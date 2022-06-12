快訊

政策轉彎！有7成家長反對到校 雲林宣布下周「維持遠距教學」

PLG／40歲林志傑完全燃燒 勇士2度延長退夢想家進軍冠軍賽

台中男疑債務糾紛遭凌虐致死 警抓6人傷害致死罪送辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

助力設計師發揮美學影響力 參與「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」

聯合新聞網／ 時尚家居
▲灰色系列磁磚搭配台灣辦桌文化——「作伙.辦桌」元素，讓設計師盡情揮灑空間美學創意。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用
▲灰色系列磁磚搭配台灣辦桌文化——「作伙.辦桌」元素，讓設計師盡情揮灑空間美學創意。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用

磁磚是空間的魔法，設計師是空間的魔法師！

磁磚業領導品牌冠軍建材致力擴大品牌影響力，長年投入社會公益、推廣生活空間美學，在與設計師長期合作過程中，見證 台灣設計 的深厚實力 ，2022年開始發起國際設計獎項贊助案，與設計師並肩作戰，讓台灣設計在國際間發光發熱。更參與教育部委託財團法人台灣設計研究院執行的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，並於「學美．美學 3.0」贊助磁磚，協助改造高雄市仁武高級中學家政教室空間，透過設計師巧思利用磁磚創造更多生活美學，賦予校園美感升級，培養學子美學素養加強文化底蘊。

▲「學美．美學 3.0」美感從教育環境紮根成長。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用
▲「學美．美學 3.0」美感從教育環境紮根成長。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用

你記憶中唸書的學校從小到大是否很少改變呢？由財團法人台灣設計研究院執行的「學美.美學—校園美感設計實踐計畫」，是台灣史上設計與教育體系的首度合作，透過導入設計思考優化使用經驗，並重新思考與定義教育場域的意義，是一場從「教室空間改造」到「教育環境改革」的美學運動， 這是一個非常棒的社會設計計劃，讓專業的設計師來重新思考，各個不同的角落如何去做更好的改變。

▲烹飪做菜成為一種表演，讓師生在教學上更安全，滿足多元需求。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用
▲烹飪做菜成為一種表演，讓師生在教學上更安全，滿足多元需求。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用

冠軍建材以創造精緻空間 提升生活品質為宗旨，提供居家、商空及各個空間場域的質感提升，很開心加入110 年「學美.美學 3.0」計劃，參與高雄仁武高中改造家政教室專案，冠軍贊助一批磁磚，透過「暁房子創意設計」專業團隊，將台灣辦桌文化——「作伙.辦桌」融入家政教室的改造主題中，在烹飪教室裡作伙，在大棚架底下辦桌! 以傳統的視角出發，改變機能配置，重新規劃家政教室整體空間及動線，創造出新的環狀教學動線，以及重新定義收納模式，讓繁雜的器皿及設備各就各位，更採用燈具塑造烹調區域的視覺焦點，使得烹飪做菜成為一種表演，讓師生在教學上更安全，滿足多元需求，賦予教育意義!

▲讓繁雜的器皿及設備各就各位，不凌亂，展現美學精神。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用
▲讓繁雜的器皿及設備各就各位，不凌亂，展現美學精神。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用

由於磁磚為裝修設計中不可缺少之建材，具有耐用、容易清潔與保養的特性，從客廳地板、廚房、衛浴間、陽台、外牆等多處空間皆能使用，冠軍建材身為國產高品質磁磚領導品牌，秉持用心做好磚的精神，用最實際的行動強力支持台灣設計，期待與設計界一起用美感打造孩子的學習空間，讓「美」在感性上讓人心情愉悅，在理性上促發學習動機，未來冠軍持續參與「學美.美學」計劃，讓臺灣下一代的美感從教育環境紮根成長，更能讓設計師盡情揮灑空間美學創意。

▲讓「美」在感性上讓人心情愉悅，在理性上促發學習動機。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用
▲讓「美」在感性上讓人心情愉悅，在理性上促發學習動機。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用

《時尚家居104》
《時尚家居104》

延伸閱讀

梅雨狂下！牆壁、磁磚、寢具冒小黑點？ 專家授「除黴秘技」：小心除濕機也藏黴

台南火車站古蹟修復工程 損壞文物暫停工

國定古蹟台南火車站修復被修壞 專家：監督沒發揮

打炒房奏效了嗎？央行官員：這三項數據會說話

相關新聞

木作森活「梵谷凳手編DIY」 在家防疫也能享受手作樂趣

梵谷曾說：「藝術不朽的，是其所傳遞出來對人和世界的理解。」疫情紛擾之下，許多人過著緊繃不安的生活。歐德集團秉持「用藝術療癒身心」理念，繼2021年引進來自荷蘭原裝進口的梵谷名畫，回饋舊客戶後，旗下品牌木作森活將梵谷名畫實體化推出「手編梵谷凳」以及DIY材料包，讓在家防疫的日子，延續親子共享純實手作樂趣，增添居家美學和藝術氛圍。

助力設計師發揮美學影響力 參與「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」

長年投入社會公益、推廣生活空間美學，在與設計師長期合作過程中，見證 台灣設計 的深厚實力 ，2022年開始發起國際設計獎項贊助案，與設計師並肩作戰，讓台灣設計在國際間發光發熱。更參與教育部委託財團法人台灣設計研究院執行的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，並於「學美．美學 3.0」贊助磁磚，協助改造高雄市仁武高級中學家政教室空間，透過設計師巧思利用磁磚創造更多生活美學，賦予校園美感升級，培養學子美學素養加強文化底蘊。

唯一連續14年獲信譽品牌 系統家具類金獎

秉持「生活從想法開始」的歐德傢俱，注重居家環境品質，致力推廣「健康綠建材」，使用來自德國的系統板材，主張健康、環保、無毒的系統傢俱，更是業界唯一全系列板材獲得內政部「健康綠建材」標章，為消費者量身打造兼具機能與美學的現代傢俱，使每一個家庭都能享有最美好的居家環境。

Take Care Carefully女性專屬的清新大氣呵護空間

在新竹享有盛名的婦科診所，整合中醫與西醫兩者的優點，中西並用替婦女朋友們打造健康與美麗的平衡與調和，設計師依循品牌精神的「圓」，將弧形元素運用在空間裡，並利用清爽明亮的色系，營造女性專屬的舒適空間，呵護照顧女性朋友的健康。

台灣家居業領導品牌獲2022「TCFA服務天使獎」肯定

台灣連鎖暨加盟協會舉辦「2022服務天使獎」頒獎，共80多位績優服務人員接受表揚，台灣家居業領導品牌歐德集團，以消費者的權益為優先，使每位來歐德集團的消費者都能享受優質服務，連年獲獎受肯定。

漫舞公主風宅邸 美式輕奢華合併現代俐落

業主一開始就指定想要美式奢華風，並已備有部分家具，希望設計師將其融入新家環境。歐德設計師魏韻儀接下挑戰，運用歐德鄉村風系統板材和石材、烤漆，搭配雋永的莫蘭迪色系，完美統合現有家具與業主希冀的風格，譜出帶有輕奢風華的協奏，將30坪居家轉變為清新又不失沈穩的溫馨小豪邸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。