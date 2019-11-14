享受氯化物碳酸氫鹽泉 全台唯一東北角溫泉度假Villa就在新北

【資料提供｜福容大飯店福隆店 採訪撰文｜孔婕瑀】

福容大飯店福隆店 分享 facebook

送走炙熱難耐的盛暑，迎來秋高氣爽的時節，在此刻，最適合走沙灘、泡溫泉、享美食！

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

位於新北市貢寮區擁有福隆海洋溫泉福容大飯店福隆店，擁有全台灣獨有且珍貴的黃金沙灘、水量豐沛的雙溪河、及全台唯一東北角溫泉度假Villa，且交通十分方便，尤其每年舉辦國際級的沙雕盛會，締造多采多姿的海洋度假氛圍。

福容大飯店福隆店 分享 facebook

深層海洋溫泉，舒緩身心

福容大飯店福隆店擁有採自於枋腳斷層地底下1500公尺的福隆海洋溫泉，這是全台唯一氯化物碳酸氫鹽泉，湯質呈淡琥珀色，泉水透澈、幾乎無味，所含礦物質是台灣溫泉法定標準的30倍，獲新北市頒發的溫泉標章及日本東京水質研究所認證。泡在深層的海洋溫泉裡，疲勞痠痛之感頓時舒緩不少，表皮還會有類似薄膜形成，有益皮膚保溼，特別受到愛美女性的喜愛。

福容大飯店福隆店 分享 facebook

超過百坪的溫泉室內空間，含男女三溫暖、溫泉池、水療池、常溫泳池及烤箱等，另提供12間私密景觀溫泉客房，讓旅人們可以在房間內直接享受泡湯樂趣，並遠眺專屬海景，紓壓身心。同時Villa區也提供風呂系列房型，除飯店大眾池泡湯，每間房內還全新增設的私人溫泉，當打開浴池的水龍頭時候，特有「海洋溫泉」便源源不絕湧出，瞬時疲勞煩悶的感覺，盡掃而空。

福容大飯店福隆店 分享 facebook

動靜皆宜行程，大啖美食

由於福容大飯店福隆店擁有一口溫泉井，溫泉屬於處女泉，為保有終年泉質佳的條件，並無每個房間規劃溫泉使用，同時每天進行泉湯的管制，保持不過度開發、維持最佳的原湯效果。餐飲提供方面，山產或海鮮都以四季當令特產，滿足每位挑剔饕客們的胃；由於鄰近離萬里蟹場，可以大啖秋蟹，享受滿滿的海鮮滋味；天冷時分，再來個道地的酸菜白肉鍋，最讓人暖心、暖胃…

福容大飯店福隆店 分享 facebook

秋天來到福容大飯店福隆店，可以全方位的享受住宿、餐飲、旅遊等優閒的時光，不需跋山涉水，交通十分便利，讓每位旅人可以自在、方便、就近的享受不被打擾的渡假體驗。不僅可以漫步於舊草嶺隧道、及淡蘭古道欣賞芒花；也可以至飯店前的雙溪河進行水上活動；或者走訪飯店附近的靈鷲山，來趟身心靈之旅…可以隨興的抒放悠閒心情，逕自體會動靜皆宜的美好時光！