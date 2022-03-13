自然滿屋 原木風打造機能北歐宅

風格與機能兼具一直是居住者對家的渴望。滿足喜好、收納充足、保有光照與自然，並加上喵小孩的專屬角落，，在不動隔間的巧思規劃下，三商美福專案顧問Curry透過系統傢俱的專業整合，與量身訂製美學的創意，建構出一處悠然和煦的木感北歐宅，以完美比例的木紋與白淨質感化身為櫃牆與收納的美型外衣，生活日常盡是無處不在的便利與舒心。

空間暨圖片提供｜三商美福

自然透亮 原木純白共譜悠然寫意

歷經父母兄弟與首次裝修時感受的好服務，屋主夫妻再次將舊屋改造交由三商美福專案顧問 Curry，深知系統傢俱的優勢，重視用材的品質與健康，加上整體委由Curry全權規劃，希望在機能之上更能融入最愛原木感，重現舒心愜意的北歐風格。因此全室面材與地板皆採擬真木紋質感，透過加州橡木的溫潤中性調、純白板的簡約優雅，與克雷斯頓白橡淺色Egger超耐磨木地板，深淺交錯的和諧比例配置，打開空間敞亮與尺度，加上三商美福所有板材都嚴選無毒低甲醛與耐磨高堅固性，也為孩子與喵小孩打造健康安全的舒適天地；至於女主人最愛的海軍藍，在Curry的專業美學建議下，聚焦於餐廳端牆，呼應旁側專屬的城市咖啡杯牆，成為精心營造的視覺亮點，與自然寫意共譜出空間的優美層次。

空間暨圖片提供｜三商美福

化零為整 系統收納化身最強美型裝飾

在隔間不變的條件下，設計者利用系統傢俱的靈活與細緻，變身為空間的擴充、界定、裝飾與美型收納，風格完整且機能強大。系統規劃從入口即結合奧地利blum五金，優異流暢的滑軌與開闔性能，輕鬆收納大量的外出衣物鞋子。視線從純白與橡木交錯的櫃體延伸，系統電視櫃刻意斜向收邊，化解櫃體立面厚度，輕盈視覺與珪藻土牆搭配絕妙，看似簡約俐落實則內蘊豐富層次。

空間暨圖片提供｜三商美福

精彩整合 體現系統家具的靈活運用

收納規劃重頭戲在廚房轉角與沙發後方，充分發揮系統板材量身客訂優勢，從餐桌邊轉向廚房，從馬克杯牆為開端，延展至柱牆的黑板磁性漆塗鴉區，再結合後方電器櫃，擴充了儲物展示空間使用，徹底解決半開放廚房的收納不足；沙發後方則以可調式層板書櫃牆、窗前臥榻、輕質桌椅、貓跳台與圓洞貓砂區，形塑出一方閱讀與嬉遊共生天地，依書籍尺寸隨時變化格層空間以及裁切完美的圓孔洞與跳板，皆讓人驚豔於系統傢俱的靈活與可變性，原來機能宅與美學風格能如此完美交融，激盪出最舒服美好的家居日常。延續靛藍、純白與木感，唯有系統板材才能巧妙於主臥窗前與床鋪之間，同時規劃有梳妝桌、臥榻以及保有走道餘裕；粉彩女兒房保留孩子成長的彈性，活動式家具與大器優雅的瑰麗配色就很有質感，童趣繽紛又品味高級。

空間暨圖片提供｜三商美福

作為老客人，如此信賴三商美福與專案顧問Curry，不僅是因始終堅持的優良用材品質與專業整體規劃，日新月異的設計服務更體貼入心，「720°VR全境擬真實境」能將完工樣貌於提案時即零誤差呈現，善用科技多給予一份安心與放心，才是真正站在居住者立場思考的體貼服務。。

空間暨圖片提供｜三商美福