凝聚家庭情感的幸福廚房 深耕本土逾四十年廚具品牌

圖片提供｜哥德名廚 撰文｜謝佳真

GREENWICH Black －格林威治系列

說到哥德名廚的代表，不得不提「格林威治GREENWICH」系列，格林威治是哥德旗下充滿歐式工藝的精典系列之一。發想源自19 世紀英倫工業風，保留傳統與革新之間的迷人氛圍。外框以古典框型門板搭配造型線板，呈現古典的優雅氣質；壁面鋪設大理石紋壁板，美觀好清理；凱薩金石檯面，大理石粗曠紋路與空間相互輝映。

代理日本品牌Panasonic「美好生活 從家開始」

哥德企業代理日本品牌Panasonic廚具、衛浴與內裝建材， 同Panasonic秉持著「くらし」理念，成為您構築家的起點，以貼心入圍的設計融入生活中，創造出居家溫暖的幸福空間。

ECONEO健康防蟑廚具

貼心空間收納設計，能夠有條理的歸類廚房用品，使拿取更加輕鬆便利。採業界首創的電子防蟑系統，利用微弱電流擊退蟑螂，達到驅趕效果。櫃體板材使用符合日本JIS最高標準認證Ｆ☆☆☆☆等級，超越國內綠建材標準，製造出安全無毒的健康廚具。

低甲醛建材，打造無毒生活環境

收納機能、美觀已是現代規劃廚房的重要需求，要如何在預算有限的情況下打造媲美歐洲進口廚具的高品質廚房？在地深耕40年的哥德名廚，擁有自己的專業工廠及營運總部，替您監控品質與把關！

廚具的使用者通常會長時間待在廚房烹飪，因此板材黏著劑當中的甲醛的含量多寡特別重要，甲醛會刺激呼吸系統，長期待在濃度高的環境更容易造成慢性疾病。為此，哥德廚具特別選用有環保標章的歐洲無毒低甲醛板材，照護全家人的健康。

打造全齡化適合的居住空間

一般櫥櫃設計多以美觀、收納為優先考量，台灣不少三代同堂組成家庭，鮮少有為適合幼兒或長者為考量打造的廚具，哥德企業從行進動線、便利取物與光線導入，再加上安全與智慧化設備，在廚房設計美學中，落實耐用安全及實用機能。

依喜好風格，提供完善的廚具設計規劃

廚房設計需要搭配裝潢風格、使用者習慣、室內格局仔細去做規劃，無論是現代風、日式風或是英倫工業風，各門市皆有不同風格廚具實體展示，並且現場都有專業人員能提供最完整的廚具規劃。

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