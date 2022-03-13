城市品味達人推薦 走一趟台中感受精緻生活的可能

揮別憂鬱的工作環境，享受人生我們從居家空間營造開始。

被一抹芬芳所吸引，我們發現了這間位於台中秀泰文心的生活工場二代店。香氛一直都是生活工場最熱門的產品之一，透過輕煙裊裊，讓因為疫情必須長時間待在家中的人們有了更舒適的氛圍。透過讓消費者自己設計居家氣味，創造質感生活態度，找出專屬於自己的生活儀式感；也讓我們以不同方式來妝點自己所熱愛的空間。

▲城市品味達人推薦，走一趟台中的生活工場二代店，感受質感生活的可能。/ 圖：生活工場提供

生活工場：「賣產品的同時更是賣體驗。」

網路購物盛行的今日，生活工場逆勢突圍而出，選在經濟成長最快的台中開設第一間沉浸式智慧生活體驗館，希望創造以體驗為主軸的複合購物新型態。有別於單純的網路購物，主打讓消費者在購物區域內，透過實際觸摸、使用商品，在體驗的同時就能想像自己的生活模樣。不再只是螢幕上冰冷的商品圖與文字資訊，生活工場期許帶給消費者更多溫度，讓人們從消費的過程中滿足自己對於未來美好生活的期許。透過沉浸式體驗，讓消費者找出「未來美好家庭的可能性。」

生活工場 x MASAO CASA x 禾聯

生活工場這次於秀泰文心體驗館引進MASAO家具，讓消費者不用出國，就能現場體驗符合日本職人精神的精心選物；生活工場讓家具不只是家具，更是屋主對於自身品味的展現。讓每位追求精緻生活的人們，都能在這裡找到最符合自己細膩要求的家中家具擺設。

除了美學以外，我們在現場也發現台灣精品家電禾聯；透過科技整合，讓空調、液晶、冰箱、洗衣機及各類小家電產品使用起來更加便利先進，生活工場與禾聯向我們展示了未來智慧生活的樣貌。藉由打造「全新健康居家型態」，讓消費者與「家」更加緊密結合；讓我們在清淨、舒適的環境中，一回家即擁有度假般的享受生活。

▲生活工場與禾聯共同籌備秀泰文心門市沉浸式智慧生活體驗館，向消費者展示未來智慧生活的樣貌。/ 圖：生活工場提供