業主一開始就指定想要美式奢華風，並已備有部分家具，希望設計師將其融入新家環境。歐德設計師魏韻儀接下挑戰，運用歐德鄉村風系統板材和石材、烤漆，搭配雋永的莫蘭迪色系，完美統合現有家具與業主希冀的風格，譜出帶有輕奢風華的協奏，將30坪居家轉變為清新又不失沈穩的溫馨小豪邸。

莫蘭迪色串連全屋 鄉村風板材碰出柔美意境

過去業主雖有使用歐德系統櫃的經驗，但本案是首次使用近乎全室的系統櫃體與板材裝潢。魏韻儀設計師與業主討論過後，以美式風格為基礎，配合油漆與歐德的鄉村風新色膚感系統板材將舊屋翻新，更在私領域導入符合兩姊妹性格特質的裝飾，成就客戶夢想中微帶華麗感的公主宅。

玄關、鞋櫃和廁所的隱藏木門保持屋子原狀，主要針對客廳與臥房施作。門口的黑色鋼琴為第一個視覺焦點，天花板的雕花弧線撫平了方正線條的剛硬，引導視線經過餐桌水晶燈和大理石電視牆，依序帶出餐廳與客廳柔雅的整體印象。姊妹喜歡的低彩度、低飽和莫蘭迪色系貫串全屋主題，歐德鄉村風和中性色成型板材與之呼應，空間視覺感不但輕盈，更顯高級質感。

業主夢想的灰調大理石電視牆面為公領域視覺重點之一，大理石與淺灰格柵條系統板材密合收邊，俐落而層序分明，淡化鄉村風給人的恬靜印象；下方櫃體選用與電視牆收邊相同的材料，以系統訂製的方式鋪展櫃體外觀，呈現比擬訂製家具的優良品質，並和餐廳同色櫃體互相呼應，彷彿聯合起來述說一個美麗故事。而業主從舊家搬到新家的淺色簡約沙發，比例也恰到好處地符合客廳的空間，和一旁流線型的餐椅完整了風格摻入現代化的想像。

三大元素呈現美式細節 軟裝加強氛圍塑造

美式風格中，線板、白色踢腳板與烤漆門片扮演重要角色，設計師於客餐廳盡情揮灑這三種元素，由大尺度橫跨小細節，細心構築起業主想要的美式風。房門門片都換成木作烤漆線板，並特意新增獨具美式特色的白色踢腳板，沙發背牆飾以如同端景的框線，共同奠定美式風格樑柱，歐德的膚感新板材則巧妙代替他處烤漆，成立質感迴異卻協調的對話。除了用木作勾勒出細節、系統櫃滿足收納需求外，設計師認為軟件、家具也是風格完成度不可或缺的要角。大膽摒棄美式風格常用的百葉窗，改以垂墜的布簾和紗簾帶出公主風的夢幻氣氛，鋪設大面積絨布地毯賦予空間溫暖。除了將現有家具融入環境，餐桌、吊燈、茶几、床頭櫃等等都是和客人逐一討論過後才定案，最終塑造出業主期望的美式氛圍。

承襲美式輕奢主軸 客製居住者風格細節

臥房延續公領域的風格，同樣以莫蘭迪色和美式輕奢華為主軸，但設計師依據居住成員的個性和需求調整，營造出不同的變化與細節。爸爸的臥房為機能導向，對風格並無特別要求，以簡單實用為主。因衣櫃佔據臥房大部分空間，設計師特別製作從櫃體延伸出的小床邊桌，將空間利用效率極大化，同時在衣櫃上方嵌入鋁框黑玻置物層架，增添視覺趣味性。

姊姊偏好精緻度高與低飽和的奶茶色系，用淺褐色油漆主牆，並大量沿用和電視櫃相同的系統板材，組合出櫃體與床頭半牆飾面。書櫃局部鏤空留白，裝上一盞小水晶吊燈，為整個空間畫龍點睛；床頭背板摒棄過去的簡約造型，用成型格柵門板拼貼而成，增添現代氣息。妹妹偏好恬靜、文青的調性，於是選擇帶灰的莫蘭迪綠，床頭背牆裝飾框線與成型板材，輔以白色鄉村風門板，風格上更清新隨興。從3D圖到裝修落成，居住者親眼見證歐德系統家具如何建構起家的多樣面貌，破除對系統櫃款式簡單的認知，讓業主大為驚艷歐德產品傑出的設計感與細膩品質。

資料暨圖片提供/歐德集團 (0800-033-988)，撰文/謝佳真