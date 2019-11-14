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享受氯化物碳酸氫鹽泉 全台唯一東北角溫泉度假Villa就在新北

2019-11-14 15:49時尚漫旅

【資料提供｜福容大飯店福隆店　採訪撰文｜孔婕瑀】

福容大飯店福隆店
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送走炙熱難耐的盛暑，迎來秋高氣爽的時節，在此刻，最適合走沙灘、泡溫泉、享美食！

位於新北市貢寮區擁有福隆海洋溫泉福容大飯店福隆店，擁有全台灣獨有且珍貴的黃金沙灘、水量豐沛的雙溪河、及全台唯一東北角溫泉度假Villa，且交通十分方便，尤其每年舉辦國際級的沙雕盛會，締造多采多姿的海洋度假氛圍。

福容大飯店福隆店
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深層海洋溫泉，舒緩身心

福容大飯店福隆店擁有採自於枋腳斷層地底下1500公尺的福隆海洋溫泉，這是全台唯一氯化物碳酸氫鹽泉，湯質呈淡琥珀色，泉水透澈、幾乎無味，所含礦物質是台灣溫泉法定標準的30倍，獲新北市頒發的溫泉標章及日本東京水質研究所認證。泡在深層的海洋溫泉裡，疲勞痠痛之感頓時舒緩不少，表皮還會有類似薄膜形成，有益皮膚保溼，特別受到愛美女性的喜愛。

福容大飯店福隆店
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超過百坪的溫泉室內空間，含男女三溫暖、溫泉池、水療池、常溫泳池及烤箱等，另提供12間私密景觀溫泉客房，讓旅人們可以在房間內直接享受泡湯樂趣，並遠眺專屬海景，紓壓身心。同時Villa區也提供風呂系列房型，除飯店大眾池泡湯，每間房內還全新增設的私人溫泉，當打開浴池的水龍頭時候，特有「海洋溫泉」便源源不絕湧出，瞬時疲勞煩悶的感覺，盡掃而空。

福容大飯店福隆店
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動靜皆宜行程，大啖美食

由於福容大飯店福隆店擁有一口溫泉井，溫泉屬於處女泉，為保有終年泉質佳的條件，並無每個房間規劃溫泉使用，同時每天進行泉湯的管制，保持不過度開發、維持最佳的原湯效果。餐飲提供方面，山產或海鮮都以四季當令特產，滿足每位挑剔饕客們的胃；由於鄰近離萬里蟹場，可以大啖秋蟹，享受滿滿的海鮮滋味；天冷時分，再來個道地的酸菜白肉鍋，最讓人暖心、暖胃…

福容大飯店福隆店
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秋天來到福容大飯店福隆店，可以全方位的享受住宿、餐飲、旅遊等優閒的時光，不需跋山涉水，交通十分便利，讓每位旅人可以自在、方便、就近的享受不被打擾的渡假體驗。不僅可以漫步於舊草嶺隧道、及淡蘭古道欣賞芒花；也可以至飯店前的雙溪河進行水上活動；或者走訪飯店附近的靈鷲山，來趟身心靈之旅…可以隨興的抒放悠閒心情，逕自體會動靜皆宜的美好時光！

《時尚漫旅20》
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以絕美為緣由，介紹全球最為動人的人間天堂之旅感受人文城市的獨特魅力，尋找遺失在城市中的印記，體會原汁原味的技藝之美，撿拾保存下來的人文薈萃。

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