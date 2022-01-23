惡搞老爸的地板工廠 竟成為全台人氣最高地板專賣店銷售冠軍

圖文提供｜向捷地板

24歲是許多男生念完大學所剛退伍的年紀， 當時凱文在國外留學即將畢業之際，在台灣的父親遠洋電話告知，留學後當完兵就可以準備回家接手一甲子歷代經營的地板工廠。

對於家族地板事業一竅不通的他來說除了想逃避之外，埋怨為何出生在地板工廠的艱苦宿命。從初始不情願到熱情投入，但凱文跳脫傳統思維模式，一路上卻也讓全工廠雞飛狗跳，異想天開走不同經營之路，因為不放棄竟成就連續三年全台地板網路人氣銷售冠軍。

全新挑戰 60年老工廠v.s 20出頭少年家

向捷地板在臺灣經營超過60年，歷經三代傳承，秉持「用一輩子鋪好地板」的原則在業界打出口碑，更有許多知名大型建設公司廠商指定，一路走來成為全台最大家具地板供應商。

對於剛接手家族事業的凱文來說，因吃過國外洋墨水，在逐漸瞭解地板工廠為傳統產業且制度老舊，也自小觀察到：「品質好的地板根本不用這麼貴，如果去掉中間化（木工、建材行、設計師），工廠直接面對消費者，應該可解決售價上最大痛點，想必能讓消費者明顯『感覺得到』價格與品質的差異。」

除了解決了價格問題，對產品挑三揀四成了第二挑戰難題。當台灣以實木地板及超耐磨地板為市場主流時，凱文眼尖發現實木地板不適合潮濕氣候、一般海島型木地板產品不耐用、市售超耐磨不防水，而充斥市場的低價塑膠地板卻含塑化劑不安全。凱文說服自家工廠，主張所販售的地板必須要符合防水、防焰、零甲醛、綠建材標準，才能在台灣站穩腳步。不斷堅持、設計、研發，打造出領先業界高品質的向捷高科技地板。

打造完美地板產品之後，更為重要的是「地板鋪設施工」。消費者鋪設地板皆找統包、裝潢廠商或尋找地板銷售商配合的非專業施工，往往有施工品質不良、偷工減料、施工完發生找不到人維修保固的問題。他領悟擁有好產品是不夠，施工與售後才是給消費者最大的滿意服務。凱文請教工廠鋪設經驗老道的師傅群，詢問地板鋪設經驗技巧、裁切，更苦心跟隨師傅到各大施工案場當個小學徒，雖然老師傅們少不了對凱文嚴厲經驗傳承，但在短短時間內讓他深知施工鋪設地板各項要領，進而規範與建立全台唯一地板工廠自有施工鋪設團隊。

SGS認證花大錢還不夠 更成立地板實驗室

高品質地板、合理貼心的售價，向捷高科技地板自有品牌成立短短不到兩年，營收從第一年500萬元翻漲到第二年4000萬元，為了讓更多消費者買到優質地板產品，凱文不顧公司反對斥資巨額，大費周章認證國家標準SGS檢測，成為業界最多驗證報告的地板廠商，更是第一間獲得國家內政部核可地板產品檢測。

不只如此，凱文更成立全台第一間地板實驗室，透過行銷策略直接面對面消費者，親身實測各項地板功能，用最貼切且真實的角度告訴消費者地板的好壞。不論是防水性、防焰效果還是耐磨度都可以憑藉著凱文的實驗，讓消費者更加信任向捷地板。

打造新形態地板專賣店 成就地板冠軍銷售之路

為了推翻過往傳統地板銷售模式，凱文推動全國南北倉儲物且附設地板展示中心，擴展直營實體通路，在台北民生社區成立全台第一間多元化互動門市體驗館，陸續計劃實現在高雄市、台中市、新北市開設通路發展，提供全國更優質的地板鋪設產品與施工服務。

凱文不忘初衷，門市同步以公開透明的資訊、價格讓消費者能夠解除心中疑慮。透過消費者口耳相傳的好口碑，不僅在網路上被票選連續三年為最佳網路人氣銷售地板，互動體驗館業績更是突破傳統門市，成為全台人氣最高地板銷售冠軍。