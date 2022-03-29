在家或路上 無邊界美聆夥伴 流轉間最卓越的音響品牌

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結合法國專事製造音響驅動單體和高傳真音響的聲學專業；與來自英國電子工程、串流媒體系統專業的電子專業，將兩大品牌合而為一，保留兩者的最優質設計、製造環境，以及無人能及的理念與價值觀，打造無論在家，或者在路上，都無與倫比的高等級賞聆享受。

集高端技術與高工藝質感於一身的聆聽品質

來自法國，專事製造音響驅動單體和高傳真音響，其核心價值是基於技術、機械、高端材料與設計的統一，專業領域涵蓋了監聽音響到汽車音響系統，揚聲器和耳機，相當廣泛的拓展無邊界的聲音表現，打造獨一無二的聆聽體驗。與來自英國的知名電子工程公司，專注於製造高傳真兩聲道、全套家庭串流媒體系統音響器材，擴大機和音樂伺服器，是數位串流領域音響製造商的佼佼者。兩者於2011年正式合併，結合了聲學領域與電子領域的專精，攜手讓產品與服務更精良，相得益彰。

無論何處，專屬於你的聆賞享受

頂級車聯名款特別版高傳真耳機

除了家用音響，法國高端音響品牌也跨足頂級車用音響，與頂級車品牌之間的合作關係行之有年，此次聯名款特別版高傳真耳機便是為紀念兩者合作關係而誕生的。全黑的機身，點綴以古銅色金屬配件，全透氣皮革與實心鋁支架、純銅飾面和鑽石圖案，在在點出經典血統的精緻感；除了絕美的外觀，密閉式耳罩式耳機還結合了獨有的技術，如鋁鎂合金M型圓頂全音域揚聲器單體，以及獨家的「無音圈筒」設計，提供了高傳真聆聽的絕對樂趣，溫暖且保有厚實的通透感，在家使用或隨身攜帶，都是適合珍藏的絕品。

清晰精確，適合家庭使用的開放式耳機

有這麼一說，此款耳機是法國音響品牌開放式耳機的黃金標準，是再貼切也不為過了。Made in France，集獨家技術、聲學技術研究的成果於一身，獨特的鎂製成的揚聲器單體，實現了清晰、精確、有衝擊力的音效，出色的真實聲音性能之外，更搭載了以設計為主導的精緻功能，皮革頭帶與超細纖維耳墊，提供細膩的舒適感；栗色混合金屬的設計，以及隨附的兩條耳機線與手提箱，在在讓賞聆的優雅更上一層樓。

強大串流播放功能，不只是耳擴

雖然名為耳機擴大機，但其實本身的功能遠遠不僅於此，集所有智能於一身，還能結合音響系統，做為優質的串流播放器，功能相當完整。採用平衡 4 pin XLR 和 4.4 mm（Pentaconn）輸出；6.3 mm輸出，可相容多個型號耳機。除可享用品牌獨家串流媒體平台，更可透過數位串流連接Spotify、 Apple music等各大平台的音樂串流，甚至透過Apple AirPlay 2 和 Chromecast內置設備與家中其他音源設備無線傳輸數據，在人手一機的年代，更能透過品牌app，由行動裝置探索與管理所有選項，完美結合行動裝置與極致樂音享受。

科技來自於對享受的耽溺

外型簡約，看起來輕巧簡單，卻是集高端音響品牌45 年的 Hi-Fi專業知識與最新技術之大成的無線音樂系統。採D類擴大機驅動喇叭，高、中音分別以四組50瓦驅動、一組100瓦驅動低音，在小型箱體之下總功率可高達300瓦；設想週到的設計思維，美觀又直覺的使用介面，操作起來也充滿親和力的輕鬆，可使用機身上的圓盤和遙控器，也能運用原廠App，無隔閡流暢的進行操作；連上網路，即透過UPnP網路同步傳輸音樂伺服器的檔案，也能直接連動Spotify、Tida等串流音樂平台，支援更先進的無線傳輸技術，包括AirPlay 2、Chomecast以及Roon Ready，透過行動裝置，將音樂推送至家中每個角落。