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米其林唯一推薦日式溫泉旅館在北投 養生、賞景體現五感感知的魅力所在

2019-11-14 15:33時尚漫旅

【圖片提供｜日勝生加賀屋　整理撰文｜孔婕瑀】

日勝生加賀屋
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秋天，最宜養生、賞景，最好來個小旅行，慰勞犒賞一下懂得生活的自己！

一聲「ようこそ」的親切招呼聲，喚醒每一位旅者的感動…位於台北市北投區的日勝生加賀屋，透過每一位管家細膩的真心款待，體貼每一分暫留的情感。

日勝生加賀屋
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美人湯‧42℃的恆溫守護

從全日本建築技法精細雕琢的數寄屋，綴以能登半島典雅的藝術之美、同時也獲米其林唯一推薦日式溫泉旅館─日勝生加賀屋，以嚴謹、精緻、細膩的關懷與服務，給每一位下榻在此的旅人百分百的和式款待。

日勝生加賀屋
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四季時節，最讓人娓娓到來的是日勝生加賀屋流經火山與地熱的白磺泉，終年以舒適宜人的42℃，將熱能化為溫暖的蒸氣，照料著每一次的呼吸吐納；其湯泉以乳白色的弱酸性著名，讓人泡出一身潤滑細緻，如春天那般粉嫩。日勝生加賀屋每年做一系列的周年慶，2019年時逢在台9周年，本次抽出的9位幸運兒可說是「千分之一的極度幸運」，大獎包含日本熱門景點的「魅力九州雙人來回機票」、以及讓您一整年都能享受頂級白磺原湯饗宴的日勝生加賀屋「白磺泉大眾湯一年份暢遊卡」，以及全台灣服務最好的飯店住宿體驗─日勝生加賀屋住宿券，邀您來體驗日勝生加賀屋的細膩服務！展望10周年，更會推出許多意想不到的企劃內容，大方地回饋來館的每一位客人。

日勝生加賀屋
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秋好食‧品嚐自然料理

日勝生加賀屋堅持以日本料理的精神─「依時序而食，品味自然之美」，料理部分匯集最美味、最地道的秋日鮮美食材。從時令的鮮蔬，到正逢秋季的新鮮漁獲，以及當季推出燒物─「八丁味噌和牛朴葉燒」，使用日本和牛最頂級的老饕部位─上蓋肉，為肋眼牛排的精華部位，數量稀少。

日勝生加賀屋
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其大理石油花分布均勻且軟嫩無筋，切成適於入口大小置於乾朴葉烤製，搭配愛知縣名物八丁味噌為主軸製成的味噌醬，輕咬時帶有絲絲乾朴葉的香氣，讓人難忘…誠摯邀請您來館住房泡湯並享受秋天絕美料理！

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日勝生加賀屋特地規劃獨特的和式宴會廳，以榻榻米香氣，替每一次的聚會，挹注優雅的氣質，進而搭配盛情款待的會席料理，自2019/11/1起至2020/2/29日勝生加賀屋推出「望年會春酒專案」10/1起開放預訂，以十人為圓桌的方式，凝聚夥伴之間團結合作的向心力，犒賞一年來的辛勞並期許超越自我。

《時尚漫旅20》
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以絕美為緣由，介紹全球最為動人的人間天堂之旅感受人文城市的獨特魅力，尋找遺失在城市中的印記，體會原汁原味的技藝之美，撿拾保存下來的人文薈萃。

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