重塑開闊格局 輕工業風無憂生活退休宅

屋主是一對喜歡輕工業風，並著迷於建材原始質感的夫妻，希望打造一間可悠閒享受生活的退休宅。考量到退休後的生活形態與格局動線，歐德傢俱設計師王德先結合鐵件、燈具和樂土等異材質，勾勒出微粗獷感的工業風輪廓，並將原先的四房改為兩房，重新塑造公領域開放性，讓40坪的住宅空間看上去更加廣闊，彰顯出落落大方的氣勢。

敞開公領域 塑造大器格局

格局重塑後的兩房兩廳，將更多空間讓渡給客廳、餐廳和辦公區結合的複合式公領域運用，也成為了夫妻倆悠然寬闊的住宅生活中心。為達成剛中帶柔的輕工業風，全屋未做太多繁複的裝飾，而是用各種異材質的紋理、顏色和軟裝搭配作為區域劃分的隱形界線。

從玄關開始利用花磚和深色木屏風劃出落塵區，一旁的茶鏡擴張空間感，亦是出門前整理儀容的全身鏡。跨過玄關進入大客廳，入眼即見黑色軌道燈、灰色系沙發、文化石牆面與樂土等元素，混搭出輕工業風的基本框架，並鋪設大面積木紋地板增添溫潤，適度平衡輕工業風的俐落清冷。屋內保留295公分的樓高，並捨棄傳統大面電視牆，改用半隔間樂土牆放置電視，兩旁留下寬敞的動線，也兼具客廳與餐廳的分野，奠定全屋大器開闊的視覺印象。

大膽跳色點亮空間 空間劃分暗藏巧思

在客廳對向，一座頂天立地系統書櫃標示出男主人的辦公區域，設計師大膽運用跳色，以2022年度代表色之一的莫蘭迪藍做為櫃體表面主色，成為具時尚感的亮點，並與深褐鏤空層架達成一種和諧，共譜出典雅穩重氣氛，增添一抹古典的動態。

與辦公區緊鄰的餐廳區域，透過長型陶板餐桌、餐椅和長凳組合，靈活打造可容納多人聚會的空間，並利用電視牆背面增設一排懸空餐櫃，使收納餐具、調料、放置日常用品都十分便利。

餐區旁的吧檯，立面使用模擬樂土的板材呼應後方的樂土塗漆牆，天花飾以木工立方體和間接照明營造時尚感，並在檯面安上來自花蓮的實木桌面潤飾，讓吧檯區增添暖心與獨特，無論在此烹飪備料或調酒小酌，都別有一番情調。橫越整個吧檯到客廳上方的大梁，則運用深色板材修飾虛化壓迫感，創造出客餐廳的隱形分界，公領域的設計處處暗藏設計巧思。

風格交織 營造高質感舒眠臥房

為了在輕工業風灰色沈穩和休憩時的舒眠感取得良好平衡，在主臥床頭牆面貼上暖鵝黃紋路壁紙，在紅豆杉木紋床頭板內加入間接照明和床頭燈點綴，營造放鬆溫暖的房間底蘊。衣櫃選擇頂天立地黑玻鋁框拉門衣櫥，運用黑玻立面為淺色臥房創造視覺對比，浴室門旁的直角牆面以深色框架包覆，圓弧格柵修飾，更添精彩細節，柔化線條，提升品味質感。

(資料暨圖片提供｜歐德集團/撰文｜時尚家居)