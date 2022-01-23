惡搞老爸的地板工廠 竟成為全台人氣最高地板專賣店銷售冠軍

聯合新聞網 / 時尚家居

圖文提供｜向捷地板

24歲是許多男生念完大學所剛退伍的年紀， 當時凱文在國外留學即將畢業之際，在台灣的父親遠洋電話告知，留學後當完兵就可以準備回家接手一甲子歷代經營的地板工廠。

對於家族地板事業一竅不通的他來說除了想逃避之外，埋怨為何出生在地板工廠的艱苦宿命。從初始不情願到熱情投入，但凱文跳脫傳統思維模式，一路上卻也讓全工廠雞飛狗跳，異想天開走不同經營之路，因為不放棄竟成就連續三年全台地板網路人氣銷售冠軍。

全新挑戰 60年老工廠v.s 20出頭少年家

向捷地板在臺灣經營超過60年，歷經三代傳承，秉持「用一輩子鋪好地板」的原則在業界打出口碑，更有許多知名大型建設公司廠商指定，一路走來成為全台最大家具地板供應商。

對於剛接手家族事業的凱文來說，因吃過國外洋墨水，在逐漸瞭解地板工廠為傳統產業且制度老舊，也自小觀察到：「品質好的地板根本不用這麼貴，如果去掉中間化（木工、建材行、設計師），工廠直接面對消費者，應該可解決售價上最大痛點，想必能讓消費者明顯『感覺得到』價格與品質的差異。」

除了解決了價格問題，對產品挑三揀四成了第二挑戰難題。當台灣以實木地板及超耐磨地板為市場主流時，凱文眼尖發現實木地板不適合潮濕氣候、一般海島型木地板產品不耐用、市售超耐磨不防水，而充斥市場的低價塑膠地板卻含塑化劑不安全。凱文說服自家工廠，主張所販售的地板必須要符合防水、防焰、零甲醛、綠建材標準，才能在台灣站穩腳步。不斷堅持、設計、研發，打造出領先業界高品質的向捷高科技地板。

打造完美地板產品之後，更為重要的是「地板鋪設施工」。消費者鋪設地板皆找統包、裝潢廠商或尋找地板銷售商配合的非專業施工，往往有施工品質不良、偷工減料、施工完發生找不到人維修保固的問題。他領悟擁有好產品是不夠，施工與售後才是給消費者最大的滿意服務。凱文請教工廠鋪設經驗老道的師傅群，詢問地板鋪設經驗技巧、裁切，更苦心跟隨師傅到各大施工案場當個小學徒，雖然老師傅們少不了對凱文嚴厲經驗傳承，但在短短時間內讓他深知施工鋪設地板各項要領，進而規範與建立全台唯一地板工廠自有施工鋪設團隊。

SGS認證花大錢還不夠 更成立地板實驗室

高品質地板、合理貼心的售價，向捷高科技地板自有品牌成立短短不到兩年，營收從第一年500萬元翻漲到第二年4000萬元，為了讓更多消費者買到優質地板產品，凱文不顧公司反對斥資巨額，大費周章認證國家標準SGS檢測，成為業界最多驗證報告的地板廠商，更是第一間獲得國家內政部核可地板產品檢測。

不只如此，凱文更成立全台第一間地板實驗室，透過行銷策略直接面對面消費者，親身實測各項地板功能，用最貼切且真實的角度告訴消費者地板的好壞。不論是防水性、防焰效果還是耐磨度都可以憑藉著凱文的實驗，讓消費者更加信任向捷地板。

打造新形態地板專賣店 成就地板冠軍銷售之路

為了推翻過往傳統地板銷售模式，凱文推動全國南北倉儲物且附設地板展示中心，擴展直營實體通路，在台北民生社區成立全台第一間多元化互動門市體驗館，陸續計劃實現在高雄市、台中市、新北市開設通路發展，提供全國更優質的地板鋪設產品與施工服務。

