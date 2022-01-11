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體現系統家具 與眾不同的英式居家情調

聯合新聞網 / 時尚家居

空間設計暨圖片提供｜三商美福 採訪整理｜Mikage

為提供台灣消費者純正、優雅的英倫風格生活，三商美福於亞洲區獨家代理，引進英國衣臥空間 Kindred 系列產品。由英國設計、義大利製造，不僅簡潔大方、色調雅緻，造型上展現品牌經典風格之餘，材質上以健康為考量，除了符合歐盟認證 E1低甲醛標準，並取得SGS測試證明，與其完善美型的收納機能，令人更想一窺當中的迷人之美。

優於傳統木工 精湛細節展演細緻品味

三商美福引領居家空間新風格，提供純正英國質感-Kindred衣臥空間系列，來自英國設計與義大利的專業生產，由擁有百年工藝歷史的，義大利名品FRIUL INTAGLI大廠製造。將日常生活體驗，帶入迷人的英倫風情，零落差體會其中的細膩之處，彷彿置身於電影裡的英國場景美不勝收。

Kindred以系統家具的模式，呈現精美的質感表現，透過最專業的機械設備、先進的生產系統監控以及嚴謹的製作程序，穩定與高規格的質地與精細的拚接手法，讓細節的準確性更貼近手工製作的品質，也取代一般木工施作時，需仰賴師傅的技法，造成品質的差異性，從視覺設計到功能規劃，全系列櫃型都蘊含無限巧思的細緻感。

而其易組裝、拆卸的特性，更利於日後重複利用。此特性也優於傳統木工施作時，現場加工所產生大量粉塵，繁複的工序雖可帶來多樣造型，但相對延伸出高施工期與費用的增加；並且能告別因木工程序中因使用膠合劑，所散發出甲醛釋放的刺鼻氣味，Kindred以嚴選歐盟認證E1板材，取得SGS的測試證明，以低甲醛含量，對人體安全無虞的原料，替全家人打造安全與健康的生活環境。

英倫質感的細膩優雅 自在融合多元風格

Kindred汲取英皇愛德華時代的空間氛圍，覓得設計靈感。揉合古典與雅緻的設計手法，保留傳統溫潤、典雅優美的木質紋理，飾以柔和細緻的霧面色彩，面板以完美的7:3比例刻劃造型，從線板到側板、延續至踢腳板，皆以簡約線條展現經典設計細節，創造豐富多變的各式衣物櫥櫃，精準描繪出宜人的英式情調。

透過三商美福專業的情境設計與收納規劃， Kindred 系列產品不受限於臥室空間，能依隨不同空間的需求客製化打造，成為應用於日常生活中，實用的收納系統家具。不論使用於玄關空間、客廳、書房，都能完美融合經典與當代氣質，兼顧多元風格之美與實用機能。再搭配各式高品質的門把五金配件，靈活且精巧構築出不同的氣氛展現，讓高質感的英式情調，完美流瀉於居家氛圍之中。

《時尚家居102》
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