唯一連續14年獲信譽品牌 系統家具類金獎

台灣家居業領導品牌-歐德集團，在今年第24屆讀者文摘「Trusted Brand信譽品牌」大調查中，再獲金獎肯定，締造系統家具品牌唯一連續14度獲「信譽品牌」獎紀錄，策略長張蔭泉表示：「感謝所有消費者對歐德的支持與肯定，歐德集團不畏疫情，以滿足消費者需求為第一要務，持續提供國人更健康、美好的居家生活；善盡企業社會責任，推動ESG永續、SDGs，用企業的力量發揮正面的影響力」。

▲歐德傢俱蟬連14年獲信譽品牌肯定，歐德集團策略長張蔭泉(右)總統府國策顧問廖全平(左)手中接獲獎座。

2022年《讀者文摘》迎來創刊100周年，由民眾票選的「信譽品牌」活動邁入第24年，新冠疫情的爆發，信任發揮著至關重要的作用，雖然科技讓消費者更容易做出購買決定，但對於品牌的信賴仍是不可或缺的一環。由知名市調公司Catalyst Research進行訪查，亞洲地區逾8,000名，台灣取1500名受訪者，在六項評比指標中：可信度、品質、價值、對消費者需求的了解、創新及社會責任，歐德傢俱皆受廣大消費者的青睞與認可，蟬連14年獲得讀者文摘信譽品牌【系統家具類】肯定。

▲歐德集團(左七)獲第24屆《讀者文摘Trusted Brand》信譽品牌【系統家具類】肯定。

疫情衝擊下讓企業社會責任更具意義，也讓消費者更關注企業的態度。歐德集團『取之於社會，用之於社會』，除了每年舉辦「百閱計劃」、「手護星願耶誕送禮」、「百林計劃」公益活動外，今年適逢歐德集團成立30周年，在陳國都董事長的帶領下，發起「歐德三十 公益30」活動，於全台完成30件公益善舉，如淨灘、捐血、助弱勢團體、偏鄉學子及流浪動物…等，把對台灣的愛，轉化為具體行動，期盼藉由各項社會回饋的公益活動，發揮更多迴響，把愛傳下去。

▲「歐德三十、公益30」善盡企業社會責任，以實際行動發揮影響力，​鼓勵社會大眾踴躍捐血。

秉持「生活從想法開始」的歐德傢俱，注重居家環境品質，致力推廣「健康綠建材」，使用來自德國的系統板材，主張健康、環保、無毒的系統傢俱，更是業界唯一全系列板材獲得內政部「健康綠建材」標章，為消費者量身打造兼具機能與美學的現代傢俱，使每一個家庭都能享有最美好的居家環境。

歐德集團蟬連14年獲得讀者文摘信譽品牌金獎殊榮，為感謝消費者的肯定，秉持永續經營的態度，精益求精，為台灣的每個家庭打造夢想家Order your life。為回饋消費者即日起至2022/7/31推出「歐德夏日幸運盤」活動，簽約後登錄歐德APP，滿額即可參加抽獎活動，眾多好禮等您帶回去，

▲台北市副市長黃珊珊(左)恭賀歐德獲信譽品牌肯定，與歐德傢俱策略長張蔭泉(右)開心合影。