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「Jcard這咖」攜手全台威秀影城 與霹靂電影《素還真》聯手進軍元宇宙

聯合新聞網 / 時尚家居
▲活動期間凡iShow會員於全台威秀影城&MUVIE CINEMAS購買《素還真》電影票並上「Jcard 這咖」註冊成功後，即可免費獲得「神秘盒」之空投。/ 圖：Jcard 這咖提供
▲活動期間凡iShow會員於全台威秀影城&MUVIE CINEMAS購買《素還真》電影票並上「Jcard 這咖」註冊成功後，即可免費獲得「神秘盒」之空投。/ 圖：Jcard 這咖提供

NFT與元宇宙無非是2022年最令人關注的話題！去年年底甫與霹靂國際多媒體合作發行NFT，造成搶購熱潮的國內知名NFT平台「Jcard 這咖」在今天又推出重磅消息，在即將來到的春節假期，將與全台擁有17座連鎖據點，全台最大的「威秀影城」合作，結合霹靂最新推出的電影鉅作《素還真》，打造專屬威秀會員的NFT收藏，預計又將引爆戲迷們的觀看與蒐藏熱潮。

霹靂布袋戲第五代接班人黃亮勛總經理積極求新求變，去年10月首度結合區塊鏈技術，於NFT交易平台「Jcard 這咖」推出「魔吞十二宮」NFT卡包組合，不僅開賣半小時便售罄，且二手交易價至今皆維持10倍左右的漲幅，甚至帶動股價的飆漲，讓不少新舊粉絲都引頸期盼霹靂的下一步；而中環轉投資的威秀影城，在董事長吳明憲的帶領下，也持續地創新轉型，不但於2020年推出影城品牌「MUVIE CINEMAS」，2021年更與文策院及三大影城攜手成立「伯樂影業」，不斷為台灣電影IP投入更多產製資源。

「Jcard 咖」自去年年中上線，即以新人之姿陸續推出多檔大受歡迎且膾炙人口的 NFT商品，一向致力於協助台灣本土大型IP數位轉型的Jcard 也表示，在站穩台灣後，今年將會透過與更多跨國集團的密切合作，快速對接全球化市場，讓台灣在開拓元宇宙的腳步上領先全球。而此次與威秀影城及霹靂國際多媒體的強強聯手，再度宣示其邁向全世界的決心。

▲素還真電影「神秘盒」之空投，內含素還真電影NFT隨機卡片乙張，有機會抽到稀有價值之「素還真經典名場面限量動圖」NFT。/ 圖：Jcard 這咖提供
▲素還真電影「神秘盒」之空投，內含素還真電影NFT隨機卡片乙張，有機會抽到稀有價值之「素還真經典名場面限量動圖」NFT。/ 圖：Jcard 這咖提供

自1月28日至2月底止，凡iShow會員於全台威秀影城&MUVIE CINEMAS購買《素還真》電影票乙張，並上「Jcard 這咖」註冊成功，即可獲得素還真電影「神秘盒」之空投，內含素還真電影NFT隨機卡片乙張，並有機會抽到具稀有價值之「素還真經典名場面限量動圖」NFT，全台霹靂迷與電影迷還不手刀衝一波！詳細活動內容與注意事項請洽威秀官網。

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