室內設計師的好幫手 大圖繪圖機如何讓作業更有效率

圖片提供｜奕所設計 撰文｜謝佳真

A1大小的設計圖平鋪在桌面上，設計師與業主專注地看著圖面一一討論：水電牽線、電器櫃體尺寸、裝飾、床鋪擺放位置等等，各項細節清楚地在大尺寸紙張上呈現，對奕所設計的李軍漢總監來說，大尺寸圖樣是和客戶溝通的最佳利器，也讓業主對房屋的想像更容易躍然紙上。遊走於住宅、大坪數和商業空間設計，無論是什麼尺度的案子李軍漢都力求完美，將平面線條精準轉化為三維量體，而這樣的精確與細緻，也讓他數次獲得義大利 A'Design Award 獎以及眾多業主青睞。面對繁忙的設計工作要如何兼顧品質與效率？李軍漢實際使用Epson大尺寸繪圖機兩年後，給出最肯定的解答。

大幅節省成本 精確控管時間與品質

一般設計師事務所最常使用A3、A2紙張列印設計圖，但對大坪數的案子來說卻經常不敷使用。李軍漢舉例，一間坪數300坪的豪宅用A3只能印到比例尺1/100，無法滿足需求。過去遇到這種情況只能委外輸出大圖，但若遇到印刷需要調整的情況，一來一往十分花費時間，價格也不便宜。於是奕所設計在2019年購入Epson A1工程影像繪圖機 SC-T3430，不僅節省委外印刷的成本，也大幅縮短出圖時間。李軍漢回憶，有一次他們得在隔天早上輸出大圖寄給客戶，熬夜趕工後即時在事務所印出平面圖寄出。若像以前那樣委外印刷，因店家尚未營業，勢必拖延交件時間，且品質也難以自行控管。Epson A1繪圖機輸出品質穩定，印刷精細，長期使用下來非常滿意。

A1繪圖機亦適用商業空間，如診所醫療儀器和清潔設備配置皆需縝密規劃，圖面上易顯複雜，A1圖紙有助於讓細節更清晰；小坪數住宅裝潢時，也可放大平面圖貼在牆面上給工班觀看，減少施工失誤率。

大圖輸出、掃描、複印一機包辦

Epson的T系列繪圖機針對SOHO族、中小型辦公室客群，桌上型適用小辦公室，亦有寬敞辦公室可用的落地型。基本入門款有SC-T3130 / T3130N / T5130 / SC-T3130x，因應部分行業有更進階需求，如建築事務所常需在圖面修改、上色回傳，Epson另推出具有掃描複印功能的進階機種SC-T3130M / T5130M / T5430M，且T系列繪圖機皆使用高品質UltraChrome XD2顏料墨水，防水不易褪色表現更優異，在室外看圖可一定程度防止雨水打壞印刷，也可避免討論時水杯打翻弄糊平面圖的慘劇。

A1繪圖機是值得投資的未來趨勢

李軍漢認為，現階段願意特別購買大尺寸繪圖機的設計師還是偏少，大尺寸繪圖機定價比一般事務機高，加上目前市場可比較者少，造成大家仍普遍選擇小圖輸出或委外印刷。但只要擁有一台，大圖的優勢便顯而易見，就算是小坪數設計，大張圖面也更能表達對客戶的重視，客戶兩相比較之下感受就有差異。李軍漢認為，A1繪圖機一台5、6萬，A3好一點的機器也要2萬多，價差僅有3萬元，長期來看很划算。Epson繪圖機操作簡單，自己輸出方便且能一條龍掌握時間與品質，省去和印刷廠商來回的時間與金錢成本。這些節省下來的心力全數投入，才能成就一件又一件的精彩設計案例。