科技衡感舒眠床 健康從選對好床開始！

手工訂製沙發領導品牌坐又銘，發表具助眠保健功能「科技衡感舒眠床」系列新品，將品牌轉型為手工沙發及舒眠床枕坐臥體驗館，秉持健康是給家人最好的禮物理念，提供消費者優質睡眠床枕新選擇。

睡眠對人體健康有相當大的影響，品質良好的睡眠能夠舒解壓力消除疲勞，根據研究調查，國內超過25%的民眾感到睡眠不足，將近80%的民眾有過睡眠困擾，平均每10人就有1人睡不好，經醫學實證人體許多重大疾病，多是免疫力衰退造成的，而睡不好則是造成免疫力衰退的主因之一，睡眠問題已經成為國人看不見的隱形危機。

坐又銘這次發表了涼感科技舒眠床、石墨烯健康舒眠床、銀離子健康舒眠床、智慧恆溫舒眠床以及抑菌氏抗敏舒眠床共五款新品，每款產品都採用經台美德三國認證，對人體健康有幫助最新科技面布，360度高密度硬泡棉結構護邊，製程百分之百採用健康無毒水性膠，通過OEKO-TEX、中鋼品質證明、SGS檢測、EURO LATEX認證、德國萊茵認證、德國TFI認證等多項嚴謹安全檢驗，高CP值讓消費者不需花大錢就能擁有健康睡眠。

圖片提供/坐又銘

健康從選對好床開始，坐又銘研發品質優良有益睡眠健康的產品，「科技衡感舒眠床」符合人體工學設計，不論身體如何伸展翻移，都能讓背腰臀得到適當的支撐與包覆，達到平衡釋壓的舒適感改善睡眠品質，使疲憊的身體獲得充分的休息，降低因睡眠品質不良所引起的健康危害，期望消費者睡得好更好睡，透過優質的睡眠讓身體自然恢復活力，即日起可至坐又銘全台門市試躺體驗。