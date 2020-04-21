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NICE PLAY! 2020企業女子壘球聯賽25日 正式開打

聯合新聞網 / 時尚漫旅
新力旺
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左至右：凱撒勇士女子壘球隊 宋守智領隊、新世紀環保服務股份有限公司 施采萱領隊、教育部體育署 高俊雄署長、新力旺國際控股集團 莊周文總裁、中華奧林匹克委員會 林鴻道主席、中華民國壘球協會 陳任邦理事長、女壘協會副理事長 吳尚謙、女壘協會副理事長 魏隆琪

2020 TPWSL新力旺企業女子壘球聯賽今(20)日舉辦冠名贊助記者會，TPWSL企業女子壘球聯賽至今已成立五年，今年開幕典禮將於4月25日上午9點起在台中萬壽球場舉行，本次例行賽有8循環，共計80場，每週六、日分別於台北青年公園棒球場、台中萬壽棒球場及高雄鳳新壘球場接力登場，由於台北市青年公園棒球場整修至九月初，因此上半季賽事皆在台中及高雄舉行，全季賽事週六由FOX體育台轉播，週日賽事則於TPWSL企聯女壘粉絲團、Youtube頻道及HOP Sports 運動賽事直播網線上直播。

企聯女壘今年將以「NICE PLAY!」作為主題串聯整場賽事，由新力旺國際控股集團再次冠名贊助，新力旺國際控股集團在今年疫情爆發後仍不離不棄，力挺企聯女壘賽事，成為連續兩年唯一冠名贊助商。

今年受到新型冠狀病毒肺炎影響，可說是相當辛苦的一年，國際賽事也一一宣布延賽，包括U12、U15亞洲盃，U18世界盃，亞洲盃男子壘球賽都宣布延賽，中華青女今年因國際賽年齡由U19降為U18，而U18因人數上不足，因此取消以賽代訓的計畫，但企聯女壘在各方支持下照原計畫開打，女將們在這期間全力備戰，大會亦依照中央流行疫情指揮中心所頒布的防疫措施做好萬全準備，賽制也改設為上下半季總冠軍制，最後依全年度勝率排名決定挑戰賽隊伍。在全球疫情尚未得到控制下，採取「閉門球賽」的方式進行。

2020新力旺企業女子壘球聯賽全季賽事由FOX體育台轉播，週日賽事則於TPWSL企聯女壘粉絲團、Youtube頻道及HOP Sports 運動賽事直播網線上直播，球迷們可在電視機前或觀看平台上為自己喜愛的球隊與球員加油！企聯女壘粉絲團在賽事期間亦會推出各種不同活動，回饋所有支持女壘運動的球迷們！

《時尚漫旅22》
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