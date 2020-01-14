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要吃牛肉就來這間餐廳 全台唯一五星全牛主餐

2020-01-14 11:46時尚漫旅

敘日全日餐廳
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圖文提供｜台北六福萬怡酒店

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，嚴選來自美國、澳洲和日本等地的不同等級與部位牛肉，結合「奶油乾式熟成」、「濕式熟成」等方式，推出7款不同的牛排主餐，從「澳洲穀飼100天肋眼牛排」NT$980+10%起，再到來自美國、澳洲、日本等地的高級和牛主餐NT$2,380+10%，多種選項讓饕客們選擇，現點現煎，並且在等待主餐上桌之餘，還可享用自助餐檯上超過百種的各式異國美味料理。

敘日全日餐廳
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最具特色的主餐為主廚精心規劃「奶油乾式熟成」牛排，在「乾式熟成」的基礎上，再增添「奶油熟成」巧思，推出「奶油乾式熟成美國紐約客」NT$1,580+10%，以及「奶油乾式熟成澳洲穀飼100天肋眼」NT$1,380+10%。主廚特別挑選紐西蘭無鹽奶油完整包覆於生牛肉外，將熟成環境控制在0至-1℃的低溫、相對濕度70%等條件，再經過21天熟成，讓酵素逐步軟化肉質及牛筋同時，外層奶油香氣也滲透進去。主廚將熟成後的牛肉厚切，剔除外部奶油及牛肉，僅留中間精華部分，再搭配繁複的高溫炙烤技術，將牛排表皮烤到焦香四溢，入口後香甜肉汁蔓延，除品嚐到濃郁厚重的牛肉香外，唇齒間還帶有淡淡的奶油香。

敘日全日餐廳
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同時也有推出高價款牛排。選用最高等級美國牛肉，以NT$1,980+10%就能吃到「美國杉河牧場自然牛菲力(Prime)」，直接享受美牛原始的鮮甜滋味；另外，絕對不能錯過的頂級和牛類別，極其細緻的肉質及豐富的大理石油花，造就和牛入口即化的口感、絕美香甜的滋味，共有「美國金牌極黑和牛肋眼」、「澳洲M9和牛肋眼」與「日本A5和牛紐約客」等3種，每客皆為NT$2,380+10%，饕客們可呼朋引伴一起來品嚐，從口感、油花、香氣等角度來感受，直接體會三個不同國家的頂級和牛風味。

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此外，敘日全日餐廳搶攻微型尾牙，推出「尾牙春酒歡樂慶」方案，每人不到千元可享五星Buffet，只要15人以上， 若於周一至周四期間，就能以千元以內的價格，選擇NT$980+10%主餐，並享用五星buffet餐檯；或是最低以75折優惠，點選NT$1,580+10%主餐及自助式餐檯；此外，若人數每達20位倍數，再額外招待1位免費用餐，靈活運用各種優惠搭配，超值享受五星buffet尾牙春酒盛宴。

《時尚漫旅21》
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