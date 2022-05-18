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Take Care Carefully女性專屬的清新大氣呵護空間

聯合新聞網／ 時尚家居

在新竹享有盛名的婦科診所，整合中醫與西醫兩者的優點，中西並用替婦女朋友們打造健康與美麗的平衡與調和，設計師依循品牌精神的「圓」，將弧形元素運用在空間裡，並利用清爽明亮的色系，營造女性專屬的舒適空間，呵護照顧女性朋友的健康。

明亮寬敞，自然的舒適感

16坪大的候診空間，寬敞明亮，取中西合璧，以及圓滿、圓融之意涵，診所的形象視覺即為圓形，延續這樣的概念，在空間內設置了拱形門窗，並刻意將對外窗設計為倒過來的拱窗，與櫃台後方的拱形門相映成趣；淺色系牆面，以典雅的線板飾條裝飾出帶有現代感的新古典風尚，金色鍍鈦框及飾條，在清淺的粉色系中，裝飾各個門框及局部牆面，加上粉色系的弧形長椅，並規劃色溫3000K的暖色光，整體空間顯得柔和溫馨又大方貴氣，具有相當的正能量，能讓女性患者感到放鬆的舒適。

仿石紋磁磚，將空間感襯托得更加潔淨、大氣，所有通往診間的門片皆採暗門設計，維持整體環境的純粹感；而醫療院所對於環境健康及安全的要求標準更高於住家，全室牆面使用萃取自天然礦物的凱恩礦物塗料，零甲醛、零塑化劑，總有機含量低於5％，微生物無法附著滋生，可常保牆面健康，不僅更好保養維護，也讓診所環境更加衛生、安全。

回字形走道，明快的動線規劃

強調美麗是種選擇、健康是種態度，婦科診所複合健康管理中心，除了健康，更希望提供女性健康的美麗；也因此在專業的設備，如超音波室、診療室之外，並規劃了衛教室、注射室，以及健康管理中心，為了區分看診的不同患者類型，設計師規劃了回字形的走道動線，一般患者從右側可通往診療空間，院內工作人員則可利用左側走道更彈性且靈活的來往於一般診區及管制區域，流暢的動線規劃，讓工作步調更加明快輕鬆。

衛教室、諮詢室及注射室延續候診室的色系與氛圍，暖金色拉簾貴氣又兼具保護隱私功能；診療室則使用了暖黃色的診療座，搭配粉色系拉簾，大面積的白、局部的金與粉，搭配得協調且寫意，讓空間明亮卻不失溫馨，恰恰符合了診所替女性朋友尋回生活與身體動態平衡的自我期許，提供女性專屬、協調舒適的修護空間。

圖片提供/奕創醫療空間整合設計　採訪整理/Mikage

《時尚家居104》
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