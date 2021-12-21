耶誕心願前進東臺灣 讓愛無限放大

冠軍建材走過50年頭，回饋社會的心永不間斷，誰說只有孩子有耶誕心願呢? 冠軍與馬太林部落有著很深的感情，2020年一起參與在地創生計劃，今年耶誕前夕，我們前進東臺灣花蓮玉里的馬太林部落，昨天(12/19)帶著冠軍建材同仁的愛心，一圓馬太林部落孩童及長輩耶誕心願，一起渡過充滿感恩、溫馨的耶誕盛典。

冠軍建材表示，活動前二個月，很感謝旅英藝術家優席夫先生協助了解馬太林部落從年紀最小5歲孩童到年紀最大83歲長輩的耶誕心願，每個心願禮物都代表著一份喜悅與願望，冠軍建材同仁化身冠軍天使，將每個心願禮物一一實現，名單一公佈，58份的心願禮物三天即認養完成，同仁們用心的準備一張張心願卡願望，希望收到禮物的孩童或長輩們，能夠開心的渡過耶誕節。

活動當天(12/19)兩位重量級旅英藝術家優席夫與一代佳人湯蘭花熱情參與，冠軍建材同仁代表，帶著大家的心願禮物來到了馬太林教會，跟著部落的孩童、長輩，一同禱告祈福與歡唱聖歌，在部落美妙的歌聲中，收到自己的心願禮物，部落的孩童與長輩紛紛開心的感謝捐贈禮物的同仁。當天也舉辦了「馬太林部落藝術公園建材捐贈計畫」，由冠軍建材捐贈磁磚、藝術家優席夫統籌，讓馬太林部落藝術公園的規劃更加美觀與藝術，提升在地公共空間的品質與創意，讓愛的行動永不停歇。

冠軍建材表示，站在下一個50年的起點，除了持續關懷偏鄉孩童以及公共設施的改造計畫，讓更多需要幫助的人得到真正需要的支援，未來更希望將愛與溫暖傳遞每個角落及不同國度，讓愛無限放大。在產業發展，冠軍提供更完整、更全面的表面建材整合方案，以大尺寸磁磚應用、木地板、公共空間應用到創新建材開發，以創新精神，提供最完整多元的系統整合服務，成為「最佳表面建材系統提供者」為顧客創造價值，冠軍持續將「每賣一箱磁磚捐一元」的基金，投入在地關懷、社會公益及環保活動社會公益，齊力創造共存、共榮、共好的社會價值。