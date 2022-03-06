快訊

15萬美元邀龐培歐演講 誰埋單？

重塑開闊格局 輕工業風無憂生活退休宅

聯合新聞網 / 時尚家居

屋主是一對喜歡輕工業風，並著迷於建材原始質感的夫妻，希望打造一間可悠閒享受生活的退休宅。考量到退休後的生活形態與格局動線，歐德傢俱設計師王德先結合鐵件、燈具和樂土等異材質，勾勒出微粗獷感的工業風輪廓，並將原先的四房改為兩房，重新塑造公領域開放性，讓40坪的住宅空間看上去更加廣闊，彰顯出落落大方的氣勢。

敞開公領域 塑造大器格局

格局重塑後的兩房兩廳，將更多空間讓渡給客廳、餐廳和辦公區結合的複合式公領域運用，也成為了夫妻倆悠然寬闊的住宅生活中心。為達成剛中帶柔的輕工業風，全屋未做太多繁複的裝飾，而是用各種異材質的紋理、顏色和軟裝搭配作為區域劃分的隱形界線。

從玄關開始利用花磚和深色木屏風劃出落塵區，一旁的茶鏡擴張空間感，亦是出門前整理儀容的全身鏡。跨過玄關進入大客廳，入眼即見黑色軌道燈、灰色系沙發、文化石牆面與樂土等元素，混搭出輕工業風的基本框架，並鋪設大面積木紋地板增添溫潤，適度平衡輕工業風的俐落清冷。屋內保留295公分的樓高，並捨棄傳統大面電視牆，改用半隔間樂土牆放置電視，兩旁留下寬敞的動線，也兼具客廳與餐廳的分野，奠定全屋大器開闊的視覺印象。

大膽跳色點亮空間 空間劃分暗藏巧思

在客廳對向，一座頂天立地系統書櫃標示出男主人的辦公區域，設計師大膽運用跳色，以2022年度代表色之一的莫蘭迪藍做為櫃體表面主色，成為具時尚感的亮點，並與深褐鏤空層架達成一種和諧，共譜出典雅穩重氣氛，增添一抹古典的動態。

與辦公區緊鄰的餐廳區域，透過長型陶板餐桌、餐椅和長凳組合，靈活打造可容納多人聚會的空間，並利用電視牆背面增設一排懸空餐櫃，使收納餐具、調料、放置日常用品都十分便利。

餐區旁的吧檯，立面使用模擬樂土的板材呼應後方的樂土塗漆牆，天花飾以木工立方體和間接照明營造時尚感，並在檯面安上來自花蓮的實木桌面潤飾，讓吧檯區增添暖心與獨特，無論在此烹飪備料或調酒小酌，都別有一番情調。橫越整個吧檯到客廳上方的大梁，則運用深色板材修飾虛化壓迫感，創造出客餐廳的隱形分界，公領域的設計處處暗藏設計巧思。

風格交織 營造高質感舒眠臥房

為了在輕工業風灰色沈穩和休憩時的舒眠感取得良好平衡，在主臥床頭牆面貼上暖鵝黃紋路壁紙，在紅豆杉木紋床頭板內加入間接照明和床頭燈點綴，營造放鬆溫暖的房間底蘊。衣櫃選擇頂天立地黑玻鋁框拉門衣櫥，運用黑玻立面為淺色臥房創造視覺對比，浴室門旁的直角牆面以深色框架包覆，圓弧格柵修飾，更添精彩細節，柔化線條，提升品味質感。

(資料暨圖片提供｜歐德集團/撰文｜時尚家居)

《時尚家居102》
《時尚家居102》

延伸閱讀

細品極簡意象 現代簡約宅邸

正副總統同台海董告別式 兩黨選將互批忘恩負義打政敵

藍色是最溫暖的顏色 精選4間藍系風格宅一次看

18歲妹在星巴克遭男子搭訕 店員送暗號飲品協助暖舉獲讚

相關新聞

重塑開闊格局 輕工業風無憂生活退休宅

屋主是一對喜歡輕工業風，並著迷於建材原始質感的夫妻，希望打造一間可悠閒享受生活的退休宅。考量到退休後的生活形態與格局動線，歐德傢俱設計師王德先結合鐵件、燈具和樂土等異材質，勾勒出微粗獷感的工業風輪廓，並將原先的四房改為兩房，重新塑造公領域開放性，讓40坪的住宅空間看上去更加廣闊，彰顯出落落大方的氣勢。

南庄老郵局 郵你真好！數位設計南庄好風情

為振興南庄老郵局觀光，邀請民眾發揮想像力，創造出屬於老郵局獨特的郵票圖案，南庄鄉觀光產業協會辦理「南庄老郵局郵票攝影大賽」，民眾可拍攝以南庄境內風景人文元素之郵票圖案

經典建築積木比賽 讓古建築活出新生命

本次積木比賽主題為「臺灣經典地景」、「竣工50年以上」、「包含但不限於目前仍存在」之建築(三條件擇一即可)，鼓勵玩家創作建築積木作品參賽，傳達歷史建築之美。

現代婦女基金會X Rootopia公益型元宇宙 終止性別暴力永不停歇

近年來，在國外也好、台灣也好，性別的議題逐漸被民眾注意，但是在公益的範疇內，性別跟女權的常常會被忽視，尤其在許多企業的角色上，對於性別平等的議題，常常有些疑慮，因此與Roo Flex團隊合作，能夠擺脫了刻板的公益領域跟議題，讓更多人看見，基金會更是相當樂見。

「Jcard這咖」攜手全台威秀影城 與霹靂電影《素還真》聯手進軍元宇宙

在即將來到的春節假期，將與全台擁有17座連鎖據點，全台最大的「威秀影城」合作，結合霹靂最新推出的電影鉅作《素還真》，打造專屬威秀會員的NFT收藏，預計又將引爆戲迷們的觀看與蒐藏熱潮。

惡搞老爸的地板工廠 竟成為全台人氣最高地板專賣店銷售冠軍

對於家族地板事業一竅不通的他來說除了想逃避之外，埋怨為何出生在地板工廠的艱苦宿命。從初始不情願到熱情投入，但凱文跳脫傳統思維模式，一路上卻也讓全工廠雞飛狗跳，異想天開走不同經營之路，因為不放棄竟成就連續三年全台地板網路人氣銷售冠軍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。