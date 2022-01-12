臺灣青年陶藝獎頒獎 青年工藝當代創作的新能量

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圖:文化部次長李靜慧（左）頒贈第五屆「臺灣青年陶藝獎」予得主陳庭怡。
圖:文化部次長李靜慧（左）頒贈第五屆「臺灣青年陶藝獎」予得主陳庭怡。

國立臺灣工藝研究發展中心1/11日於國立臺灣博物館南門園區舉行「臺灣青年陶藝獎」頒獎典禮，以鼓勵青年從事陶瓷藝術的研究與創作，提供創作者勇於發揮創意與互相觀摩的平台，此次以「脫胎」為主題，共初選入圍22位作者，計88件作品取得參展資格，從中選出陳庭怡、唐禹婷、張婷雯、張競芝、劉奕堂等5位得獎者。

文化部政務次長李靜慧表示，臺灣青年陶藝獎限定參賽者年齡為18至40歲，期待讓年輕創作者在最精華的創作年代，獲得政府及民間更多的支持力量，未來青陶獎一定會持續辦理，目前除了線上展覽，也將以出版等方式，讓青陶獎的作品更廣為讓大眾看見。

國立臺灣工藝研究發展中心主任張仁吉表示，今年參與本次青陶獎的青年創作者平均年齡不到30歲是工藝界的新希望，統計上約有52%的工藝創作者超過50歲，顯見工藝創作者老化是目前工藝界所面臨的重大困難，透過青年陶藝獎的舉辦讓青年投入工藝產業，才能讓青黃架接，加入更多生力軍。

評審代表國立臺北教育大學藝術與造形設計學系教授羅森豪指出，「美能夠讓別人和自己快樂、淨化，而文化相關政策和年輕人的未來息息相關，期待透過政策可以讓年輕人得到更多創作後行銷面向的協助。」，希望藝術家們的生命能夠被作品所超越。

工藝中心指出，陳庭怡文字體系列作品提供觀者一個融合文字美感、感性與理性的意志活動，作者透過自我對話與觀察，深入對於人文與社會的觀點反覆感知體驗，將身體知覺與時空召喚，再以物件置入純熟的手法詮釋和對話；唐禹婷作品This Is Us 2020系列將人性隱藏的卑劣直白地呈現出來，作者將陶瓷媒材捏塑的創作技法推升到淋漓盡致，從陶藝創作勞動的情境中，提供自我融合生命及反省創造的活動，更能清楚的體認創作與生活的真實性。

張婷雯無力的日常系列用最大的力氣探討當今世人生活的無力感，作品巧妙的將時代產物與人的慾望產生積極互動，單純的技藝表現出當代語彙，大膽找回造型物件在人性中的有機情境；張競芝結繩記事系列巧妙的將內在思緒與外在感知積極互動，藉由陶藝媒材的特殊語意，運用火的力量，將材質與形體之間的緊密關係燒熔，形成完整而堅定準確的物件。

劉奕堂群聚系列，套用在當前全球肺炎病毒肆虐的氛圍，作品元素單位的聚散離合，看到個人疏離與群體鏈結關係上的圖像，作品巧妙的將空間與人的關係產生聯結，以反覆的手法詮釋對於空間的態度，「第五屆臺灣青年陶藝獎暨雙年展」線上展出：https://reurl.cc/WkaVXD

圖:第五屆臺灣青年陶藝獎評審委員、入圍者、得獎者及藝術界貴賓們合影。
圖:第五屆臺灣青年陶藝獎評審委員、入圍者、得獎者及藝術界貴賓們合影。

《時尚家居102》
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