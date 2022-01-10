大掃除也能保護環境 對環境友善的清潔劑如何挑選？環保標章只是基本

聯合新聞網 / 時尚家居

友善地球、愛護環境始終都不只是一句高遠口號，被污染的環境轉回影響人體健康的危機其實離我們的日常很近，尤其家中每個人每天都會接觸的生活清潔劑，生產的過程、洗劑的成分、承裝的容器、洗滌過後的廢水是否對環境友善都是值得深思的生活課題，多一點關心，多一份選購時的思考，做到生活中的「聰明洗」更是愛護家人的暖心表現。

保護環境 從生活日常做起

破壞環境的危機正加快腳步而來，永續愛護大家生長的土地一刻也不嫌遲，環保可以不用只是高大宏偉理念，生活順手可維持的習慣更能輕鬆達陣！追求天然潔淨、無化學與危害物質添加幾乎是現在食衣住行育樂的全方位生活趨勢，我們講究吃下肚的與抹在身體上的簡單無添加成分，但每個人天天都會接觸的生活清潔劑其實影響層面更廣，洗劑會餘留在各項物品甚至蔬果上，洗滌過的廢水最終會排向土地與水源，從人體到環境都被洗劑影響至深，也因此「聰明洗WASHWISE」追求最高安全無添加的製成標準，真正安心、友善環境、乃至無動物實驗，希望只是生活採買中一項洗劑的選購，卻能發散環保與健康最大效能。

洗出零傷害 洗出天然健康

選擇清潔劑最在乎的是什麼？洗淨力與成分是二大關鍵，採用歐盟最高規格植物性原料的「物理性清潔」比大量採用塑化劑或石化合成添加劑的「化學清潔劑」來得洗淨力高又簡單溫和，也較不會有洗蔬果時化學藥劑回滲問題，總之看到化學香氛、定香劑、起泡劑、增稠劑、防腐劑、甲醛等成分請避開選購；因此採用95％以上可食用原料製作的「聰明洗WASHWISE」系列，從洗衣精、蔬果碗盤清潔露、防蟑地板清潔劑到萬用加強版清潔劑，將24小時穿在身上的貼身衣物、鍋碗瓢盆承裝三餐外加宵夜下午茶食物、較易生食的水果蔬菜、每天都會觸摸到地板家具等吃的、穿的、用的全面性居家生活清潔都能達到對人體的安全無危害，重視自身洗劑安全性也是踏出友善環境的關鍵第一步。

環保升級UP! 小小洗劑大大正能量

對的洗劑更是維護環境大幫手，洗滌後的廢水達到可被微生物分解且對環境無害的「灰水安全」，包材與容器採用40％再生塑料徹底落實源頭減塑行動，全境台灣生產減低運送產生的碳足跡，甚至自我要求取得PETA「無動物實驗」+「純素」雙認證，並主動登錄於衛福部食藥署「食品安全」及「化妝品產品」兩大登錄平台，代表選擇安全、無殘忍與高規格的公開製程與透明單純成分，這些都是「聰明洗WASHWISE」一路走來堅持的高標準品質，也為大眾帶來對洗劑重新認知，優質洗劑友善環境，被善待的環境也將與我們和平共存。

灰水好用！節省水資源渡過乾旱期

水資源越來越珍貴，尤其2021才歷經全台大缺水，由經過洗衣機、淋浴、泡澡，以及從洗手台、廚房產生的家庭廢水，是可再利用的「灰水」，稀釋五百倍之後，可以用來澆花灌溉，當然源頭必須來自安全天然的生活洗劑，因此「灰水安全」成為清潔劑選購依據。

《時尚家居102》
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