與全球知名的娛樂企業-華特迪士尼公司旗下的「漫威」品牌合作，以「2020澎湖國際海上花火節-漫威宇宙 隆重呈現」為主題，打造漫威專場無人機科技燈光秀，每場漫威專場演出圖形由官方設計規劃並搭配經典漫威系列電影音樂，視聽效果無可比擬。另外也特別規劃三個週末離島場次分別是7月18日吉貝場、8月1日七美場及8月15日望安場，除了與當地鄉親同樂之外，也能帶領遊客深入漫遊離島，藉由花火讓更多遊客看到不一樣的澎湖小島風景。

今年雖然受到疫情影響，花火節延期至7月6日辦理，但正逢暑假期間，縣府表示期望能為在地業者帶來一波觀光人潮。開閉幕舞台活動特別邀請到情歌王子-畢書盡、金曲歌后-艾怡良、金曲女王-黃小琥、新人王-李建軒等人氣歌手跨海獻唱！平日場次則由「虹橋徵選秀」嶄露頭角的表演團體進行演出，除此之外為了感謝企業的熱情贊助，讓澎湖國際海上花火節更加璀燦繽紛，特別規劃三場企業主題之夜，包括7月9日澎坊之夜、8月17日福朋喜來登之夜以及8月24日新光人壽之夜，也邀請到歌手黃宥傑、陳予新和杜佳琪一同來到花火舞台與觀眾同樂。

今年雖然因疫情影響，導致活動延期及原訂國際煙火表演賽取消，但澎湖縣政府展現積極搶攻後疫情觀光市場的決心不僅配合2020年規劃花火節專屬愛情活動，還有澎湖目前最熱門的花火體驗館，創造不同凡響的週邊活動效益，也讓澎湖成為今夏觀光首選，相關訊息歡迎參考澎湖Travel網站 。