燒開水要不要開排油煙機？你所不知的室內毒氣

「只是燒開水，開排油煙機太吵了，不用開啦！」

「煎個蛋而已，5分鐘不用開排油煙機啦！」

在台灣幾乎每家都裝有排油煙機，不過想必不少人都非常熟悉以上情況，想說只是燒開水或煎個蛋，排油煙機經常不開。不可輕忽這看似無關緊要的生活習慣，因為這攸關你與家人的健康，甚至生命危險。

家中以瓦斯爐烹調的小孩，得到呼吸系統疾病的風險高出20%

癌症研究與臨床腫瘤期刊》Journal of Cancer Research and Clinical Oncology於2017年公布，研究證明人體暴露於烹調的油煙中會增加罹患肺癌的風險。其研究針對中國地區9411個癌症個案，進行了23個研究分析，表示婦女在通風條件不佳的廚房中工作容易罹患肺癌。另外，烹調方式也是關鍵；熱炒的罹癌風險甚至比油炸方式還高。其中一項研究更指出，懷孕婦女若長期暴露於廚房油煙中，新生兒的體重將會偏低。

美國《加州空氣資源局》California Air Resources Board也指出，燃燒瓦斯和食物油煙都會造成「室內空汙」，尤其中式料理方式容易產生一種致癌物質 - 多環芳香烴 (PAHs)、以及對肺組織有腐蝕性的二氧化氮 (No2)。

針對二氧化氮，也有不少研究都指出，小孩處於瓦斯爐烹調的家庭環境，得到呼吸系統疾病的風險高出20%。

與婦女肺部疾病高罹患率密切相關

無論煮甚麼、煮多久，排油煙機一定要開！不要以為煮開水沒有油煙，曾有實驗若沒有開排油煙機，室內毒氣濃度 (二氧化氮) 甚至高於室外。所以近幾年居高不下的女性肺部疾病罹患率，肯定與此息息相關。尤其在早年環境汙染與健康觀念尚不普及，婦女多被關在通風不良的「灶咖」煮三餐，大火快炒不盡然都會開啟排油煙機。勤儉持家的媽媽為了省電，只要油煙不大，甚至不開排煙機，以致到目前習慣已養成，很多時候會忘記或純粹因為怕吵而不開機。

一開瓦斯爐即同步開啟排油煙機，強制排出廢氣！

MIT製造，普麗美Primy全智能光控排油煙機，以獨家智能感應專利，專為台灣家庭量身打造，深深了解很多媽媽都不習慣或忘記開排油煙機的問題，所以開發了只要一開瓦斯爐，就同步開啟的排煙機，幫你「強制」排出廢氣！並且能聰明隨著爐火溫度，自動調整風量，關瓦斯爐後，會延遲5分鐘關機，排出室內殘餘廢氣。

圖：獨家智能感應專利，利用紫外光感應，只要一開啟瓦斯爐，排煙機即同步開啟，強制排出烹調廢氣，並且延遲5分鐘關機，還原室內好空氣。

圖：磁吸式導流板，拆裝快速，易清洗，也能直接放進洗碗機清洗。

搭載Turbo渦輪增壓馬達，加上增壓導流板設計，風力可達每分鐘17.6平方米，廚房每小時能達到換氣8.7次的效果。

環形式增壓導流板，將油煙立刻攏吸而上、不亂竄，廢氣不停留，還給家中安心清潔好空氣，保護一家之煮肺森林。

保護媽媽，別讓她每天吸廢氣！

一生都為著家人著想的媽媽，因為節省也不開排煙機習慣了。一下要改掉這個習慣，很難，或甚至不可能，趁母親節期間，與其贈送包包或化妝品，幫她換一台可「強制排氣」的排煙機，更能表達子女的孝心與貼心。

圖：增壓渦輪引擎，吸力更強，廚房每小時能達到換氣8.7次的效果。

(資料提供/客林渥)