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畫說台鐵展板橋開幕 用藝術畫出臺灣故事

聯合新聞網 / 時尚家居
▲畫說台鐵與台灣建築遺產展於2022年1月6日起，展期持續到同年3月31日。
▲畫說台鐵與台灣建築遺產展於2022年1月6日起，展期持續到同年3月31日。

力麗社會福利慈善事業基金會(下稱力麗基金會)BACK to 1919與臺鐵局合辦之巡迴畫展「畫說臺鐵與台灣建築遺產展覽─新北」原定於2021年舉辦，因疫情而暫緩半年，今終於重新啟動，於2022年1月6日上午舉辦開幕儀式，由力麗基金會郭銓慶董事長邀請新北市侯友宜市長以及臺鐵局杜微局長共同啟動。畫展結合了「新北文資建築」與「臺鐵特色建築」之藝術畫作，除了61幅平面畫作外，更呈現了4座中大型台灣建築積木作品，以及板橋車站的砂畫作品，並搭配畫展舉辦相關體驗小活動，讓民眾更能透過逛展、手作來了解新北市歷史建築與古蹟。

「畫說臺鐵與台灣建築遺產展覽」目前已辦理14場展覽，係由力麗基金會四年來洽請畫家們辛苦地，藉由史實爬梳、泛黃歷史照片與耆老訪問等，一筆一畫以藝術性觀察，手繪方式勾勒出當年的臺鐵與新北的歷史建築景象。本次展覽一共展出69件作品，其中以鐵路文化為主軸串聯台灣歷史脈絡之遺產建築計30幅，位新北市歷史建築物選有「板橋林家花園」、「深坑黃氏永安居」、「淡水紅毛城」、「淡水木下靜涯舊居」、「金瓜石太子賓館」等31幅，除61幅畫作外，尚有砂畫作品講述板橋車站前世今生樣貌，以及去年舉辦之「古蹟樂起來」建築積木比賽得獎作品前三名，另特別展出請台灣樂高大師黃彥智所創作之林家花園。

▲啟動儀式合照。
▲啟動儀式合照。

此次畫作由數位知名畫家與年輕畫家、積木創作家合力完成，力麗基金會特配合出版精美「畫說台灣建築文化遺產-新北畫冊」專輯一冊，前述畫冊與多項值典藏的文創禮品等，亦將一併於新北市著名古蹟「板橋林家花園」、「力麗觀光旗下飯店」與各地「臺鐵夢工場」中精選呈現，除讓民眾於細細品味鐵道與新北歷史建築作品，亦能收藏台灣具歷史文化軌跡、且故事性的建物相關文創品，開幕典禮現場更展示已絕版之Back to 1919春節限量版禮盒，內容有與咖啡廳合作推出「油畫藝術咖啡包」共十二包，為難得一見、生長於高海拔的美妙山雲頂咖啡，搭配藝術金邊馬克杯，外盒則是松木原木製成，甫公告即銷售一空。

▲力麗基金會BACK TO 1919執行長李靜綺致詞。
▲力麗基金會BACK TO 1919執行長李靜綺致詞。

新北市長侯友宜對於力麗基金會歷年來與公部門合作推廣在地文化資產，自行出資籌辦臺灣建築遺產畫展，此舉蔚為公私協力推廣文化資產的典範，更期許這些古蹟建築的歷史故事能被更多人看到。力麗基金會Back to 1919李靜綺執行長表示，此次與臺鐵局合辦的「畫說臺鐵」第四站板橋車站，雖碰上疫情暫緩舉辦，但所幸順利於新的一年啟動，頗感欣慰。此為力麗基金會推動台灣歷史建築物保存系列第十四場畫展，主題為幅員遼闊的新北市，期盼能以藝術之旅揭開新北市的神秘面紗。臺鐵局杜微局長自接任後，也戮力推動臺鐵文化，於開幕儀式中表示希望能藉由本次畫展的展出，臺鐵能與在地人文連結在一起。

▲藝術家鄭麗雲老師所繪《板橋林家花園》為本次畫展主視覺。
▲藝術家鄭麗雲老師所繪《板橋林家花園》為本次畫展主視覺。

「畫說臺鐵與台灣建築遺產展覽─新北」畫展自2022年1月6日於板橋站盛大開幕，展期將持續至同年3月31日，每日早上九點三十分到下午五點三十分皆有文化志工接待，展期間也將舉辦多場新北文資活動如拼圖大賽、砂畫教室等，並同步於臺鐵夢工場販售新北文資文創商品，歡迎有興趣的民眾至Back to 1919官方網站臉書粉絲團查詢。

▲藝術家陳奕儒所繪《淡水木下靜涯舊居》最近也修復完成對外開幕。
▲藝術家陳奕儒所繪《淡水木下靜涯舊居》最近也修復完成對外開幕。

▲藝術家陳佑朋完整呈現《深坑黃氏永安居》。
▲藝術家陳佑朋完整呈現《深坑黃氏永安居》。

▲2020逐蹟之旅繪畫比賽第一名作品《豐收─深坑永安居》呈現當時民家樣貌。
▲2020逐蹟之旅繪畫比賽第一名作品《豐收─深坑永安居》呈現當時民家樣貌。

(照片提供_力麗基金會)

《時尚家居102》
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