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防範新冠疫情 這集團全心守護再升級

聯合新聞網 / 時尚漫旅
【煙波國際觀光集團】餐廳進行每週一次大掃除 煙波國際觀光集團
【煙波國際觀光集團】餐廳進行每週一次大掃除 煙波國際觀光集團

煙波國際觀光集團防疫全面升級 關心每位入住旅客與同仁的健康安全

針對「新型冠狀病毒COVID-19」疫情，煙波國際觀光集團嚴格遵守衛生福利部疾病管制署之規範，以及中央流行疫情指揮中心之旅遊疫情最新公告，提升更高規格的安全防護。敬請協助配合煙波國際觀光集團旗下飯店實行以下措施：

全日防疫x 安心住房

■ 酒精消毒機放置：大廳出入口、一樓電梯口、停車場電梯口。

■ 每日定時消毒：公共設施、電梯、手把及電話等區域設備。

■ 房內消毒：於既定清潔流程後，再以漂白水擦拭、二氧化氯霧氣加強消毒動作。

■ 餐廳消毒：除每日固定清潔外，每週進行一次大規模消毒。

全面落實x安心服務

■ 第一線服務同仁與後勤單位全面配戴口罩。

■ 進出飯店/餐廳之賓客、同仁及合作廠商皆須進行體溫測量，若測量之體溫、額溫高/等於37.3℃，恕無法接待且請盡速就醫。

接待政策

恕不接待下列具感染風險賓客，亦不接受由第三人代前述人員訂房、訂席：

■ 持「居家隔離通知書」、「居家檢疫通知書」、「自主健康管理通知書」者。

■ 拒絕配合測量體溫、額溫高/等於37.3℃，或有咳嗽、噴嚏、呼吸急促等上呼吸道症狀拒絕配戴口罩者。

■ 賓客誠實告知之義務與責任請詳見官網公告。

現值疫情防控的關鍵時期，更須我們共同努力，煙波期許旅客隨時關心自身與身邊親友身體變化，配戴口罩並使用肥皂勤洗手。於飯店內如有身體不適情況，請立即通知櫃檯人員給予即時協助！

《住房優惠》

煙波國際觀光集團為了守護每位旅客的住房安心度，集團旗下六分館(新竹湖濱館、新竹都會館、花蓮館、蘇澳四季雙泉館、宜蘭館、台南館)一同推出安心住房專案。凡使用官網或電話訂房，於即日起至五月底入住即贈「防疫三寶：美琪抗菌香皂、奈森克林酒精濕巾、奈森克林純水濕巾」一組，希望在防疫時期入住的旅客，皆能放心地享受旅行時光。(每房限贈一組，送完為止。)

【煙波國際觀光集團-新竹湖濱館】親子野餐專案 煙波國際觀光集團
【煙波國際觀光集團-新竹湖濱館】親子野餐專案 煙波國際觀光集團

位於青草湖周邊的煙波新竹湖濱館，向來為爸媽最喜愛帶著孩子前來遊玩的住宿熱點，煙波新竹湖濱館於即日起至四月底推出平日限定的親子野餐單日遊及住房專案、平日加價限定多肉植物叢林DIY，與旺假日限定的花草DIY親子野餐單日遊及住房專案，邀您戶外Fun心玩。(平旺假日定義表請詳見官網)

《餐飲優惠》

煙波國際觀光集團拉升防疫層級再加碼推出外帶早餐盒，盒中內容包括蔥爆豬肉堡/生菜沙拉/地瓜/水煮蛋、果汁/牛乳/香蕉，住客可於Check in時告知，讓早餐改成外帶式，健康美味不打折。

【煙波國際觀光集團】早餐餐盒外帶服務 煙波國際觀光集團
【煙波國際觀光集團】早餐餐盒外帶服務 煙波國際觀光集團

【煙波國際觀光集團】早餐餐盒外帶服務

而對於商務客與外食族，煙波則祭出多款NT$200有找的醬醬好外帶餐盒，品項包括醬醬燒肉豬、醬醬燒肉牛，另新竹湖濱館還獨家推出醬醬燒肉雞，以及特製醉月樓掌上宴極品櫻桃鴨雙拼餐盒，提供給喜歡口味多元的饕客選用。

【煙波國際觀光集團】午晚餐外帶餐盒. 煙波國際觀光集團
【煙波國際觀光集團】午晚餐外帶餐盒. 煙波國際觀光集團

【煙波國際觀光集團】午晚餐外帶餐盒

【煙波國際觀光集團-新竹湖濱館】醉月樓中餐廳掌上宴極品外帶餐盒 煙波國際觀光集團
【煙波國際觀光集團-新竹湖濱館】醉月樓中餐廳掌上宴極品外帶餐盒 煙波國際觀光集團

【煙波國際觀光集團-新竹湖濱館】醉月樓中餐廳掌上宴極品外帶餐盒

《時尚漫旅22》
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