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全球第一公益型元宇宙「Roo Flex」 在臺灣問世

聯合新聞網 / 時尚家居
超過12,000隻炫耀袋鼠NFT可於官網鑄造，每隻都是獨一無二的！/ 圖：Roo Flex團隊提供。
超過12,000隻炫耀袋鼠NFT可於官網鑄造，每隻都是獨一無二的！/ 圖：Roo Flex團隊提供。

元宇宙議題持續燃燒中，但從未見聞公益型元宇宙，如今，全球第一公益型元宇宙「Roo Flex」 要在臺灣問世了！將由臺灣、加拿大、美國組成的NFT團隊「Roo Flex」打造全球首座公益型元宇宙，有著在東南亞教育創業背景的他們，因疫情返台的而聚集，親眼見證區塊鏈的瘋狂熱潮以及湧進的熱錢，對比第三世界一日一餐的貧窮孩童，認為這是一個很好時機打造新的烏托邦，便發行炫耀袋鼠NFT，致力於打造一座聽到角落聲音的公益型元宇宙，期望人們在虛擬世界能活得更平等。

Roo Flex團隊認為NFT掀起一陣奢侈炫耀文化熱潮，擁有某些NFT成了一種身份的象徵，再用這些虛擬人物進行真實世界的代言，大者依然恆大，猶如複製在未來的元宇宙！比起強調「個人利益」，Roo Flex認為社群的力量應被施展在對社會更有益的地方，利用正面強大的形象使用話語權，並且為在世界角度需要幫助發聲的群體站台，也讓Roo Flex社群能為正面號召力的虛擬藝術品代表。

公益型元宇宙可以打造具有「善意價值」的虛擬世界？

Rootopia 為Roo Flex 提倡概念所衍伸出來的Utopia(烏托邦-美好世界)，Rootopia 是可以被視為元宇宙概念的虛擬空間，一個特殊的公益型元宇宙，Rootopia土地可以讓議題方決定如何使用虛擬土地並進行在元宇宙中募款，不論是展示自己的藝術品、製作看板、辦公益演唱會、拍賣會、圖書館、募資，甚至搭建自己的公益學校做公益教學，以提升大眾公益意識。對大眾而言，Rootopia是個能無國界無死角，得知世界重要公益議題的地方，而對於Roo Flex NFT持有者而言，他們擁有Rootopia的管理自治權DAO，透過未來質押 NFT，擁有對於募款議題決策的投票權，並且可以得到募款分潤。

編號 ROO FLEX #523 的NFT持有者未來也能成為 Rootopia 的意見領袖 / 圖：Roo Flex團隊提供。
編號 ROO FLEX #523 的NFT持有者未來也能成為 Rootopia 的意見領袖 / 圖：Roo Flex團隊提供。

目前Roo Flex 已開始與其他同樣價值觀的NFT項目聯名合作，結合不同社群的力量，將正面力量傳播最大化，亦籌劃與現實生活品牌聯名合作，參加展覽及拍賣行，以壯大Roo Flex 社群影響力，未來也會以社群關注議題，為需要幫助的族群進行免費NFT贈與！現與全球公益團體洽談合作(包含台灣)已獲得許多公益團體的回覆意願及意向書(MOU)，期待全球第一公益型元宇宙「Roo Flex」能為弱勢團體創造議題並且發聲，待世界遍佈Roo Flex的足跡之時，這將意味著正義的實現！

每隻炫耀袋鼠NFT都是由超過兩百種特徵以AI技術隨機生成，每個特徵的稀有度都不同 / 圖：Roo Flex團隊提供。
每隻炫耀袋鼠NFT都是由超過兩百種特徵以AI技術隨機生成，每個特徵的稀有度都不同 / 圖：Roo Flex團隊提供。

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