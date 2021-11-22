快訊

「車上有球棒」會被警政系統註記 徐國勇挨轟晚間再發聲

帛琉總統批沒台帛航班 華航：12月合計6個來回航班

質感生活必備明星商品 洗碗機風潮席捲新世代

聯合新聞網 / 時尚家居

圖文提供｜慎康 整理撰文｜謝佳真

洗碗機家戶普及度越來越高，甚至成為「拯救婚姻」三大便利家電之一。洗衣都可以交給洗衣機了，為何不讓洗碗這事也交由機器代勞，讓時間花在值得的人事物上呢？一個好的洗碗機可以讓您把珍貴時間留給寶貝的家人，而不是花半小時陪伴髒碗盤！

ASKO瑞典雅士高內嵌式洗碗機：適用自有住宅和人數較多家庭

現在洗碗機主流以內嵌式為主，內嵌式因容量大，又可放進櫥櫃中，不另佔桌面空間而獲得青睞。洗碗機買大不買小，若家庭成員有4人以上，選擇內嵌式洗碗機比較適合。ASKO主推的洗碗機款式為檯面下83cm高的10多人份大容量機種，洗碗機可洗13至14人的餐具，對絕大多數家庭來說綽綽有餘。另外，因為安裝內嵌式洗碗機需要調整廚房硬體設備，因此適合自有住宅者購買。

獨家Turbo DryingTM 抽氣冷凝烘乾系統

市面上洗碗機烘乾功能分成餘熱烘乾、加熱烘乾、抽風烘乾三大類

餘熱烘乾：是利用洗碗之後剩下的餘溫將碗盤烘乾，缺點是洗完碗要打開洗碗機。

抽風烘乾：抽換洗碗機洗程結束後殘留在機體內的熱氣，減少水蒸氣殘留在碗盤表面，烘乾速度比餘熱烘乾快很多。

加熱烘乾：想像成烘碗機就很好理解了，烘乾時間依照廠牌不同約30分左右。

一般市面上基本機款大多都採用餘熱烘乾，而ASKO的Turbo DryingTM抽氣冷凝烘乾系統取代了傳統的機器內部加熱烘乾，烘乾時會啟動抽器風扇裝置，強制將機內熱氣抽入隱藏在門內的冷凝管，管內水氣大部分經冷凝成水珠後排出，不但可以減少能源耗費，還可以減少碗盤上精緻裝飾的破壞，烘乾碗盤的效果比沒有風扇協助抽氣的洗碗機好上90%。搭配自動開門技術，還可以減少15-30%的洗程時間及電力消耗，這也是ASKO洗碗機能取得歐盟Ａ級烘乾評鑑的關鍵。

Celinda賽寧桌上型洗碗機：租屋族和小家庭首選

如果在外租屋，或是家庭人數較少，不需要用到大容量內嵌式洗碗機的話，今年度另一個新產品「Celinda賽寧6人份桌上型洗碗機」會是最佳選擇！桌上型洗碗機不會被空間侷限，搬家也可輕易拆卸帶走，進而享受洗碗機帶來的便利。

Celinda桌上型洗碗機看似較為輕便，卻承襲了內嵌式洗碗機的強大洗烘技術！Duo sprayer雙噴水臂設計可360度旋轉徹底清洗，有效清潔任何死角；Hygiene Safe高溫殺菌洗程可用攝氏75度高溫清潔，迅速洗淨清除餐具細菌。針對桌上型洗碗機，Celinda也另發展一套烘乾系統「Total Dry System」暖風烘乾循環系統，除了碗盤本身釋放溫度達到烘乾效果，更有額外的暖風吹拂強制循環烘乾，讓烘乾效果更卓越，連玻璃器皿烘乾後都不會留下水痕。針對亞洲使用者習慣，另提供「Solo Dry獨立烘乾程式」針對需手洗的碗盤、鍋具、塑膠器皿或特殊材質進行獨立烘乾。

不論是哪種家庭型態、租屋族或自有住宅，洗碗機都是極為方便的家電寵兒，在百貨週年慶、年終慶等等打折季節，更是熱銷的明星商品。內嵌式洗碗機和桌上型洗碗機各有支持者和產品特色，沒有好壞，只有適合不適合。

《時尚家居101》
《時尚家居101》

延伸閱讀

生技論壇30日登場 徐大誠：生醫投資瞄準四方向

小改款Volkswagen T-Roc正式亮相　提供Akrapovic蠍子管選配！

美規Nissan Rogue/X-Trail 換裝全新1.5 VC-Turbo動力正式發表！

新光三越周年慶壓軸場 台北站前「2機1椅」狂銷逾百台

相關新聞

凝聚家庭情感的幸福廚房 深耕本土逾四十年廚具品牌

發想源自19 世紀英倫工業風，保留傳統與革新之間的迷人氛圍。外框以古典框型門板搭配造型線板，呈現古典的優雅氣質；壁面鋪設大理石紋壁板，美觀好清理；凱薩金石檯面，大理石粗曠紋路與空間相互輝映。

質感生活必備明星商品 洗碗機風潮席捲新世代

洗碗機家戶普及度越來越高，甚至成為「拯救婚姻」三大便利家電之一。洗衣都可以交給洗衣機了，為何不讓洗碗這事也交由機器代勞，讓時間花在值得的人事物上呢？一個好的洗碗機可以讓您把珍貴時間留給寶貝的家人，而不是花半小時陪伴髒碗盤！

參透來自義大利的工匠精神 超級智慧溫柔洗淨

以「薄型」為主要看點，藉此以過往的超級馬桶做出區別。外觀縫隙變小，便座加寬，增加其支撐力，除了更穩固外也可以讓使用者坐起來更加舒適；安裝方式更是採用可調式水路管，只要4步驟便可輕鬆安裝完成，後續維修更是便利，只要拆除便蓋，不必更動到馬桶本體，貼心構想及設計只為讓使用者在短短時間也可擁有最滿足的享受。

主動積極、使命必達 以真實開創卓越人生

擁有強大的研發團隊和先進的專業生產設備，致力開發生產快捷高效、滿足市場需求且創新的電力電子產品，成為國產太陽光電智慧變流器大廠，事業版圖遍佈全球，堪稱｢台灣之光｣！

超越美學與技術的界限 體現極致精密的邊緣和表面質感

我們滿足了對精緻和獨特性的需求，讓雕塑藝品融入日常生活中。此系列的每件作品不僅是龍頭而已，更是一塊寶石、一件傑作，一幢獨特的建築物，以黃銅金屬塊為基底進行鑽鑿，再妝點個性化飾面。這是一件貼近生活的真正功能性藝術品 - 這就是我對奢華的理念。

北歐丹麥頂級精湛工藝全新篇章 設計師親身體驗回饋

TEMPUR North Bed system外表線條俐落，實際上卻深藏精密細節。搭配特殊表布設計，增加空氣流動並提升透氣效果，擁有極致的絕佳舒適睡感及嶄新的生活美學，在美好的居家空間盡情演繹迷人的極簡設計與奢華風範，成就屬於您心中的完美床組，盡享自在悠然時光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。