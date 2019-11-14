米其林唯一推薦日式溫泉旅館在北投 養生、賞景體現五感感知的魅力所在

【圖片提供｜日勝生加賀屋 整理撰文｜孔婕瑀】

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秋天，最宜養生、賞景，最好來個小旅行，慰勞犒賞一下懂得生活的自己！

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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一聲「ようこそ」的親切招呼聲，喚醒每一位旅者的感動…位於台北市北投區的日勝生加賀屋，透過每一位管家細膩的真心款待，體貼每一分暫留的情感。

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美人湯‧42℃的恆溫守護

從全日本建築技法精細雕琢的數寄屋，綴以能登半島典雅的藝術之美、同時也獲米其林唯一推薦日式溫泉旅館─日勝生加賀屋，以嚴謹、精緻、細膩的關懷與服務，給每一位下榻在此的旅人百分百的和式款待。

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四季時節，最讓人娓娓到來的是日勝生加賀屋流經火山與地熱的白磺泉，終年以舒適宜人的42℃，將熱能化為溫暖的蒸氣，照料著每一次的呼吸吐納；其湯泉以乳白色的弱酸性著名，讓人泡出一身潤滑細緻，如春天那般粉嫩。日勝生加賀屋每年做一系列的周年慶，2019年時逢在台9周年，本次抽出的9位幸運兒可說是「千分之一的極度幸運」，大獎包含日本熱門景點的「魅力九州雙人來回機票」、以及讓您一整年都能享受頂級白磺原湯饗宴的日勝生加賀屋「白磺泉大眾湯一年份暢遊卡」，以及全台灣服務最好的飯店住宿體驗─日勝生加賀屋住宿券，邀您來體驗日勝生加賀屋的細膩服務！展望10周年，更會推出許多意想不到的企劃內容，大方地回饋來館的每一位客人。

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秋好食‧品嚐自然料理

日勝生加賀屋堅持以日本料理的精神─「依時序而食，品味自然之美」，料理部分匯集最美味、最地道的秋日鮮美食材。從時令的鮮蔬，到正逢秋季的新鮮漁獲，以及當季推出燒物─「八丁味噌和牛朴葉燒」，使用日本和牛最頂級的老饕部位─上蓋肉，為肋眼牛排的精華部位，數量稀少。

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其大理石油花分布均勻且軟嫩無筋，切成適於入口大小置於乾朴葉烤製，搭配愛知縣名物八丁味噌為主軸製成的味噌醬，輕咬時帶有絲絲乾朴葉的香氣，讓人難忘…誠摯邀請您來館住房泡湯並享受秋天絕美料理！

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日勝生加賀屋特地規劃獨特的和式宴會廳，以榻榻米香氣，替每一次的聚會，挹注優雅的氣質，進而搭配盛情款待的會席料理，自2019/11/1起至2020/2/29日勝生加賀屋推出「望年會春酒專案」10/1起開放預訂，以十人為圓桌的方式，凝聚夥伴之間團結合作的向心力，犒賞一年來的辛勞並期許超越自我。