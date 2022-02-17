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現代婦女基金會X Rootopia公益型元宇宙 終止性別暴力永不停歇

聯合新聞網 / 時尚家居
▲在現代婦女基金會從事社福行銷近20年的公益行銷部吳姿瑩主任(左)說「從來沒有想過，基金會會那麼快的進入元宇宙的世界！」 / 圖：Roo Flex團隊提供
▲在現代婦女基金會從事社福行銷近20年的公益行銷部吳姿瑩主任(左)說「從來沒有想過，基金會會那麼快的進入元宇宙的世界！」 / 圖：Roo Flex團隊提供

「從來沒有想過，基金會會那麼快的進入元宇宙的世界！」已經在現代婦女基金會內從事社福行銷近20年的主任吳姿瑩笑著說。公益團體在台灣社會上，始終都是在比較〝邊緣〞的角色，最多只想到可能未來有可能能夠參與虛擬貨幣，但也不覺得時機會來得這麼快，近2年，元宇宙的議題開始發酵，沒想到就被Roo Flex團隊邀請，經過討論，加入Rootopia公益元宇宙計畫，也非常感謝他們願意投入公益，在這個未來有無限可能的虛擬空間內，讓公益團體也能被看到。非常驚訝看到有團隊願意為公益而作為主軸，對Roo Flex團隊跟基金會來說，其實都是全新的一個起點。

近年來，在國外也好、台灣也好，性別的議題逐漸被民眾注意，但是在公益的範疇內，性別跟女權的常常會被忽視，尤其在許多企業的角色上，對於性別平等的議題，常常有些疑慮，因此與Roo Flex團隊合作，能夠擺脫了刻板的公益領域跟議題，讓更多人看見，基金會更是相當樂見。

未來在Rootopia公益元宇宙的虛擬世界裡，基金會也想嘗試許多的不可能，公益行銷部副組長林靜怡說，幾年前基金會也曾經舉辦過展覽，但是常會受制於時間跟空間，但在元宇宙裡頭，可以發起更多的倡議跟募款，甚至還可以利用AR跟VR的內容，讓更多人能夠身歷其境般的體驗案例的感受，體會何謂暴力、壓力等感覺。

打破藩籬，讓不同溫層的族群看見，但實際上應該如何呈現，讓參與者能夠不要陷入負面想法或者是再次回想起創傷的記憶，這還是必須要再反覆規劃討論的，其實挑戰很大，吳姿瑩補充說。

▲現代婦女基金會希望與Roo Flex團隊合作能打破藩籬，讓不同溫層的族群看見，利用AR跟VR的內容讓更多人能夠身歷其境般的體驗案例的感受，體會何謂暴力、壓力等感覺，為婦女發聲 / 圖：Roo Flex團隊提供
▲現代婦女基金會希望與Roo Flex團隊合作能打破藩籬，讓不同溫層的族群看見，利用AR跟VR的內容讓更多人能夠身歷其境般的體驗案例的感受，體會何謂暴力、壓力等感覺，為婦女發聲 / 圖：Roo Flex團隊提供

成立於民國76年的現代婦女基金會，初衷是希望為婦女爭取平等、安全、尊嚴與發展的社會環境，但是發現來尋求幫忙的都是被家暴、甚至是性侵害者，才發現當時的婦女除了沒有最基本的人權，連報警標準驗傷的程序都沒有，法令更是不完全，因此基金會開始慢慢服務這些族群，除了與醫院合作、更是派員到美國學習完整的驗傷SOP。卻也從中發現，如果沒有法律的依據，各式各樣的案件就沒有辦法被解決，更是開始找尋許多專家學者，進行修法，成立了35年的現代婦女基金會，也為了台灣社會修了4部法，這的確是一條漫漫長路。

2015年開始有所謂的網路暴力，基金會也發現，在元宇宙的空間已經有性騷擾跟霸凌的現象產生。但卻並不是一個NGO團體就可以做處理，而必須要包括政府、相關法令甚至要有所謂網路警察來一同協力處理，台灣在這方面，還要有更多的學習空間，需要建構出更友善的社會環境，需要網路更多正向的聲音。基金會也將會持續朝這樣的方向前進，永不停歇。

《時尚家居102》
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