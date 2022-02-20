經典建築積木比賽 讓古建築活出新生命

力麗社會福利慈善事業基金會Back to 1919於2021年舉辦第二屆歷史建物積木比賽「2021古蹟樂起來」，繼第一屆舉辦後，第二屆吸引了更多積木愛好者參加。Back to 1919從平面繪畫延伸到立體，希望藉由趣味積木打造台灣的經典歷史建築系列，參加者投身關懷台灣文化資產的行列同時也能挑戰高額獎勵金。

本次積木比賽主題為「臺灣經典地景」、「竣工50年以上」、「包含但不限於目前仍存在」之建築(三條件擇一即可)，鼓勵玩家創作建築積木作品參賽，傳達歷史建築之美。比賽分兩輪，第一輪審理選出21件建築作品，並召開評審會議決定名次後，於111年2月18日公布得獎名單。本次因創辦人郭銓慶董事長出身於彰化，感念於陪伴他長大的故鄉建築逐漸消失，望藉此機會鼓勵玩家們以感恩之心搜尋並創作彰化古建築，特別從彰化作品中選出創辦人獎，由曾令明所創作的大型作品《二林武德殿》獲獎。其創作標的物「二林武德殿」為彰化二林的代表建築，作者為了完整表現出二林武德殿的最初狀態，不僅實地到二林調查武德殿現況，並用心考據查詢多方資料，力求還原過去最初的建築樣貌。除了外觀，為了支撐起大片的屋瓦，作者也仿照建築本身的結構搭建，十分用心。

比賽評審會議由BACK TO 1919李靜綺執行長擔任主席，邀請到中華工程仲裁協會蘇錦江理事長、國立臺灣大學土木工程學系曾惠斌教授、中國科技大學室內設計系李東明系主任、專職古蹟修復並任中國科技大學建築系助理教授之黃天浩建築師以及POCKYLAND玩樂天堂樂高官方LUG莊子鋐大使擔任本次評審委員，經過討論與計分後，選出第一名為趙子佑所作之《台灣總督官邸》；第二名為楊如新所作之《鹿港隱士—民俗文物館》；第三名則由陳欣瑩所作之《1918彰化車站》獲獎；佳作5名分別為《台北東本願寺》、《玫瑰聖母教堂》、《屏東車站(阿緱驛)》、《彰化埔心羅厝天主堂》、《彰化鐵道之旅》等五件作品(按作品名筆畫排列)；本次比賽獎勵金與獎品總金額超過63萬，其餘入選卻未得獎之優秀作者，本次基金會特別贈送力麗觀光住宿券乙張，以鼓勵其創作之精神。

本次比賽得獎積木作品將有機會在今(2022)年於鹿港公會堂舉辦之「畫說台灣建築遺產展」中特別展出，Back to 1919也將會以相關圖像製作文創商品，此外，有興趣之民眾可至Back to 1919粉絲團欣賞本次比賽的建築積木作品。

▲2021古蹟樂起來第一名作品，趙子佑所創作的台灣總督官邸，十分華美氣勢磅礡，背後的情境也構思精妙。圖:力麗基金會

▲2021古蹟樂起來第二名作品─鹿港隱士 民俗文物館，呈現辜家老宅的壯闊。圖:力麗基金會

▲第二代彰化驛外觀造型特別，當時僅有宜蘭、萬華車站相仿，以此為題材創作的《1918彰化車站》獲得第三名。圖:力麗基金會