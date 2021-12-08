自然圓潤 愜意生活風貌

衛浴空間的規劃不僅要搭配居家整體裝修風格，材質的考量更是日常使用的關鍵，講究美感設計並兼顧清潔保養的義大利Agape「petra」系列，則為衛浴空間提供了更完善的配置方案。「petra」系列以新型混凝土材質製成，除了抗汙功能以外，更有多種顏色可因應不同場域、風格需求來選擇，從室內衛浴的面盆、淋浴區設計，到戶外花園、露台的洗手檯與壁掛配件等，「petra」都能輕鬆駕馭。

來自米蘭的建築師Marco Merendi與工業設計師Diego Vencato，擅長運用新穎的科技研發設計出各類型產品。Agape與兩位設計者及Gypsum廠商合作推出「petra」系列，即是以有「彩色水泥」之稱的Cementoskin®新型混凝土為元素，應用其易塑型、可輕鬆抗污、又具備自然美感等特色，以被沖刷後平滑的鵝卵石表面為設計靈感，展演被水打磨後擁有圓潤自然之美，延伸至「petra」全系列品項。

「petra」系列面盆因材質的特殊性，散發著自然質樸的設計風格與細膩滑順的質感，幾何造型盆體與洩水孔一體成型，演繹出簡約俐落的視感；面盆有獨立款或壁掛款兩種，並有同為混凝土材質的檯面或立柱可組合搭配，整體看起來更具一致性氛圍，當水於面盆表面恣意流動，波光粼粼的水紋營造豐富的暢快的盥洗層次。

「 petra」系列除了面盆品項，亦有淋浴柱、淋浴盤、壁掛件等設備，不僅適用於常見的室內衛浴空間，甚至可融入於花園或露臺等戶外環境，更呼應其系列強調的自然風貌的象徵。此系列共可調製成5種顏色：鵝卵石灰、純潔白、草地綠、樹幹棕與磚紅色，多元色系選擇為各式場域注入適意的美學生活。

(資料提供/JIA 嘉品企業)