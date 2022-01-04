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一秒出國！ 西班牙達利畫作真跡空運來台 跨年盛大開幕

聯合新聞網 / 時尚家居
▲2022天才達利展跨年盛大開展
▲2022天才達利展跨年盛大開展

由時藝多媒體與西班牙達利基金會 (Fundació Gala-Salvador Dalí) 主辦、中國信託商業銀行為主要贊助的天才達利展，展覽共有七大展區，匯聚了這位超群世紀大師各時期的代表作品。時藝多媒體董事長黃文德表示：「天才達利展因為疫情，原定去年6月展出延期至今開展，在這個艱難的時刻裡，時藝仍努力將國際級藝術作品帶到臺灣，希望讓民眾不用出國即可觀賞到令人嘆為觀止的經典巨作，大家可以在藝術氛圍中感受到溫暖的慰藉。」本次展覽匯聚達利從青少年的啟蒙時期到老年對自身宗教觀的作品詮釋，以及他對科學發展的好奇、對舞台劇設計的迷戀進而創作的跨時代創作，這些不為大眾熟悉的「真實達利」，都將在本次展覽精采呈現！

▲與會貴賓大合影(圖中左起城市美學新態度張總編輯、時藝多媒體林總經理、聯合數位文創李董事長、時藝多媒體黃董事長、徐芬蘭策展人、中國信託李副總經理、中正紀念堂張研究員、揆眾展覽張總經理以及雅痞書店負責人小君)。
▲與會貴賓大合影(圖中左起城市美學新態度張總編輯、時藝多媒體林總經理、聯合數位文創李董事長、時藝多媒體黃董事長、徐芬蘭策展人、中國信託李副總經理、中正紀念堂張研究員、揆眾展覽張總經理以及雅痞書店負責人小君)。

盤點本次展覽必看五大重點：

重點1. 超現實大師繪《神曲》詩篇，全系列一百幅作品首度來臺展出！

達利花費近 10 年研究創作但丁《神曲》(Divina Commedia) 詩篇，全系列一百幅作品首度來臺展出！帶領觀眾自達利的視角，與但丁共遊詩篇中地獄 (Inferno)、煉獄 (Purgatorio) 及天堂 (Paradiso)。

▲展場設計與畫作內容呼應，圖為神曲天堂展區
▲展場設計與畫作內容呼應，圖為神曲天堂展區

重點2. 經典軟時鐘符號作品首次來臺展出！

達利作品中最具代表的性的符號即為「融化的時鐘」，觀眾可以從本次展覽展出之《尋找第四度空間》以及《「膨脹」。50種魔術繪畫秘訣》等作品中看見它的身影。

重點3. 達利X迪士尼動畫短片《命運》全片臺灣首映！

達利與迪士尼合作動畫短片《命運》（Destino）─敘述了古希臘神話的時間之神柯羅諾（Chronos）與一名凡間女子墜入愛河的故事，本片曾獲得2013年奧斯卡最佳動畫短片獎提名。

重點4. 從達利作品看見《編織女》與《侍女圖》！

維拉斯蓋茲 (Diego Velazquez) 與維梅爾 (Vermeer van Delft) 皆為達利仰慕與崇拜的對象，觀眾可以在展覽中，透過達利臨摹與重新詮釋，欣賞到世紀繪畫大師的經典名作。

重點5. 經典「梅維斯廳」將於展覽現場重現！

授權重製西班牙達利戲劇博物館定點裝置如「梅維斯廳 (Mae West room)」、「倒映畫裝置 (Le Crane)」等作品，除了畫作真跡外，更完整享受天才達利對於藝術裝置創作無與倫比的魅力。

▲今開幕記者會與會貴賓觀展。
▲今開幕記者會與會貴賓觀展。

本特展主要贊助單位中國信託商業銀行長期以來支持優質藝文展覽，為回饋客戶，刷卡購買「瘋癲・夢境・神曲-天才達利展」全票，於展覽現場與線上購票享優惠價315元！此外，全展期間，於展覽現場刷中信卡，購買特展商品享95折折扣優惠！中信金控創辦人辜濓松先生曾說過「一個國家人民藝術欣賞的水準越高，代表這個國家的生活水平越高。這個想法很單純，但是做起來很不容易，尤其藝文推廣必須投入相當多資源，即便如此，還是值得做下去」。中國信託贊助藝文展演活動，讓臺灣民眾可以親近國際級藝術大師的作品，也是實踐企業回饋社會理念，推廣藝文公益，提供民眾多樣化生活體驗的最佳寫照。

▲時藝多媒體黃文德董事長帶領團隊策劃國際展覽。
▲時藝多媒體黃文德董事長帶領團隊策劃國際展覽。

《時尚漫旅33》
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