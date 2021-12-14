宣誓成為「最佳表面建材系統提供者」 展示全方位設計施工解決方案

冠軍建材成立50年來，持續以解決客戶需求做為自己的使命，從現在起以「最佳表面建材系統提供者」替客户創造價值營運主軸，從規劃設計及配合最好的大板磁磚並結合石材、木地板，完整提供產品線及服務，給客戶方便可靠，創造最大的價值和満意，現已建立涵蓋各類常用表面建材的完整體系，展現專業與主張。

現在小宅當道，配合世界潮流貼大磚，讓房子變大，提升居住品質，為國內建築業提供最滿意的服務，2021台北國際建築建材展今（9）日至12日在南港展覽館登場，冠軍建材在展館4樓M區808攤位首次以「最佳表面建材系統提供者」全方位空間營造為展出主軸，各場域打破品牌陳列，改以功能需求為出發點，將各式建材於空間表現上充份發揮特色及使用性，創造美感與實用性，為參觀者帶來全新的空間視覺饗宴。

不論是地面、壁面、外牆、公園或人行道，從室內到室外的居家私領域，到大眾使用的公共空間「磁磚是被公認最佳的表面建材」，也是最能符合建築耐久度與設計感的永久建材。冠軍建材集團50年來不停創新，成為了台灣最大磁磚設計生產集團，產品創新連年得獎，品質超越國家標準，從地磚、壁磚、外牆磚、到2cm厚磚，更領先業界，提出15年最長保固服務。

推出取代石材的大板薄磚，是豪華空間最好的選擇

今年冠軍建材安心居強打義大利名牌廠商的超大型薄板磁磚(120X278cm及80X278cm)尺寸，具備嚴謹安全要素，且符合台灣用磚需求，又能有效減輕建物荷重，「大尺寸薄磚」絢麗迷人的紋理，重量輕巧卻堅韌穩固，是豪華空間的裝飾材首選，少溝縫、易維護、低吸水率的特性，使用於高檔建案的大廳、梯廳、居家空間主題牆、電視牆、衛浴、廚房等創造亮點空間。安心居「大尺寸薄磚」是兼具實用與美觀的裝飾材的首選，選用適合黏劑搭配專業工班，長久穩固不脫落，打造最安心質感的空間並提升建築價值感，輕輕鬆鬆便能營造豪華空間。

小宅用大磚創造建案價值

台灣位於地震帶上，磁磚的「安全性」是裝潢選材的考量重點，要能耐震，又要符合濕氣、溫差大的海島型氣候；因此，磁磚的穏定性如硬度、吸水率、平整度等，皆是挑選磁磚的關鍵，近年來國內社會型態轉為小宅，隨著國際大尺寸趨勢磁磚潮流，冠軍建材推動小宅貼大磚變豪宅的概念，以往台灣傳統觀念就是小宅貼小磚，冠軍建材卻引領潮流打造「小宅貼大磚，貼了大磚變豪宅的概念」，從大理石磁磚、石板磚到2公分厚磚等產品外，冠軍建材集團更結合品質認可之施工團隊如隔音墊、架高基座、外牆乾掛、薄板施工等優質廠商，一起整合為客户提供全方位解決方案。

SPC木地板，搶進木地板建材市場商機

石塑木地板的興起，非常迎合年輕族群在臥室內喜愛木質感的設計，具有時尚，現代化的氣息，又同時解決木地板在台灣潮濕環境下的使用問題，防潮、耐磨、零甲酫及有效降躁20分貝，直接鋪裝於磁磚、水泥等平整舊有地板之上，施作期更短、成本、品質符合消費者期待，打造木地材新「靜」界。

站在下一個50年的起點，冠軍建材將提供更完整、更全面的表面建材整合方案

，未來將以大尺寸磁磚應用、木地板、公共空間應用到創新建材開發、以創新精神，提供最完整、最多元的系統整合服務，讓冠軍建材集團成為「最佳表面建材系統提供者」。