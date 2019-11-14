這家飯店鄰近全台最大紅樹林保護區 為旅人打造美好旅遊經驗

【圖片提供｜蘊泉庄 整理撰文｜周蘭君】

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在旅人的心目中，每一段美好的旅程都是生命中精采的亮點！位於大台北近郊淡水區的YUN Estate Hotel 蘊泉庄飯店，就致力於為旅人打造值得珍藏的美好旅遊經驗，特別以優雅禪風與五行養生的服務及氛圍，滿足賓客全方位的旅遊所需，深深擄獲每位旅人驛動的心～

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適合全年齡層的溫泉飯店

蘊泉庄座落在淡水河畔唯一的紅樹林臺地上，背倚大屯山，和國寶紅樹林為鄰，與淡水河岸的觀音山遙遙相望，坐擁浪漫絢麗的金色夕陽、天然禪趣的紅木景觀、水火交織的溫泉能量，群山環繞的后土，造就庄內獨有的五蘊體驗。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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在如此得天獨厚的先天優勢下，無論您屬於何種年齡均適合來此體驗！蘊泉庄飯店最大的特色在於以養生宅為軸心規劃，78間客房每間都擁有23坪至45坪寬敞舒適空間，以通透明亮的空間設計，每間客房皆有起居室、餐廳、卧室、養生湯池，大露臺，此外還設有北歐風格的兒童遊戲空間，木工坊、小超市、廚房餐廳、圖書區等歡樂設施一應齊備。飯店起造之初就開鑿1550米的深井挖掘出泉質柔滑細膩的美人湯溫泉，來此度假的旅客在住宿客房內就可享受泡湯之樂。飯店以客為尊的服務品質，在試營運階段就贏得好口碑！

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自然生態與樂活養生一舉兼得

蘊泉庄以「養生活、親子樂、自然美、文化覺」作為核心的經營理念，為每一位賓客營造細膩有溫度的度假氛圍，養生慢活善待自己，享受放空寧靜的輕鬆感覺；滿足親子共遊的想望，全館無障礙空間，休閒設施完備，符合三代同堂同享天倫之需求。淡水近郊幅員廣大，擁有非常豐富的自然生態及人文景觀，蘊泉庄所在地原為日治時期氣象觀測站，鄰近台灣最大的紅樹林保護區，得天獨厚的地利之便，讓蘊泉庄掌握不少旅遊私房景點，可協助旅客規畫遊程或提供旅遊諮詢，讓您深度發掘周遭自然人文之美。

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時序入秋，泡湯熱季準備揭開序幕，蘊泉庄10月開始推出「秋冬養生專案-蘊養成雙」，2小時客房泡湯加上養生餐，既養生又養胃一舉兩得。主廚特地端出精心設計的養生套餐，精燉細熬的湯品，包括牛肝菌蘑菇燉龍筋以及花膠蘆薈雪蛤雞湯，泡完湯之後來上一盅滋補元氣，全身獲得無比的通體舒暢！走一趟僻靜幽雅的蘊泉庄，來一場天賜甘泉洗禮，體驗產地直送的當季美食，享受美好親子時光，獲取身心靈平靜，歡迎您與您的家人來共同入住體驗。