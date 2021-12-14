2021秋冬寢具的多種詮釋

圖文提供｜IKEA、日比家族、禾雅國際、睡眠專家、寬庭KUAN’S LIVING、尊宇國際 整理撰文｜謝佳真

10月氣溫驟涼，夏天的炎熱幾乎瞬間褪去，秋冬的新品或主打商品悄然上市，在逐漸邁向冬天的過程，溫暖你我身心。疫情持續兩年，居家工作者大增，「家」的舒適度更為人重視，面對疫情壓迫生活的緊繃，更需要舒緩心靈的優質寢具作為在外打拼的避風港。且看各家寢具品牌，在面臨多變又動盪的一年，如何展現各自對秋冬的詮釋和追求。

IKEA

面對冬天來臨，IKEA今年新推出的雙人被套組具有濃厚冬天感，彷彿化身自斯堪地那維亞的大地，將IKEA北歐品牌的特質融入寢具中。深灰色沈穩卻不沉重，植物意象的圖騰似乎暗喻寒冷氣候下活躍依舊的生命力。在疫情籠罩全球的壓力下，讓臥室和居家環境維持舒適，在焦慮環境下保有放鬆的小天地，寢織與睡眠更顯重要。

VÄSTKUSTROS雙人被套組

新推出的VÄSTKUSTROS雙人被套組有著冬季感的深灰色底，加上圖騰的細節點綴，精緻好看，能為空間增添沉穩氛圍。

ÄNGSKLOCKA雙人被套組

布質鈕釦設計加上帶有刺繡圖案的荷葉邊枕頭，細節巧思更顯精緻。ÄNGSKLOCKA雙人被套組以純棉的細紗線密織而成，質感輕柔，且布料更耐用，每次洗滌後都會變得更柔軟細滑。

ROSENSKÄRM人體工學枕

ROSENSKÄRM人體工學枕內含記憶泡棉可貼合身形，有效釋放頭部、肩頸部的壓力，兩側不同高度的設計不論是側睡或仰睡都能提供適當支撐。

日比家族

2021 的秋季寢飾中，歐美品牌全面以「數位印染」科技取代了傳統的滾筒印染。「數位印染」是結合了電腦資訊、精密機械、紡織、化工合而為一的高科技產物，採用四色加專色的套色配置，可印出高達 1670 萬種顏色，並能噴印出不連續且大面積的圖騰設計，突破傳統織品印染的花回與色彩限制，在視覺上呈現出更大氣磅礡的華麗效果。此外，數位印染能節省染劑的用量，更不會產生沖洗網版造成的廢水，不但能降低耗材、更能降低汙染，達到印染節能環保、支持永續發展的目標。

Roberto Cavalli

PHALAENOPSIS 數位印染床組

以溫暖的橙紅色調為主，鮮豔的色彩、生動的筆觸，彷彿晚霞餘暉照映在蝴蝶蘭上；以高科技數位印染呈現不連續的大圖騰設計，讓整個床面猶如一幅完整的畫作，更表現出品牌的華麗奔放的設計理念。

TRUSSARDI

LA VIE DI MILANO 數位印染床組

TRUSSARDI 將米蘭街頭即景搬入臥房之中！以透明感的色調結合數位印染，描繪出的著名的新門、斯卡拉廣場、布雷拉區藝文街頭、埃馬努埃萊二世拱廊街、斯皮加街……等景點，融合了摩登現代與歷史傳統的靈魂，完美演繹出米蘭這座城市的時尚活力與藝術氣息。

禾雅國際

床寢既是居家臥室的靈魂，亦是我們靈魂休憩之地。禾雅國際「HOYA H Series」訂製系列用累積一甲子的技術與經驗打造專屬客製化商品，創造印花設計風格布飾。別具匠心的複合印染工藝、藝術繡花，及宛若冬季暖陽般的客製白鵝絨被芯。

