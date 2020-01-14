名人指定！來宜蘭必吃「工夫香酥鴨」 手路菜中餐廳 品嚐正統蘭陽料理

手路菜中餐廳-小吃區 宜蘭傳藝老爺行旅 分享 facebook

圖文提供｜宜蘭傳藝老爺行旅

來到宜蘭，當然要好好品嚐櫻桃鴨料理，吃過烤的，那有吃過炸的嗎?!宜蘭傳藝老爺行旅-手路菜中餐廳，打造不同風味的櫻桃鴨「工夫香酥鴨」，自2017年開幕至今，平均每月銷售超過百隻，為冠軍熱賣餐點。手路菜中餐廳位於宜蘭傳藝中心園區內，擁有偌大的用餐空間，一邊是宴席所使用的場地空間，而另一邊則是小吃區，整體的空間設計，是結合傳統穀倉的現代風格，融合創意與傳承，在復古與創新間取得平衡，創造宜蘭精神，整體的用餐氛圍是充滿溫馨悠閒。

手路菜中餐廳-宴席區 宜蘭傳藝老爺行旅 分享 facebook

資深美食記者每次到訪總是指定「工夫香酥鴨」，這道菜是早年台灣辦桌菜的特色料理之一，由於料理香酥鴨很費工，要找到道地古早味相當不容易。主廚特選數十種中藥材和櫻桃鴨，醃製逾24小時，再經過清蒸，最後抹上特別調製的炸粉，進行大火油炸，程序相當繁複，但卻能完整保留鴨肉的精華，外皮酥脆、肉質軟嫩不柴，光是單吃就夠美味了。現場還有提供第二種吃法，將鴨胸肉切片，以宜蘭潤餅皮包覆著，加入宜蘭三星在地的水梨，搭配主廚使用世界第一的在地葛瑪蘭威士忌與獨家秘制配方所調味的沾醬，咬下的每一口清爽適中，口感豐富有層次。未來將陸續研發第三種吃法，讓消費者細細品嚐手路菜真工夫的好味道，十分令人期待。手路菜中餐廳盧文祈主廚表示，因工夫香酥鴨適合6-8人享用，考量到份量問題，另提供2-3人可以單點的「工夫香酥鴨腿」，即便吃不到整隻鴨，鴨腿的滋味也令人念念難忘。

宜蘭傳藝老爺行旅 手路菜中餐廳 盧文祈 主廚 宜蘭傳藝老爺行旅 分享 facebook

盧文祈主廚超過20年廚藝，台菜底子紮實深厚，在手路菜中餐廳把傳統辦桌文化以中西式料理方式創新結合，打造在地味十足的蘭陽特色菜，宜蘭靠山也靠海，海鮮取得方便，特別選用在地蘇澳漁港、大溪漁港、梗枋漁港等地之魚獲，料理也常以在地食材入饌，主廚表示：「料理不能一陳不變，平常多看、多試，才可以嘗試作出多元的料理，以提升自己的廚藝，像是每年都會帶著宜蘭傳藝老爺行旅的廚師團隊，一同參加老爺集團內部的廚藝競賽，一來是培養團隊默契，二來就是激勵士氣，藉由比賽提升能力，除了延續去年工夫香酥鴨得到銅牌的好成績，今年更以鴨蝦寶榮獲拌醬類銅牌，以及拌醬料理銀牌」。

工夫香酥鴨 宜蘭傳藝老爺行旅 分享 facebook

手路菜中餐廳因提供工夫香酥鴨等鴨料理，進而從櫻桃鴨萃取出鴨油，加上鴨油膽固醇含量比豬油和雞油還要來得低，富含不飽和脂肪酸，營養價值媲比橄欖油，也常應用於現場熱炒的季節時蔬料理，想不到如今更進一步延伸出拌醬「鴨蝦寶」，以鴨油、櫻花蝦、紅蔥頭等配料進行炒製，香氣十足，不管是拌麵線或是拌青菜都相當入味。也因為主廚對於料理的熱情，以及對這塊土地的感情，讓每一道手路菜都能感受到暖暖的人情味，品嚐完這豐富的蘭陽料理，彷彿將宜蘭在地文化盡收嘴裡，滿是好味道。

醬心獨具禮盒：鴨蝦寶、吻仔魚XO醬 宜蘭傳藝老爺行旅 分享 facebook