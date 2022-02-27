南庄老郵局 郵你真好！數位設計南庄好風情

為振興南庄老郵局觀光，邀請民眾發揮想像力，創造出屬於老郵局獨特的郵票圖案，南庄鄉觀光產業協會於2月25日辦理「南庄老郵局郵票攝影大賽」，民眾可拍攝以南庄境內風景人文元素之郵票圖案。除了藉此活動吸引年輕族群參與集郵，還會將優選之郵票作品，製作成個人化郵票，致贈並頒發給優勝者。除讓民眾確實感受到集郵樂趣。歡迎對於攝影有興趣之民眾踴躍報名參加。

南庄鄉觀光產業協會理事長黃良智表示：本次活動是由經濟部中小企業處因應疫情所帶來的經濟影響，也為推廣民眾多多使用數位五倍券與本會共同舉辦「推動商圈振興補助計畫」。本協會長期深化南庄慢城美學內涵，推廣南庄多元文化及特色產業、串連小農、食品加工、工藝、民宿、餐飲等，希冀協助南庄商圈促進防疫、活絡經濟，更希望藉由本活動於網路平台的宣傳，讓商圈永續發展。