木作森活「梵谷凳手編DIY」 在家防疫也能享受手作樂趣

梵谷曾說：「藝術不朽的，是其所傳遞出來對人和世界的理解。」疫情紛擾之下，許多人過著緊繃不安的生活。歐德集團秉持「用藝術療癒身心」理念，繼2021年引進來自荷蘭原裝進口的梵谷名畫，回饋舊客戶後，旗下品牌木作森活將梵谷名畫實體化推出「手編梵谷凳」以及DIY材料包，讓在家防疫的日子，延續親子共享純實手作樂趣，增添居家美學和藝術氛圍。

梵谷凳特色主要在於椅面編織，編繩傳統根源於歐洲，反映工業革命時代之前，人民珍惜資源以及尊重工藝創作精神思維。由繩子或植物莖幹編織而成的椅面，可以在損壞時拆解、修復，不斷重複使用，擺脫工業化的大量製作浪費資源，讓環境多一點喘息空間。這樣的椅子，也曾出現在梵谷筆下，美名因此而來。此精神也和歐德集團木作森活以聯合國永續目標作為指標相符，如「森活小鳥DIY彩繪」、「森活好盆友木作盆栽」、「手做拉筋棒」等活動，結合優質教育、餘料再生以及永續林業，綠色永續理念融為三合一，完美落實企業社會職責。

▲梵谷凳透過椅面編織，損壞時可拆解、修復、重複使用，擺脫工業化大量製作浪費資源，與歐德集團木作森活，以聯合國永續目標SDGs指標相符。

一場疫情，讓大家待在室內的時間變多，木作森活挑選兼具設計感及實用的梵谷凳，以最方便學習的線上影音教學方式，不受限人事時地物，從編織方法到組合凳身主體的木工知識，一一講解傳授。帶領民眾悠遊在美麗線條手作編織和樂趣無窮的木作DIY過程中，享受闔家共同創作手作藝術，跳脫苦悶心情，為自己打造藝術美感十足的防疫新生活。