親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
時尚漫旅
Ciao潮旅
行遍天下
or旅讀中國

159家上市櫃公司員工薪資低於50萬 明年年報全揭露

民進黨中執會通過不分區立委完整名單

這家飯店鄰近全台最大紅樹林保護區 為旅人打造美好旅遊經驗

2019-11-14 16:44時尚漫旅

【圖片提供｜蘊泉庄　整理撰文｜周蘭君】

蘊泉庄
蘊泉庄
分享

在旅人的心目中，每一段美好的旅程都是生命中精采的亮點！位於大台北近郊淡水區的YUN Estate Hotel 蘊泉庄飯店，就致力於為旅人打造值得珍藏的美好旅遊經驗，特別以優雅禪風與五行養生的服務及氛圍，滿足賓客全方位的旅遊所需，深深擄獲每位旅人驛動的心～

蘊泉庄
蘊泉庄
分享

適合全年齡層的溫泉飯店

蘊泉庄座落在淡水河畔唯一的紅樹林臺地上，背倚大屯山，和國寶紅樹林為鄰，與淡水河岸的觀音山遙遙相望，坐擁浪漫絢麗的金色夕陽、天然禪趣的紅木景觀、水火交織的溫泉能量，群山環繞的后土，造就庄內獨有的五蘊體驗。

蘊泉庄
蘊泉庄
分享

在如此得天獨厚的先天優勢下，無論您屬於何種年齡均適合來此體驗！蘊泉庄飯店最大的特色在於以養生宅為軸心規劃，78間客房每間都擁有23坪至45坪寬敞舒適空間，以通透明亮的空間設計，每間客房皆有起居室、餐廳、卧室、養生湯池，大露臺，此外還設有北歐風格的兒童遊戲空間，木工坊、小超市、廚房餐廳、圖書區等歡樂設施一應齊備。飯店起造之初就開鑿1550米的深井挖掘出泉質柔滑細膩的美人湯溫泉，來此度假的旅客在住宿客房內就可享受泡湯之樂。飯店以客為尊的服務品質，在試營運階段就贏得好口碑！

蘊泉庄
蘊泉庄
分享

自然生態與樂活養生一舉兼得

蘊泉庄以「養生活、親子樂、自然美、文化覺」作為核心的經營理念，為每一位賓客營造細膩有溫度的度假氛圍，養生慢活善待自己，享受放空寧靜的輕鬆感覺；滿足親子共遊的想望，全館無障礙空間，休閒設施完備，符合三代同堂同享天倫之需求。淡水近郊幅員廣大，擁有非常豐富的自然生態及人文景觀，蘊泉庄所在地原為日治時期氣象觀測站，鄰近台灣最大的紅樹林保護區，得天獨厚的地利之便，讓蘊泉庄掌握不少旅遊私房景點，可協助旅客規畫遊程或提供旅遊諮詢，讓您深度發掘周遭自然人文之美。

蘊泉庄
蘊泉庄
分享

時序入秋，泡湯熱季準備揭開序幕，蘊泉庄10月開始推出「秋冬養生專案-蘊養成雙」，2小時客房泡湯加上養生餐，既養生又養胃一舉兩得。主廚特地端出精心設計的養生套餐，精燉細熬的湯品，包括牛肝菌蘑菇燉龍筋以及花膠蘆薈雪蛤雞湯，泡完湯之後來上一盅滋補元氣，全身獲得無比的通體舒暢！走一趟僻靜幽雅的蘊泉庄，來一場天賜甘泉洗禮，體驗產地直送的當季美食，享受美好親子時光，獲取身心靈平靜，歡迎您與您的家人來共同入住體驗。

《時尚漫旅20》
《時尚漫旅20》
分享

時尚漫旅

以絕美為緣由，介紹全球最為動人的人間天堂之旅感受人文城市的獨特魅力，尋找遺失在城市中的印記，體會原汁原味的技藝之美，撿拾保存下來的人文薈萃。

相關新聞

享受氯化物碳酸氫鹽泉 全台唯一東北角溫泉度假Villa就在新北

2019-11-14 15:49

陽明山高規質感溫泉飯店 台北後花園的溫泉秘境

2019-11-14 15:47

北台灣第一座「露天無邊際溫泉泳池」在宜蘭 悠閒享受療癒養生的好時光

2019-11-14 15:46

泡湯尋幽文化漫旅 北投第一家五星級酒店

2019-11-14 15:35

米其林唯一推薦日式溫泉旅館在北投 養生、賞景體現五感感知的魅力所在

2019-11-14 15:33

熱門文章

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

JR東日本租下六福皇宮 密談1年險破局內幕！

2019-11-08 09:38

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

退休留台教書七年 司徒文：台灣是現代奇蹟

2019-11-07 11:46

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top