凱文不忘初衷，門市同步以公開透明的資訊、價格讓消費者能夠解除心中疑慮。透過消費者口耳相傳的好口碑，不僅在網路上被票選連續三年為最佳網路人氣銷售地板，互動體驗館業績更是突破傳統門市，成為全台人氣最高地板銷售冠軍。

《時尚家居102》
《時尚家居102》

延伸閱讀

不甩桃市府停工令工廠續運作 亞旭挨罰30萬

亞旭等30家工廠預防性停工？指揮中心下午說明最新情況

恭喜！尼克強納斯當爸 和印度女神透過代理孕母添女

嘉義工廠旁驚見數隻「阿凡達貓」貓奴怒了 調查曝光真相反轉

相關新聞

惡搞老爸的地板工廠 竟成為全台人氣最高地板專賣店銷售冠軍

對於家族地板事業一竅不通的他來說除了想逃避之外，埋怨為何出生在地板工廠的艱苦宿命。從初始不情願到熱情投入，但凱文跳脫傳統思維模式，一路上卻也讓全工廠雞飛狗跳，異想天開走不同經營之路，因為不放棄竟成就連續三年全台地板網路人氣銷售冠軍。

SMA X Rootopia公益型元宇宙 盼禁錮軀體早日掙脫枷鎖

2014年的夏天，ALS漸凍人冰桶挑戰在全世界掀起風潮，讓人們更關注這類型的罕見疾病，同樣屬於運動神經元疾病的「脊髓性肌肉萎縮症」(SMA)也是一種遺傳性的疾病，但與ALS不同，SMA多半在幼兒、兒童時期就會發病，李怡潔就是這樣，幼兒時期李媽媽四處帶著她就醫治療、求神問卜，也曾經被斷言活不過20歲，在那個醫學不發達的年代，身體到底出了什麼狀況、是什麼病因，連醫生都查不出來，最後居然還是在新聞報章雜誌上才知道自己到底患上了什麼樣的疾病。

臺灣青年陶藝獎頒獎 青年工藝當代創作的新能量

國立臺灣博物館南門園區舉行「臺灣青年陶藝獎」頒獎典禮，以鼓勵青年從事陶瓷藝術的研究與創作，提供創作者勇於發揮創意與互相觀摩的平台，此次以「脫胎」為主題，共初選入圍22位作者，計88件作品取得參展資格，從中選出陳庭怡、唐禹婷、張婷雯、張競芝、劉奕堂等5位得獎者。

體現系統家具 與眾不同的英式居家情調

Kindred以系統家具的模式，呈現精美的質感表現，透過最專業的機械設備、先進的生產系統監控以及嚴謹的製作程序，穩定與高規格的質地與精細的拚接手法，讓細節的準確性更貼近手工製作的品質，也取代一般木工施作時，需仰賴師傅的技法，造成品質的差異性，從視覺設計到功能規劃，全系列櫃型都蘊含無限巧思的細緻感。

打造英式風格收納絕美系統櫥櫃 重新詮釋居家情調

告別原屋況10年的裝潢，本為擁擠、壓迫的滿室收納櫃，改以健康、低甲醛的系統櫃，達到全新風格定調，與收納機能兼備的翻新呈現。將格局由三房調配為兩房，營造公共區域的通透開闊，放大全家人相聚空間，更滿足女主人對餐廚區域的期待，以迷人的英式古典氣息，打造溫馨有質感的生活步調。

大掃除也能保護環境 對環境友善的清潔劑如何挑選？環保標章只是基本

友善地球、愛護環境始終都不只是一句高遠口號，被污染的環境轉回影響人體健康的危機其實離我們的日常很近，尤其家中每個人每天都會接觸的生活清潔劑，生產的過程、洗劑的成分、承裝的容器、洗滌過後的廢水是否對環境友善都是值得深思的生活課題，多一點關心，多一份選購時的思考，做到生活中的「聰明洗」更是愛護家人的暖心表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。