花蓮瑞穗部落小旅行 跨部落體驗原味生活

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攝影│杜炳德 整理撰文｜宋秋美

你對花蓮瑞穗的印象還停留在瑞穗溫泉、瑞穗牧場嗎？其實茶香、乳香、咖啡香及柚花香也是瑞穗鄉的旅遊亮點，近年來瑞穗鄉公所整合鄉內各大部落特色與遊程，結合原住民文化與發展有機農業，透過達人帶路，引領你深度體驗瑞穗。

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產地到餐桌 一條龍體驗原民飲食

與麻豆、斗六柚子產區相比，花蓮鶴岡算是後起之秀。小小的鶴岡村落住著同屬阿美族的梧繞部落、屋拉力部落，從梧繞部落搭著農用拖曳車，上山參觀柚子園，除了小而飽滿的老欉柚子，還能看到竹子接道引水、自製蓄水池，不禁讚嘆原民老祖宗的生活智慧。伴隨著答答的引擎聲，來到屋拉力部落品嘗柚子果醬酸甜滋味。部落女性長者們將賣相不佳的柚子，取出果肉與白糖慢火熬煮，發揮自身價值外，更拓展當地資源的一線生機。

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若想更了解部落日常，就要從野菜下手！嚮導一一解說各種野菜，翼豆、水芹以及小巧可愛的苦茄，入口略苦而回甘，再配上一口多汁結實的甕窯山雞、鹹香微辣的炒螺肉成為最佳的下飯佳餚。

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走進阿美族的家 跳阿美族的舞

為了傳承阿美族文化，花蓮瑞穗的鶴岡國小善用校園場域，以竹子、茅草搭建起了「阿美族的家」。阿美族茅屋建築傳統工法，保留傳統的外觀風格，內部也擺放難得見到的生活用具，讓旅人試圖想像過去部落祖先的生活情景。

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從生活起居窺探阿美族的原始生活，更不容錯過梧繞部落擁有130年特有的傳統－伐木舞。伐木的緣由是起自於在部落裡需搭建房子時，木頭巨大且過重，常常需要透過族人相互間合作運回部落裡，在返運木頭的回程中，部落族人便會以歌謠來舒緩肩上的重擔。每年豐年祭或其他慶典時，族人跳著伐木舞，感懷歷代祖先的辛勞，也讓祭典現場熱鬧不已。

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除了體驗上述行程，還有奇美部落的洛神花與泛舟活動，迦納納部落的咖啡，掃叭頂部落的蜜香紅茶，以「導客入村」、「在地鮮食」、「地產地消」三個核心概念為發展，結合原住民在地農產生產、食農教育、農遊體驗等資源整合，加以阿美族文化的歷史重量，靠著觀察、感受和旅行方式，讓花蓮瑞穗在你心中留下歷久難忘的美好。

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