HOYA H Series

凡爾賽80s高織紗天絲萊賽爾寢具

「HOYA H Series」國際印花設計「凡爾賽80s高織紗天絲萊賽爾寢具」使用100%純奧地利進口高織紗天絲萊賽爾，結合古典裝飾藝術的畫風設計，呈現潔淨高雅，略帶輕奢華麗的燙印金紋，適合更具現代感的室內裝潢做為主臥寢飾。布料紗線依照黃金比例交織而成，突顯植物纖維的天然含水率優勢，於睡眠期間給予肌膚多一層滋潤及保護，因應國外室內供暖設備、國內常用空調習慣；即使冬季來臨，亦是四季合宜兼具美學的居家寢飾。

尊宇國際

Romsey

防蟎抗菌可水洗科技暖冬被

德國優質Microlite-MF77®超細科技纖維技術，結合精緻純棉表布所研製之暖冬被，具歐洲精品羽絨輕柔手感，且可水洗、保暖、輕柔、透氣、舒適，再注入瑞士防蟎抗菌科技，進階解決台灣潮濕所延伸之細菌蟎蟲孳生困擾，充分保護居家睡眠品質，隔絕過敏。在家，就能充分享受五星級飯店之健康睡眠與低調奢華。

睡眠專家Sleep&Dream

本次睡眠專家挑選英國品牌Heirlooms 作為秋冬代表性寢具之一。Heirlooms位於英國鄉村，是一家家族經營的製造商，生產優質床單、餐桌和浴室用品，客人包括英國和國際皇室、王宮貴族、好萊塢巨星以及許多企業家。

Heirlooms 的設計帶著些許鄉村的古典優雅氣息，令人聯想到手端紅茶杯，在綠意盎然的庭院享用下午茶的英國女士。他們的被套乍看之下沒有繁複設計，近看卻可發現精緻刺繡暗藏的種種細節，對工藝的堅持和低調奢華品味，令它成為世界上唯一一家同時獲得英國女王（2005 年）和威爾士親王（2012 年）皇家認證的寢具製造公司。

EDEN 被套組

淺藍和白色交織出清爽色彩，點綴以植物葉片刺繡設計，靈感來自英國鄉村美麗蜿蜒的枝葉。有棉布、棉緞和純亞麻三種面料可選擇，無論是喜愛棉布或純亞麻的柔膚、棉緞的滑順感，皆可依照喜好挑選。如果喜歡這款刺繡，Ultimate Mid Loop 毛巾系列亦有應用相同枝葉圖案的款式可選擇。

Notting Hill 被套組

這款設計首次亮相是在摩納哥遊艇展上，並獲得了極好評價。Notting Hill系列因其精美的刺繡而成為女性氣質和別緻室內設計的完美選擇。同樣提供棉布、棉緞和純亞麻三種面料選擇。

Kuan寬庭

Kuan's Living寬庭美學一貫秉持將寢飾打造成藝術品等級格調，2021秋冬新品展演各式奇幻舞臺，無論承襲文藝復興後的巴洛克語彙、工業革命後的絕美蕾絲、磅礡的緹花光影，皆展現高超工藝，精緻且流暢設計，生動描繪百家藝術豐饒景象，由古典跳躍至現代，於入夢之間徜徉其中，巧妙融和及包覆所有細膩感受。

APOLLO天曜

義大利原裝GIZA埃及長纖棉

緹花寢飾

交錯多層次的圓弧線條緹花，呈現時尚大器的湛藍光影，透過版畫拓印質感，顯現高超工藝。有如蔚藍海岸般的釉彩藍色調，為臥房營造歡悅的度假氣氛，由GIZA埃及超長纖細棉交織而成的柔緻膚觸更是令人沉醉。

Heidi海蒂女神

義大利Angel Skin GIZA埃及超長纖棉 蕾絲寢飾

細膩而具有立體感的蕾絲，是寬庭寢飾最具代表性的設計。本款「海蒂女神」展現精湛蕾絲拼接工藝，以360度立體刺繍層疊針法，讓大片輕盈不規則蕾絲呈現百花齊放的律動層次，選用GIZA埃及超長纖細棉在義大利織造的寬庭Angel Skin布料，高達600TC柔軟而光滑，有如天使肌膚觸感，閃耀著女神般迷人光澤。