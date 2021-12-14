重新定義冰箱新標竿德國頂級家電 再造未來冰箱新面貌

新冠肺炎疫情帶來新生活型態，消費者居家時間漸長，更追求高質感的居家生活，對食材儲鮮需求與健康意識亦日益提升。深耕台灣 50 餘年的專業家電代理商嘉儀企業，旗下代理的德國家電品牌 LIEBHERR利勃全新在台上市頂級百萬家電 Monolith 巨石系列，結合高品質冷藏櫃、冷凍櫃以及酒櫃，外觀上擁有俐落簡潔的線條，採用全嵌入式設計搭配不銹鋼材質，內部更搭載獨家 BioFresh 養鮮技術、PowerCooling 冷卻系統等卓越功能，將食物保鮮提升至全新境界。頂級百萬冰箱Monolith 巨石系列整體氣勢非凡，不僅重新定義未來冰箱新標竿，更為消費者打造最高質感、品味獨到的歐系低調奢華全新居家生活。

食材保鮮再升級！獨家 BioFresh 健康養鮮技術精準控溫 極致冷藏持久保鮮

現代人對食材保鮮的要求提升，期望能隨時享用最新鮮、富含營養價值的食材，照護全家人的飲食健康。而有別於一般冰箱可能因溫度、濕度不均而造成食物劣化變質，Monolith 巨石系列因搭載 LIEBHERR利勃專利 BioFresh 健康養鮮技術，可提供不同食材如蔬果、肉類、海鮮最佳保存條件，延長保質期並更長久地保鮮、留住營養；PowerCooling 系統則可確保快速冷卻新儲存的食物，並且使冷藏溫度均勻地分佈在整個冰箱內部，即使儲存在冰箱門上的食物也能保持與內部區域一樣的溫度，不易因開關門而變質。

Monolith 冷藏櫃共配備三個 BioFresh 健康養鮮抽屜，皆具備獨立溫控功能，其中兩個 BioFresh 健康養鮮抽屜能維持溫度略高於 0°C，將食物維持在最佳狀態；同時再多配備一個 BioFresh-Plus 健康養鮮抽屜，能以 -2°C 之理想溫度保存新鮮海鮮食材。此外，濕度亦是食物保存成敗的關鍵，消費者可經由抽屜上的滑軌調整不同冷藏室的濕度，範圍為 HydroSafe（高濕度）到 DrySafe（低濕度），長期維持其最佳新鮮度與風味。

▲BioFresh 健康養鮮技術針對不同食材以及冰箱空間進行精準溫控，為您的頂級食材鎖住新鮮

除了食材保鮮，純淨飲用水亦十分重要，Monolith 冷藏櫃配備 InfinitySpring 無縫整合嵌入式飲水機，可適用於各種尺寸的容器，並搭載LIEBHERR淨水濾心可以濾除水中雜質；冷凍櫃則配有自動製冰機，可於24小時內製造出1.6公斤的過濾冰塊。

美型與機能性兼具！可調式LED照明系統、滑動式觸控面板 多項驚艷設計顛覆對冰箱的想像

Monolith 巨石系列從頂部至底部全長 2.1 公尺，擁有令人驚豔的尺寸與外型，以全嵌入式的設計搭配不鏽鋼材質的外觀與冰箱內隔板，展現百萬頂級氣勢。消費者亦可依照個人喜好挑選符合家中設計的門板與把手，打造完美融入居家裝潢的奢華冰箱。此外，Monolith 的關門緩衝與通過實驗室測試幾乎無聲的極靜設計，更可維持高品質的居家生活。

▲Monolith 巨石系列可搭配居家裝潢任意組合或分開擺放，完美融入居家設計

Monolith 巨石系列亦搭載一系列令人歎為觀止的創新設計，包含無縫整合式的 InfinityLight側壁可調式照明系統，能在冰箱內側牆壁投射出柔和均勻的光線，且能根據個人的喜好進行微調，同時散發的熱能極低，避免食物因燈照而變質。而配備於冰箱上方的 InfinitySwipe 滑動式觸控面板，採全彩觸控及滑動式螢幕，人性化的設計讓消費者可以更簡單的方式隨時進行冰箱設定以及溫度調節。

▲Monolith 巨石系列配備多項創新設計，如InfinityLight側壁可調式照明系統可在冰箱內側牆壁投射出均勻的光線（左圖），InfinitySwipe 滑動式觸控面板方便進行冰箱設定與溫度調節（右圖）

全新Monolith酒櫃打造頂級居家酒窖 配備活性碳濾心與溫度感應保護裝置 維持美酒絕佳風味

除了冷藏與冷凍櫃外，Monolith 巨石系列全新推出的頂級酒櫃讓喜愛品酒的消費者在家中精心窖藏美酒，無論是招待賓客，隨時與親友飲酒暢聊，或是偶爾在家中獨自小酌，都能輕鬆營造質感品味生活。Monolith 酒櫃配備活性碳濾心與溫度感應保護裝置，設有雙重溫區可在 5-20 度間自由控溫，更配有兩台產品溫度感應器，確保藏酒擁有最好的空氣質量以及最適合的保存溫度。Monolith 酒櫃獨有特色 InfinityBoard 外拉式置物架，在整理美酒或招待賓客倒酒時更為順手，另外內建可調式木製層架可靈活安裝在伸縮軌道上，自行配置酒櫃儲存空間，最多可收藏 75 支 750 毫升的波爾多酒，為消費者打造人性化藏酒收納空間。

▲Monolith酒櫃配備外拉式置物架讓您在整理酒瓶或倒酒時，擁有更方便的空間

追求純淨質感生活必備！百萬精品家電給你最頂級奢華的使用體驗

深耕台灣 50 餘年的嘉儀企業致力提供台灣消費者高品質精緻生活，今年全新引進德國LIEBHERR 利勃家電 Monolith 巨石系列，兼具美型及多樣專利技術，為消費者帶來前所未有的居家奢華新體驗！Monolith 巨石系列 MF1851 冷凍櫃、MRB3000 冷藏櫃、MW1800 酒櫃建議售價各為 NT$ 350,000元，消費者可於嘉儀展示中心及部分百貨櫃點體驗，亦可向嘉儀特約廚具經銷商購買，營造專屬於你的高質感頂級居家氛圍。