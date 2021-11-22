質感生活必備明星商品 洗碗機風潮席捲新世代

圖文提供｜慎康 整理撰文｜謝佳真

洗碗機家戶普及度越來越高，甚至成為「拯救婚姻」三大便利家電之一。洗衣都可以交給洗衣機了，為何不讓洗碗這事也交由機器代勞，讓時間花在值得的人事物上呢？一個好的洗碗機可以讓您把珍貴時間留給寶貝的家人，而不是花半小時陪伴髒碗盤！

ASKO瑞典雅士高內嵌式洗碗機：適用自有住宅和人數較多家庭

現在洗碗機主流以內嵌式為主，內嵌式因容量大，又可放進櫥櫃中，不另佔桌面空間而獲得青睞。洗碗機買大不買小，若家庭成員有4人以上，選擇內嵌式洗碗機比較適合。ASKO主推的洗碗機款式為檯面下83cm高的10多人份大容量機種，洗碗機可洗13至14人的餐具，對絕大多數家庭來說綽綽有餘。另外，因為安裝內嵌式洗碗機需要調整廚房硬體設備，因此適合自有住宅者購買。

獨家Turbo DryingTM 抽氣冷凝烘乾系統

市面上洗碗機烘乾功能分成餘熱烘乾、加熱烘乾、抽風烘乾三大類

餘熱烘乾：是利用洗碗之後剩下的餘溫將碗盤烘乾，缺點是洗完碗要打開洗碗機。

抽風烘乾：抽換洗碗機洗程結束後殘留在機體內的熱氣，減少水蒸氣殘留在碗盤表面，烘乾速度比餘熱烘乾快很多。

加熱烘乾：想像成烘碗機就很好理解了，烘乾時間依照廠牌不同約30分左右。

一般市面上基本機款大多都採用餘熱烘乾，而ASKO的Turbo DryingTM抽氣冷凝烘乾系統取代了傳統的機器內部加熱烘乾，烘乾時會啟動抽器風扇裝置，強制將機內熱氣抽入隱藏在門內的冷凝管，管內水氣大部分經冷凝成水珠後排出，不但可以減少能源耗費，還可以減少碗盤上精緻裝飾的破壞，烘乾碗盤的效果比沒有風扇協助抽氣的洗碗機好上90%。搭配自動開門技術，還可以減少15-30%的洗程時間及電力消耗，這也是ASKO洗碗機能取得歐盟Ａ級烘乾評鑑的關鍵。

Celinda賽寧桌上型洗碗機：租屋族和小家庭首選

如果在外租屋，或是家庭人數較少，不需要用到大容量內嵌式洗碗機的話，今年度另一個新產品「Celinda賽寧6人份桌上型洗碗機」會是最佳選擇！桌上型洗碗機不會被空間侷限，搬家也可輕易拆卸帶走，進而享受洗碗機帶來的便利。

Celinda桌上型洗碗機看似較為輕便，卻承襲了內嵌式洗碗機的強大洗烘技術！Duo sprayer雙噴水臂設計可360度旋轉徹底清洗，有效清潔任何死角；Hygiene Safe高溫殺菌洗程可用攝氏75度高溫清潔，迅速洗淨清除餐具細菌。針對桌上型洗碗機，Celinda也另發展一套烘乾系統「Total Dry System」暖風烘乾循環系統，除了碗盤本身釋放溫度達到烘乾效果，更有額外的暖風吹拂強制循環烘乾，讓烘乾效果更卓越，連玻璃器皿烘乾後都不會留下水痕。針對亞洲使用者習慣，另提供「Solo Dry獨立烘乾程式」針對需手洗的碗盤、鍋具、塑膠器皿或特殊材質進行獨立烘乾。

不論是哪種家庭型態、租屋族或自有住宅，洗碗機都是極為方便的家電寵兒，在百貨週年慶、年終慶等等打折季節，更是熱銷的明星商品。內嵌式洗碗機和桌上型洗碗機各有支持者和產品特色，沒有好壞，只有適合不適合。