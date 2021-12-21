畫說台鐵與台灣建築遺產展覽 了解新北市歷史建築與古蹟

力麗慈善基金會BACK to 1919與台鐵局合辦之巡迴畫展「畫說台鐵與台灣建築遺產展覽─新北」原定於2021年舉辦，因疫情而暫緩半年，今終於重新啟動，於111年1月6日上午舉辦開幕儀式，主辦單位邀請新北市侯友宜市長以及台鐵局杜微局長共同啟動。畫展結合了「新北文資建築」與「台鐵特色建築」之藝術畫作，除了61幅平面畫作外，更呈現了4座中大型台灣建築積木作品，以及4幅有關板橋車站的砂畫作品，並搭配畫展舉辦相關體驗小活動，讓民眾更能透過逛展、手作來了解新北市歷史建築與古蹟。

▲畫說台鐵與台灣建築遺產展於111年１月６日上午板橋車站正式開幕

「畫說台鐵與台灣建築遺產展覽」目前已辦理14場藝術作品展出，係由力麗社會福利慈善事業基金會四年來洽請畫家們辛苦地，藉由史實爬梳、泛黃歷史照片與耆老訪問等，一筆一畫以藝術性觀察，手繪方式勾勒出當年的台鐵與新北的歷史建築景象。本次展覽一共展出69件作品，其中以鐵路文化為主軸串聯台灣歷史脈絡之遺產建築計30幅，位新北市歷史建築物選有「板橋林家花園」、「深坑黃氏永安居」、「淡水紅毛城」、「淡水木下靜涯舊居」、「金瓜石太子賓館」等31幅，除61幅畫作外，尚有4幅砂畫作品講述板橋車站前世今生樣貌，以及去年舉辦之「古蹟樂起來」建築積木比賽得獎作品前三名，另特別展出請台灣樂高大師黃彥智所創作之林家花園。

此次畫作由數位知名畫家與年輕畫家、積木創作家合力完成，力麗基金會特配合出版精美「畫說台灣建築文化遺產-新北畫冊」專輯一冊，前述畫冊與多項值典藏的文創禮品等，亦將一併於新北市著名古蹟「板橋林家花園」、「力麗觀光旗下飯店」與各地「臺鐵夢工場」中精選呈現，除讓民眾於細細品味鐵道與新北歷史建築作品，亦能收藏台灣具歷史文化軌跡、且故事性的建物相關文創品。

▲藝術家陳奕儒所繪《淡水木下靜涯舊居》最近也修復完成對外開幕

Back to 1919創辦人兼力麗社會福利慈善事業基金會董事長郭銓慶表示，此次與台鐵局合辦的「畫說台鐵」第四站板橋車站，雖碰上疫情暫緩舉辦，但所幸順利於新的一年啟動，頗感欣慰。此為力麗基金會推動台灣歷史建築物保存系列第十四場畫展，主題為幅員遼闊的新北市，期盼能以藝術之旅揭開新北市的神秘面紗。侯市長也表示，新北市幾個文資亮點也逐漸啟動中，相信結合政府與民間的力量，全體動員方能使文化資產的保存更加全面。

▲藝術家陳佑朋完整呈現《深坑黃氏永安居》

▲2020逐蹟之旅繪畫比賽第一名作品《豐收─深坑永安居》呈現當時民家樣貌