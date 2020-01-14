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這間酒店用一片「巧克力餅乾」圈粉 感受溫暖舒適的旅宿體驗

2020-01-14 11:30時尚漫旅

台北中山希爾頓逸林酒店
台北中山希爾頓逸林酒店
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圖文提供｜台北中山希爾頓逸林酒店

位處中山南西商圈的台北中山希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan，是台灣第一間希爾頓逸林酒店，酒店正臨整片綠意盎然的中山北路，鄰近大眾運輸、商業區與知名觀光景點，位處交通薈萃的中山北路與南京東路口，對於商務人士或休閒旅行的旅人來說，是最佳選擇。

台北中山希爾頓逸林酒店
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從酒店設計看見台灣在地文化風情

充滿現代感的玻璃帷幕設計呈現出俐落質感，酒店內部設計邀請知名的設計師蔡文卿與其團隊，以在地文化、生態自然元素為題，突顯台灣這片土地豐沛的自然資源與花卉王國的特色，並以傳統台灣壓花玻璃結合廟宇建築剪影的吊掛式屏風，突顯台灣建築之美。燈光設計邀請到台北101跨年煙火燈光規劃、有燈光詩人美譽的賴雨農操刀，讓酒店氛圍溫暖舒適，更符合希爾頓逸林真摯坦誠、溫暖舒適、關懷備至的品牌精神。

台北中山希爾頓逸林酒店
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在Alley發掘巷仔內才知道的美味

位在充滿歷史文化的條通商圈，酒店2樓的全日餐廳以此為發想，結合台灣俗諺常聽到「巷仔內」內行之意，取名為Alley，中文取其諧音為「麗」餐廳。這裡除了供應早餐外，更提供午晚餐，主廚集結台灣本土美食文化，以無國界料理的方式呈現多樣精緻美饌，像是以鹽酥雞發想的台式炸雞沙拉、冬令進補的麻油雞燉飯以及月銷500碗的逸林牛肉麵…等，每一道都能品嚐到濃濃台味。

台北中山希爾頓逸林酒店
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Alley麗餐廳更鎖定現代人喜愛早午餐的風潮，於週末假日推出「週末早午餐」，精選六款精緻主餐，搭配新鮮沙拉吧、多款熱食、甜點與飲品放題，每位$880+10%起，就能享受一場舒適的早午餐約會。針對首次的跨年夜，更精心推出「跨年夜BBQ放題」活動，針對無肉不歡的肉食主義控們，各式牛排、豬肋排…等多款主廚現烤主餐，搭配各式冷熱鮮食、甜點與飲品放題，每位$1,280+10%；同步首次開放酒店屋頂花園空間，推出「屋頂跨年品酩夜」，可與三五好友一同把酒言歡、遠眺台北101的燦爛花火，入場每位$1,000（含3杯飲品）。

《時尚漫旅21》
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