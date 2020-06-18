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國道1號北上湖口路段4車追撞 車流嚴重回堵10公里

進入桃花源祕境！全台唯一同時擁有「低海拔熱帶雨林」與「優質溫泉」的酒店

聯合新聞網 / 時尚漫旅

大板根森林溫泉酒店是全台唯一同時擁有「低海拔熱帶雨林」與「優質溫泉」的優質渡假酒店，經北二高下三峽交流道約25分鐘，即可擺脫城市喧囂，進入另一個桃花源祕境。沿著溪流而上，映入眼簾的是一處難得全方位酒店，大板根在這此歡迎您來感受雨林、溫泉的養生新概念。

【恐龍探索森林小小冒險王】一泊二食住房專案

史上首創，恐龍登陸大板根原始森林，快到大板根原始森林探索恐龍足跡！大板根暑假限時推出一泊二食恐龍展住房專案，活動期間：2020/7/18-9/30，平日酒店區三人房$7800起、平日酒店區四人房只要$9800起，含：早餐、晚餐、露天溫泉SPA、森林門票、娛樂中心、健身房…等，展覽期間在酒店大廳規劃「恐龍探索森林」主題拍照區，專案每房可還獲贈恐龍主題贈品(隨機贈送)，打造暑假最震撼刺激的親子行程，等您來冒險。

「悠遊大山行」 住大板根+山形閣 住宿輕鬆遊 !

大板根森林溫泉酒店與山形閣溫泉度假飯店合作推出「悠遊大山行」住宿專案，活動期間：即日起至2020/12/31，兩地雙遊優惠價只要NT$ 9,999，即可享受「大板根酒店區豪華雙人客房」與「山形閣雙人標準房」、「三峽」+「礁溪」頂級雙泉美人湯，讓您悠遊兩地頂級溫泉飯店，兩處不同的美景，兩種不同的體驗。悠遊大山行專案讓您入住大板根和山形閣，悠然自得雙城遊，即刻出發！

7/15-8/31大板根溫泉公車每日行駛，讓您省去交通的煩惱，請多加利用！

《時尚漫旅23》
《時尚漫旅23》

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用故事重新定義頂級泉旅 讓盛宴在說笑間隨時展開

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防範新冠疫情 這集團全心守護再升級

煙波國際觀光集團防疫全面升級 關心每位入住旅客與同仁的健康安全 針對「新型冠狀病毒COVID-19」疫情，煙波國際觀光集團嚴格遵守衛生福利部疾病管制署之規範，以及中央流行疫情指揮中心之旅遊疫情最新公告，提升更高規格的安全防護。

礁溪寒沐百味川薈 演繹蘭陽風新川味

川菜被稱為中國四大菜系之一，精緻的選料、刀工、調味、烹調孕育出七滋八味的豐富變化。位於礁溪寒沐酒店3樓的「川薈」餐廳，由行政副主廚郭偉鈞親自操刀，汲取寒沐「以大地為家」的品牌精神，將經典川菜與蘭陽在地食材巧妙揉合，演繹新創川菜。餐廳空間則以黑色鍛鐵擘劃中央鏤空廊道，彷若通往古代蜀道，透過新創川菜貫古通今，味展新意。

花蓮瑞穗部落小旅行 跨部落體驗原味生活

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要吃牛肉就來這間餐廳 全台唯一五星全牛主餐

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這間酒店用一片「巧克力餅乾」圈粉 感受溫暖舒適的旅宿體驗

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