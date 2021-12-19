本格色彩締造不凡視野 旗艦4K家庭劇院投影機奢華登場

全球創新科技領導品牌Epson今（16）日於第42屆台北國際音響暨藝術大展，首次亮相旗艦4K家庭劇院投影機EH-LS12000B（建議售價NT$178,000），以「高畫質」、「高品質」、「高耐用」三大優勢，要帶給影音發燒友們最頂級的視覺饗宴！旗艦4K家庭劇院投影機EH-LS12000B採用Epson 3LCD雷射投影技術，三倍彩色亮度可忠實還原影像真實色彩，搭載100%高品質日製4K電動鏡頭，擁有豐富的新色彩與細節表現，以日系本格色彩締造最不凡的觀影視野，邀請全台影音發燒友親臨台北國際音響暨藝術大展親身體驗！

台灣愛普生視覺科技營業部副總經理黃少白表示：「Epson深耕影像市場多年，以獨家3LCD投影科技搭配不斷精進的新色彩技術，帶給消費者最真實、色彩也最飽滿的視覺享受。從一般、專業家庭劇院機種、雷射電視到全球最小註一的3LCD雷射投影機EF-11、EF-12，Epson擁有最完整全面的家庭視聽機種，能夠符合用戶多元的視聽需求。除了完整的投影機解決方案，Epson更具備完善的投影機服務網路，在『售前』我們提供專業的技術諮詢，包括建議用戶符合實際需求的機型，以及在空間規劃上的建議；『售中』則由專人進行安裝、設定與調校，以確保影像呈現的品質；『售後』亦享有由Epson原廠支持，一共9個捷修網服務據點，可就近提供即時的維修服務，讓備機維運不中斷。同時，Epson擁有完善的經銷商認證體制，皆由Epson親自授課，針對不同使用需求培訓經銷商，確保每位用戶都能擁有最高品質的體驗！從產品到服務，我們都能滿足消費者各式不同需求，也因為如此Epson深受消費者及業界信賴肯定，蟬聯20年全球投影機市佔第一註二！」

▲Epson EH-LS12000B具備「高畫質」、「高品質」、「高耐用」三大優勢，帶給影音發燒友們最頂級的視覺饗宴！

居家視聽新選擇！Epson EH-LS12000B滿足視覺渴望 讓你一次看個夠！

Epson旗艦4K家庭劇院投影機EH-LS12000B採用獨家3LCD雷射投影技術，令彩色亮度等於白色亮度最高可達2,700流明，並擁有2,500,000：1的超高對比度，提供更好的暗部表現以及更精細的漸層變化，帶給消費者明亮且生動的高品質影像體驗；搭載細節強化功能及Epson獨家Gamma畫質調整功能，可針對不同場景提供更好的影像明、暗平衡。在打造絕佳對比的同時，Epson EH-LS12000B進一步支援HDR10、HDR10+及HLG高動態範圍，重建影像真實感並帶來高對比的影像品質；透過內建4K影像插補技術，可消除高速動態殘影讓影像呈現更加自然流暢。此外，Epson EH-LS12000B搭載100%高品質日製4K電動鏡頭，雷射光源可達20,000小時的使用壽命，高耐用性能可大幅減少設備維護的頻率及成本，反射式光源技術，降低長時間觀看對眼睛造成的負擔，讓用戶能夠更加享受視聽娛樂也更安心。

日系品牌奢華享受！Epson旗艦4K家庭劇院投影機給你超乎想像的震撼視界

Epson EH-LS12000B外觀採現代簡約俐落設計，黑金質感色調搭配流暢線條，巧妙地融入於居家佈景之中；並藉由計算光線投射鏡頭的角度，在鏡頭內、外部分別以黑色光澤及金屬鏡面打造低調奢華感，享受視聽娛樂同時兼顧空間美感，完美展現日系品牌精益求精、要求細節的匠人精神。Epson EH-LS12000B極廣的鏡頭位移範圍，可在不減損真實畫質的情況下，進行最大96.3%垂直畫面位移、47.1%水平畫面位移，也令安裝更加彈性與自由。不僅如此，Epson EH-LS12000B雷射光源運作低耗能，前置出風口的設計，能夠更好的散熱，有效減少熱當的狀況發生；風扇運作聲音僅22分貝，可確保用戶觀影品質不受噪音打擾，在家也能輕鬆擁有劇院級的奢華享受！2021年末搶「鮮」體驗Epson最新旗艦4K家庭劇院投影機，就在台北國際音響暨藝術大展V108展房！

▲Epson EH-LS12000B旗艦家庭4K投影機，3LCD亮度忠實還原影像真實色彩，完美展現日系工藝的細膩精神，打造低調奢華的百吋家庭劇院。