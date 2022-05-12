台灣家居業領導品牌獲2022「TCFA服務天使獎」肯定

疫情延燒逾兩年，服務業深受疫情衝擊，為鼓勵第一線服務人員及門市幕後英雄，台灣連鎖暨加盟協會舉辦「2022服務天使獎」頒獎，共80多位績優服務人員接受表揚，台灣家居業領導品牌歐德集團，以消費者的權益為優先，使每位來歐德集團的消費者都能享受優質服務，連年獲獎受肯定。

本次榮獲任職「服務天使獎」的歐德淡水店設計師邱鈺珊，是歐德集團最具影響力設計師之一，服務近十年，連續六年獲選集團年度菁英設計師，更獲2021年度集團服務天使獎總冠軍。鈺珊自大學畢業起即至歐德服務，對於第一筆成交案件至今仍記憶猶新。感謝客戶給予新人時期的她寬容與信任，讓她能夠滿懷勇氣，在成為優秀設計師的路上努力堅持下去。把每一場裝潢案件當成是自己的家，是對客戶負責的表現；為了案場順利，完善的前置作業是對施工工程技師負責，完成自己的目標是對自己負責。遇到難以處理的案件更是勤勞地往返工地，仔細地向客戶及工程技師溝通說明。對鈺珊而言，真正能夠持續的動力是每位客戶帶給她的感動，所以，服務的好口碑總為鈺珊帶來高指名度。

▲歐德設計師邱鈺珊(右)與優渥實木家居顧問駱佩涓(左)，獲2022TCFA服務天使獎肯定。

優渥實木宜蘭羅東旗艦店家居顧問駱佩涓，服務已超過七年，深耕宜蘭的她，堅持「用最初的心走永遠的路」。與客戶同心，永保積極的態度與熱情，她談到因客戶家中有過敏兒，對於傢俱的原料品質及施工方式特別重視，因此在服務過程中不厭其煩地溝通討論，提供最完善的家具配置與空間規劃，並主動回報施工進度，專業的服務與用心的態度，即使耗費多時也從不厭倦，最終順利完成客戶期待的健康溫馨宅。

▲由台灣連鎖暨加盟協會新任理事長陳翔玢(中)頒發服務天使獎給歐德傢俱邱鈺珊(左一)、優渥實木駱佩涓(左二)。

歐德集團秉持「Order your life生活從想法開始」的理念，為消費者量身打造居家生活美學，率先採用來自德國「人造循環林」的「綠色健康板材」，為業界唯一全系列板材通過綠建材認證，讓客戶享受「來自德國的高品質生活」。優渥實木推出「防疫新生活，安心到優渥」方案；歐德集團提供顧客健康無顧慮的全方位服務－All in Order，使每一個家庭都能享有最美好的居家環境。

▲服務天使獲獎人大合照。