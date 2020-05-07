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用故事重新定義頂級泉旅 讓盛宴在說笑間隨時展開

聯合新聞網 / 時尚漫旅
煙波大飯店
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圖文提供｜煙波大飯店蘇澳四季雙泉館

煙波大飯店
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與文史兄弟合作在地導覽，蘇澳四季雙泉館推出「說書海與廟」專案

來到蘇澳四季雙泉館，除了享受無邊際海景、湯泉，更別忘了參加「說書海與廟」期間限定導覽專案。車行5分鐘，映入眼簾是此地才有的討海藍，文史老師廖大慶向你招手歡迎，談笑之間，道盡蘇澳秘密故事，旅人與蘇澳小鎮的距離不再看似近而遙遠。這才發現，原來真正的頂級的盛宴，不僅在於極致的享受，更是收穫了一份因為多融入了在地一點，而感到更放鬆、自在的心情。

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享受蘇澳獨有的奢華　日出、海港、黃金雙湯

入住煙波蘇澳四季雙泉館，你很快地便能發現，坐落於恬靜幽慢的宜蘭蘇澳小鎮──它想要帶給旅人的，不是礁溪的緊湊熱鬧、市區的燈火通明，而是質感靜謐的休日時光。獨擁國際級黃金雙湯，館內每間客房均設有獨立大理石湯池，旅人可自在浸沐、把時間好好地浪費在美好的事物上。頂樓無邊際泳池、露天湯池，可遠眺海面波光船行，獨家卻書閣追日活動、入夜品紅酒觀覽船隻出港，以精緻體驗收攬蘇澳點滴，為旅人打造理所當然的蘇式奢華。

翻閱蘇澳這本故事書　隨文史兄弟還原趣味現場

旅人們辦理好入住，整理行李畢，便可輕裝搭乘接駁車前往集合地點，找到廖老師，接下來２個小時的時間，將走訪蘇澳每個角落，在趣味故事的發生之處稍作停留，探索前所未有的全新面貌。

「你知道嗎？」是這趟小旅行最常被提起的問句，接在問句之後的通常是令旅人們不自覺地張大嘴巴驚嘆的鄉野軼事，這其中包含漁村聚落窄巷的由來、討海人的氣魄來自於習慣了「沒有明天」、媽祖的面容竟然有的看起來像「洋面孔」、漁船上竟然裝著宛若「珍珠奶茶」粗吸管般的吸魚機、船仔媽退休後做什麼去了、南天宮金媽祖的神秘「微笑」曲線……這些充滿海味的故事，是架起蘇澳的骨肉，更是讓旅人們迅速和蘇澳打成一片的小默契。

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「我是在用生命說故事，隨時都樂在其中。」廖大慶兄弟傾注所有熱情分享、說書，「導覽」真的讓這場蘇澳盛宴多注入了在地靈魂，它帶領旅人漫步山海邊，深入小鎮探索這一片充滿故事的港灣，挖掘當地討海生活的樣貌，走進當地的廟宇挖掘歷史脈絡，細細品嘗屬於南方澳最地道的海口滋味。藉著這短短的2小時，旅人彷彿掀開眼睛看不見的活潑蘇澳，和在地同步，也重新定義了心中頂級泉旅的價值與內涵。

《時尚漫旅23》
《時尚漫旅23》

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