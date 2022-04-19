打造典雅輕奢 「女王的殿」 為愛買房藏孝心甜蜜溫馨宅 共享天倫樂

歌唱選秀脫穎而出，主持戲劇多棲的藝人張文綺，私下是個正向溫暖甜姊兒，身為北漂高雄人，先前與家人同住小坪數套房，努力多年終於買下新成屋，真正實現成「家」夢想。信賴歐德傢俱環保、無毒健康綠建材及高質感設計，全權委由設計師李定宸，為她打造專屬「女王的殿」。

傻大姊形象逗樂觀眾的張文綺，對居家裝潢一點也不馬虎，好客的她希望入門就給人明亮溫暖帶點奢華的氛圍，因此從大面玄關收納櫃起，設計師貼心規畫吊掛衣物、置放鞋履空間、門片採圓弧線設計搭配燈條與跳色，呈現俐落與現代感；進入公領域轉角穿鞋區，一道木質洞洞板方便衣帽小物吊掛外，上面砌有「Christ is the Head of This House」字樣，展現一家人崇尚之信仰。

量身訂製的show room精品櫃搭配現代垂直線燈，展示張文綺勇闖演藝圈以來，無數獎盃、贈酒與收藏；電視牆選用質感輕透卡拉拉石鋪陳，側邊以半弧造型搭配燈條，打造柔和十字架光影，讓虔誠基督徒的文綺，仰頭即可見光；多功能室的設置除作為早餐、輕食吧檯外，因應練琴需求及教會朋友聚會時彈奏詩歌，特製上掀式電子琴架，巧思滿載的設計，讓張文綺「揪感心」。

▲show room精品櫃、半弧造型結合燈條十字架光影、多功能吧檯與琴室，完美設計讓張文綺直呼歐德傢俱「揪感心」。

因為工作關係，需要整合大量衣物鞋帽，加上希望臥眠區和更衣室分開，主臥部分利用環狀櫃體，以灰調格柵與純白系交織，結合俐落燈帶，提亮立面浮光之影；天花邊際以三角造型修飾管線，成為獨特端景；客製化抽拉櫃，上置濾水機、下置空氣清淨機，使主臥也擁有簡易客廳起居功能。更衣室則依據帽飾、配件與吉他擺設需求，在主牆覆上整面洞洞板分類吊掛，梳妝檯延續格柵門面，以藍灰色鋪陳上下櫃面，可調式感應燈源結合側邊全身鏡，不僅方便穿搭，還能放大場域，讓張文綺笑稱這根本就是超級巨星的專屬規格。

▲歐德傢俱利用灰調格柵與白系環狀櫃體、客製化抽拉櫃，主臥房設計品味機能兼具，讓張文綺無事最愛溺在小窩。

▲洞洞板分類吊掛帽飾配件、莫蘭迪藍梳妝檯、可調式感應燈結合全身鏡，讓張文綺笑稱這根本就是歐德為她量身訂製超級巨星更衣室。

與家人感情和睦的張文綺，除了與弟弟同住外，也希望父母北上時，有一處溫暖居所，共享天倫之樂。因此特別規劃孝親房，以塗覆手感漆料、線燈營造氛圍，佐搭淺灰木紋，推升整室美感；弟弟房坪數雖小，透過陽剛線條、沉穩色調以及櫃體結合床架手法，讓寢居達到最大坪效及舒適感，家人住的開心與健康，是孝順的文綺最大喜悅。

▲與家人感情和睦的張文綺，努力多年買下 新屋，選用歐德綠建材讓家人住的開心、住的健康，真正實現成「家」夢想，共享天倫樂。

「從買房到完工，太多瑣事我選擇獨立完成。」張文綺說到。從小到大，都是父母為她打理一切，這次學著長大，看到毛胚屋煥然一新化身甜蜜溫馨宅，讓她好感恩，謝謝一路走來的貴人，更感謝歐德傢俱助她圓夢。

▲從買房到完工獨立完成的張文綺，看到毛胚屋變身甜蜜溫馨宅，讓她好感動，謝謝歐德傢俱助她圓夢。

影片連結：https://youtu.be/P6MrFlqJ6H8