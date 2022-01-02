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讓美好觸及客戶和鑑賞家 大尺寸繪圖機極致色彩演繹

聯合新聞網 / 時尚家居
▲Epson數位列印展示中心備有齊全大尺寸繪圖機，開放民眾預約體驗產品。
▲Epson數位列印展示中心備有齊全大尺寸繪圖機，開放民眾預約體驗產品。

撰文｜謝佳真　攝影｜吳榮邦

A3平面圖上密密麻麻的線條是室內設計師腦中綺麗繆思的轉換，但在客戶眼中，小小紙張塞滿的可能是連格局都看不清楚的家或工作場所，對未來期盼的願景受限於尺寸，難以讓設計師想像的美好觸及客戶的心。Epson近年來致力推廣大尺寸繪圖機，跳脫小圖面的束縛，想像力得以在更寬廣的紙張上奔馳，拉近和客戶間的距離，幫助設計師有效率地洽談生意；大尺寸繪圖機也是藝術家好幫手，細緻繽紛的畫面得以完整體現在各式材質上，Epson高品質的大尺寸輸出技術，儼然成為創意的最佳支援。

▲家用列印區為客戶展示最新的連續供墨印表機及標籤機應用。
▲家用列印區為客戶展示最新的連續供墨印表機及標籤機應用。

▲Epson數位印刷應用多元，亦可在布料、馬克杯、鋁板等多種材質上轉印。
▲Epson數位印刷應用多元，亦可在布料、馬克杯、鋁板等多種材質上轉印。

大尺寸繪圖機 室內設計未來趨勢

「您還在使用A3/A4尺寸溝通重要案件嗎？」Epson一句提問問入許多設計師心中。早在數年前，Epson就看到大尺寸繪圖機在室內設計業的可能性，並推出多款A1及A0尺寸輸出機種。今年12月Epson在汐止數位列印展示中心舉辦了一場體驗活動，由香尼歐整合行銷公司承辦，召集50位室內設計師，讓他們親眼見證Epson各種大尺寸繪圖機強大輸出實力、連續供墨印表機和數位印染的應用。香尼歐整合行銷公司專辦設計師行銷活動和課程，有長期輔導設計師、提供諮詢的經驗，因此對設計師的工作需求非常清楚，執行長洪敬富也期盼藉著這次活動，讓更多設計師理解擁有一台大尺寸繪圖機的接案優勢。

▲ Epson與室內設計業先進合作拓展大圖輸出應用。(左起)Epson列印事業部副總經理汪導群、奕所設計總監李軍漢、香尼歐執行長洪敬富。
▲ Epson與室內設計業先進合作拓展大圖輸出應用。(左起)Epson列印事業部副總經理汪導群、奕所設計總監李軍漢、香尼歐執行長洪敬富。

過去設計師有大圖輸出需求只能委外製作，不但缺乏印刷彈性、時效與品質無法自行掌握，還有設計機密外洩的風險，亦可能遭遇印刷店坐地起價又無可奈何的困境。奕所設計的李軍漢設計師2019年便購入一台Epson A1尺寸繪圖機，試用兩年後非常滿意，來到活動現場分享設計師自行輸出的好處：印刷快速、高品質、給予客戶尊榮感增加成交率。Epson業務副理劉冠豪也現場解說，只要初期投資數萬元，長期分攤很快能夠回本，5年可節省近3萬元*1，又獲得無價的時間和便利性。

▲ Epson於活動中向室內設計師族群解說投資大圖機的好處。
▲ Epson於活動中向室內設計師族群解說投資大圖機的好處。

▲香尼歐專辦設計師行銷活動和課程，與Epson合作為室內設計業者開拓更多辦公解決方案。
▲香尼歐專辦設計師行銷活動和課程，與Epson合作為室內設計業者開拓更多辦公解決方案。

以少許代價就能換得長久便利且優秀的輸出圖面，Epson深信大尺寸繪圖機是室內設計業的未來趨勢，也希望讓更多設計師瞭解。列印科技事業部總經理輝偉偉表示：「感謝香尼歐公司協助舉辦這樣的活動，讓我們可以很精準地接觸到設計師客群，未來也希望能繼續推廣，不排除會舉辦如試用活動的行銷方式，讓更多設計師實際輸出體驗。」

▲Epson提供大尺寸繪圖機輸出樣張讓設計師見證噴墨技術的列印細緻度。
▲Epson提供大尺寸繪圖機輸出樣張讓設計師見證噴墨技術的列印細緻度。

藝術家的支持者：極致色域微噴技術

大尺寸輸出並不限於室內設計接案使用，由此延伸的Epson文創、藝術微噴更為藝術愛好者開創嶄新格局。Epson高階影像繪圖機搭配顏料型Pigment墨水，相較Dye染料型墨水擁有更佳的防水、抗光表現，12色極致色域可輸出絕佳細緻高品質影像，故宮複製畫亦指定Epson影像繪圖機製作，保存年限長久，不僅自賞更可傳家。會場展出一張當代攝影藝術家周慶輝價值80萬的大型作品，近看細節精緻，色彩鮮豔層次斐然，強大輸出技術經得起鑑賞家最嚴格的考驗。

▲ Epson藝術微噴技術能夠完美呈現藝術與攝影作品的細膩質感。
▲ Epson藝術微噴技術能夠完美呈現藝術與攝影作品的細膩質感。

品牌領航者對環境永續的堅持

Epson持續革新輸出技術不僅追求品牌達人精神，也是為了降低對環境傷害。近年來Epson發展成熟的數位印刷技術，可在布料、馬克杯、鋁板等多種材質上轉印，並跨足居家商品。相較傳統紡織印染繁複的作業流程，數位印刷不僅能有效簡化作業步驟、提升工作環境品質，更能幫助產業省電35%、省水25%、降低95%以上水汙染*2。另外，獨家Heat-Free免加熱噴墨技術能大幅降低能源耗損，減少對環境造成的損害，更能維持綠色健康的家庭、校園與辦公環境。

▲商用列印體驗區陳列完整企業節能環保列印產品。
▲商用列印體驗區陳列完整企業節能環保列印產品。

Epson數位列印展示中心位於汐止遠雄U Town-B棟18樓，可經由線上預約（https://w3.epson.com.tw/epson/EpsonUTown/）或撥打專線02-2697-5875洽詢。

*1以SC-T3130N購置輸出成本計算

*2資料出處:工業材料雜誌394期:數位紡織印花的應用與發展

《時尚家居101》
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