進入桃花源祕境！全台唯一同時擁有「低海拔熱帶雨林」與「優質溫泉」的酒店

大板根森林溫泉酒店是全台唯一同時擁有「低海拔熱帶雨林」與「優質溫泉」的優質渡假酒店，經北二高下三峽交流道約25分鐘，即可擺脫城市喧囂，進入另一個桃花源祕境。沿著溪流而上，映入眼簾的是一處難得全方位酒店，大板根在這此歡迎您來感受雨林、溫泉的養生新概念。

【恐龍探索森林小小冒險王】一泊二食住房專案

史上首創，恐龍登陸大板根原始森林，快到大板根原始森林探索恐龍足跡！大板根暑假限時推出一泊二食恐龍展住房專案，活動期間：2020/7/18-9/30，平日酒店區三人房$7800起、平日酒店區四人房只要$9800起，含：早餐、晚餐、露天溫泉SPA、森林門票、娛樂中心、健身房…等，展覽期間在酒店大廳規劃「恐龍探索森林」主題拍照區，專案每房可還獲贈恐龍主題贈品(隨機贈送)，打造暑假最震撼刺激的親子行程，等您來冒險。

「悠遊大山行」 住大板根+山形閣 住宿輕鬆遊 !

大板根森林溫泉酒店與山形閣溫泉度假飯店合作推出「悠遊大山行」住宿專案，活動期間：即日起至2020/12/31，兩地雙遊優惠價只要NT$ 9,999，即可享受「大板根酒店區豪華雙人客房」與「山形閣雙人標準房」、「三峽」+「礁溪」頂級雙泉美人湯，讓您悠遊兩地頂級溫泉飯店，兩處不同的美景，兩種不同的體驗。悠遊大山行專案讓您入住大板根和山形閣，悠然自得雙城遊，即刻出發！

7/15-8/31大板根溫泉公車每日行駛，讓您省去交通的煩惱，請多加利用！