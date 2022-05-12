快訊

中職／二游出包！悍將先得分沒用 寫開季25場最慘戰績

快篩陽視訊診療三大難題 民眾竟須自備「老虎鉗」看診

台灣家居業領導品牌獲2022「TCFA服務天使獎」肯定

聯合新聞網 / 時尚家居
▲歐德集團馬國慶副董事長(中)到場祝賀歐德傢俱邱鈺珊(左一)、優渥實木駱佩涓(右)獲2022服務天使獎
▲歐德集團馬國慶副董事長(中)到場祝賀歐德傢俱邱鈺珊(左一)、優渥實木駱佩涓(右)獲2022服務天使獎

疫情延燒逾兩年，服務業深受疫情衝擊，為鼓勵第一線服務人員及門市幕後英雄，台灣連鎖暨加盟協會舉辦「2022服務天使獎」頒獎，共80多位績優服務人員接受表揚，台灣家居業領導品牌歐德集團，以消費者的權益為優先，使每位來歐德集團的消費者都能享受優質服務，連年獲獎受肯定。

本次榮獲任職「服務天使獎」的歐德淡水店設計師邱鈺珊，是歐德集團最具影響力設計師之一，服務近十年，連續六年獲選集團年度菁英設計師，更獲2021年度集團服務天使獎總冠軍。鈺珊自大學畢業起即至歐德服務，對於第一筆成交案件至今仍記憶猶新。感謝客戶給予新人時期的她寬容與信任，讓她能夠滿懷勇氣，在成為優秀設計師的路上努力堅持下去。把每一場裝潢案件當成是自己的家，是對客戶負責的表現；為了案場順利，完善的前置作業是對施工工程技師負責，完成自己的目標是對自己負責。遇到難以處理的案件更是勤勞地往返工地，仔細地向客戶及工程技師溝通說明。對鈺珊而言，真正能夠持續的動力是每位客戶帶給她的感動，所以，服務的好口碑總為鈺珊帶來高指名度。

▲歐德設計師邱鈺珊(右)與優渥實木家居顧問駱佩涓(左)，獲2022TCFA服務天使獎肯定。
▲歐德設計師邱鈺珊(右)與優渥實木家居顧問駱佩涓(左)，獲2022TCFA服務天使獎肯定。

優渥實木宜蘭羅東旗艦店家居顧問駱佩涓，服務已超過七年，深耕宜蘭的她，堅持「用最初的心走永遠的路」。與客戶同心，永保積極的態度與熱情，她談到因客戶家中有過敏兒，對於傢俱的原料品質及施工方式特別重視，因此在服務過程中不厭其煩地溝通討論，提供最完善的家具配置與空間規劃，並主動回報施工進度，專業的服務與用心的態度，即使耗費多時也從不厭倦，最終順利完成客戶期待的健康溫馨宅。

▲由台灣連鎖暨加盟協會新任理事長陳翔玢(中)頒發服務天使獎給歐德傢俱邱鈺珊(左一)、優渥實木駱佩涓(左二)。
▲由台灣連鎖暨加盟協會新任理事長陳翔玢(中)頒發服務天使獎給歐德傢俱邱鈺珊(左一)、優渥實木駱佩涓(左二)。

歐德集團秉持「Order your life生活從想法開始」的理念，為消費者量身打造居家生活美學，率先採用來自德國「人造循環林」的「綠色健康板材」，為業界唯一全系列板材通過綠建材認證，讓客戶享受「來自德國的高品質生活」。優渥實木推出「防疫新生活，安心到優渥」方案；歐德集團提供顧客健康無顧慮的全方位服務－All in Order，使每一個家庭都能享有最美好的居家環境。

▲服務天使獲獎人大合照。
▲服務天使獲獎人大合照。

《時尚家居104》
《時尚家居104》

延伸閱讀

中橫關原段大崩塌 花蓮警改道宜蘭繞行250公里上山執勤

享受吧！來趟宜蘭中興文創園區「興奇王國」綺麗光影之旅

VEX機器人世界錦標賽摘3冠 宜蘭復興國中獲總統賀電

宜蘭民間暖贈愛心蛋糕挺醫護 企業慨捐300份快篩助弱勢

相關新聞

台灣家居業領導品牌獲2022「TCFA服務天使獎」肯定

台灣連鎖暨加盟協會舉辦「2022服務天使獎」頒獎，共80多位績優服務人員接受表揚，台灣家居業領導品牌歐德集團，以消費者的權益為優先，使每位來歐德集團的消費者都能享受優質服務，連年獲獎受肯定。

漫舞公主風宅邸 美式輕奢華合併現代俐落

業主一開始就指定想要美式奢華風，並已備有部分家具，希望設計師將其融入新家環境。歐德設計師魏韻儀接下挑戰，運用歐德鄉村風系統板材和石材、烤漆，搭配雋永的莫蘭迪色系，完美統合現有家具與業主希冀的風格，譜出帶有輕奢風華的協奏，將30坪居家轉變為清新又不失沈穩的溫馨小豪邸。

和煦綠意盎然 美型系統設計化身精緻鄉村風

面對窗外一派綠意，清新的感受悠然入室，設計師為老客戶再度突破系統傢俱運用極限，從整道櫥櫃、量體立柱，延伸至造型層板主題牆面，結合木紋元素與清麗選色，建構出滿室輕暖的精緻鄉村風。信手捻來的自然與悠閒，加上靈活彈性的空間創意，為育兒生活帶來從容心境，保持餘裕細細品味點滴日常。

多元面板風情 譜出繽紛和諧的優雅古典樂章

曾經為屋主打造充滿夢想與幸福的新婚房，而今隨著孩子們的出生與成長，家的格局與機能需升級與重整，除了滿足新購屋的隔間重劃與收納擴充外，更活用不同造型系統櫃牆，結合牆面跳色創意，成就出優雅繽紛的新古典風情，刻劃出細膩線條堆疊豐富層次，將系統傢俱融入風格裝潢的優勢，淋漓盡致的完整發揮美意。

打造典雅輕奢 「女王的殿」 為愛買房藏孝心甜蜜溫馨宅 共享天倫樂

歌唱選秀脫穎而出，主持戲劇多棲的藝人張文綺，私下是個正向溫暖甜姊兒，身為北漂高雄人，先前與家人同住小坪數套房，努力多年終於買下新成屋，真正實現成「家」夢想。信賴歐德傢俱環保、無毒健康綠建材及高質感設計，全權委由設計師李定宸，為她打造專屬「女王的殿」。

燒開水要不要開排油煙機？你所不知的室內毒氣

在台灣幾乎每家都裝有排油煙機，不過想必不少人都非常熟悉以上情況，想說只是燒開水或煎個蛋，排油煙機經常不開。不可輕忽這看似無關緊要的生活習慣，因為這攸關你與家人的健康，甚至生命危險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。